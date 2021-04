7-ojo A lygos turo anonsas: trijų klubų tikslas atidaryti pergalių sąskaitą

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“. Balandžio 11 dieną 15 val. Marijampolė, „Hikvision“ arenos maniežas.

Abu klubai šiuo metu yra iškovoję po 10 taškų, tačiau vilniečiai sužaidė maču mažiau.

Kauniečiai šią savaitę patyrė pirmąją nesėkmę ir nelaimi jau dviejuose mačuose iš eilės. Dvikovose su Telšių „Džiugu“ ir Marijampolės „Sūduva“ žalgiriečiai negalėjo verstis pilna sudėtimi: anksčiau rungtynėse nepasirodė Karolis Šilkaitis bei Gratas Sirgėdas, o gynybos ramstis Stevenas Thicot praleido pastarąjį mačą. Jeigu patyręs prancūzas nežais dvikovoje su „Žalgiriu“, tai bus nemenka netektis, kurią sieks kompensuoti Rudinilsonas Silva. Įdomu tai, kad šis vidurio gynėjas dėl gautų raudonų kortelių su sostinės klubu nebaigė net trijų mačų.

„Žalgiris“ dar kartą nugalėjo 2:0 ir, kai pozicines atakas regzti sekėsi sunkiai, abu kartus pasižymėjo standartinių padėčių metu. Tą sykį pirmuoju smuiku griežė Karolis Uzėla, tačiau dvikovoje Marijampolėje greičiausiai pamatysime kitokį vaizdą. Kauno klubas nevengia atakuoti, tad susidariusiomis erdvėmis sieks pasinaudoti Tomislavas Kišas bei Hugo Videmontas, kurie prisidėjo prie beveik visų vilniečių pelnytų įvarčių. Būtent šis duetas šiai dienai yra didžiausia grėsmė „Kauno Žalgirio“ vartams.

Marijampolės „Sūduva“ – Telšių „Džiugas“. Balandžio 12 dieną 18 val. Marijampolė, „Hikvision“ arenos maniežas.

Sėkmingais rezultatais stebinantis „Džiugas“ sieks nutraukti keturių iš eilės sūduviečių laimėtų pergalių seriją.

„Sūduva“ po pralaimėjimo sezono starte atsitiesė ir tą galutinai pademonstravo, kai įveikė „Kauno Žalgirį“. Nors Victoro Basadre kariauna toli gražu nedominavo visų rungtynių metu, tačiau jos puolimas su Serge'u Nyuiadzi ir Kule Mbombo priešakyje atrodė išties grėsmingai. Į rikiuotę jau grįžo Aleksandras Makasis, o sulaukus Romaino Habrano varžovams kils dar daugiau rūpesčių. Vis dėlto jau balandžio 16-ąją „Sūduva“ stos į kovą „Žalgiriu“, tad pamatysime, ar šiam mačui bus pataupomi esminiai lyderiai.

Telšių klubas pirmą kartą šiame sezone nepraleido įvarčio bei demonstruoja vieną geriausių gynybų „Optibet A lygoje“. Mačo su Kėdainių „Nevėžiu“ nebaigė svarbus vidurio saugas Leonardo Antonio, bet vietoje jo į kovą mestas Bryanas Jimenezas per valandą sugebėjo atlikti net du rezultatyvius perdavimus. Jei čempionato debiutantus ir toliau sėkmingai gelbės vartininkas bei šypsosis sėkmė, Marijampolėje galime pamatyti dar vieną netikėtą rezultatą.

Vilniaus „Riteriai“ – Kėdainių „Nevėžis“. Balandžio 12 dieną 20 val. Vilnius, LFF stadionas.

Abi ekipos laimėjimo neiškovoja jau keturiuose susitikimuose iš eilės.

„Riteriai“ ankstesniame mače pabandė rungtyniauti penkių gynėjų išsidėstymu, tačiau šio bandymo negalima laikyti sėkmingu – buvo patirtas trečiasis sezono pralaimėjimas. Vilniaus klubas kol kas išsiskiria gana prasta progų realizacija, sėkmės stoka bei grubiomis klaidomis gynyboje. Jei „Riteriai“ pergalės neiškovos ir šiose rungtynėse, beveik visi varžovai kovoje dėl medalių gali jau dabar pabėgti dviženkliu taškų skirtumu, kurį likviduoti bus sudėtinga.

Nukraujavęs „Nevėžis“ ir toliau išlieka su 3 taškais, visgi, susidūrimas su „Džiugu“ galėjo pasibaigti kitokiu scenarijumi, jeigu Aretas Gėgžna būtų realizavęs baudinį. Nekoks ženklas be kelių labai svarbių žaidėjų besiverčiančiam Kėdainių klubui yra suprastėjęs vartininko Sergijaus Melašenkos žaidimas. Ukrainietis jau dviejuose susitikimuose iš eilės negelbėja savo komandos ne pačiose sudėtingiausiose situacijose, o įvertinus tai, kad „Nevėžio“ puolimas tuščias keturiuose mačuose, kiekvienos klaidos kaina gali kainuoti pralaimėjimą.

„Panevėžys“ – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“. Balandžio 13 dieną 17 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas.

Visus 12 galimų taškų į savo sąskaitą įsirašęs „Panevėžys“ priims du kartus iš eilės laimėjusį oponentą.

Panevėžiečiai pirmą kartą šiame sezone atsidūrė besivejančių vaidmenyje, tačiau su šiuo iššūkiu susitvarkė. Dar daugiau „Panevėžiui“ optimizmo turi įpūsti tai, kad įvarčiais pasižymi ne tik puolimo lyderiai – Elivelto ar Jorge Eliasas. Šiuo metu turnyro lentelėje pirmaujanti komanda artimiausius mačus žais su „Hegelmann Litauen“, Nevėžio“ ir „Riterių“ ekipomis, tad turi labai gerus šansus prieš antrojo rato startą išsilaikyti ant aukščiausio laiptelio.

Andriaus Skerlos treniruojamas klubas pakilo iš turnyro lentelės apačios ir dviejuose pastaruosiuose mačuose nepraleido įvarčio. Nors gynyboje yra kur pasitempti ir tą pademonstravo daug vargo per paskutinį pusvalandį čempionato debiutantams sukūrę „Riteriai“, komandos puolimas atsigauna, o prie jo įvarčiais prisideda tie, iš kurių yra laukiama įvarčių. „Panevėžys“ susigrums su pora buvusių žaidėjų, o iš jų galima išskirti Luką Čerkauską – gynėjas Panevėžyje rungtyniavo 2019 ir 2020 metų sezonuose.

Gargždų „Banga“ – Alytaus DFK „Dainava“. Balandžio 13 dieną 19 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

7-ojo turo kovas užbaigs klubai, kurie pirmosiomis pergalėmis šiame sezone dar nesidžiaugė.

Problemų puolime turinti „Banga“ turi nedaug laiko spręsti rebusus, kaip apsiginti nuo varžovų standartinių situacijų, kurių metu praleido net keturis pastaruosius įvarčius. Gargždų komandai vis dar nepadeda Darius Zubauskas bei Etienne'as Mukanya, tad spragą puolėjo pozicijoje ir toliau kompensuoja Simonas Urbys. Tą gargždiškis daro sėkmingai, tačiau kitų ekipos draugų rezultatyvių išpuolių trūksta. Tiesa, Gargždų klubas artimiausias trejas rungtynes žais buvusiais Pirmos lygos atstovais ir turi geras galimybes pakilti iš paskutinės vietos.

Dainaviečiai neišlaikė turėto įvarčio pranašumo mače su „Panevėžiu“, maža to, pirmame kėlinyje buvo atliktas priverstinis keitimas – dėl traumos mačo nebaigė Linas Klimavičius. Jeigu artimiausiame susitikime Gargžduose nepamatysime tiek šio vidurio gynėjo, tiek dar traumą besigydančio Pauliaus Golubicko, Dzūkijos atstovų šansai pakovoti dėl teigiamo rezultato išties sumenks. Be to, įdomu, ar strategas Fabio Mazzone ir toliau suteiks progą ginti vartų stačiakampį Arijui Bražinskui, ar jį pakeis Martynu Matijoška.