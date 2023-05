„76ers“ komandos vairas patikėtas geriausiam 2020-ųjų treneriui Nurse‘ui

Pranešama, kad už klubo vairo stos Nickas Nurse‘as.

55 metų specialistas pastaruosius penkerius metus vadovavo Toronto „Raptors“ ekipai, tačiau šio sezono buvo atleistas.

2019 metais jis su komanda tapo NBA čempionu, o 2020 metais tapo geriausiu metų treneriu.

N. Nurse‘as pats atsisakė galimybės treniruoti Milvokio „Bucks“ komandą ir pasirinko „76ers“ pasiūlymą.

ESPN Sources: Nick Nurse has reached an agreement to become the next coach of the Philadelphia 76ers. Nurse — who won an NBA championship and a coach of year award with Toronto — now gets to coach the 2023 MVP Joel Embiid. pic.twitter.com/SrsXhzx7Y3