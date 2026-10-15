6 legionieriai, kurių pasirodymas LKL klubuose kelia daugiausia abejonių

Įvyko ir pirmasis pasikeitimas žaidėjų gretose, kur Utenos „Juventus“ nutarė nedelsti ir atsisveikino su Brandonu Huntley-Hatfieldu vos po ketverių rungtynių bei įsigijo naujoką Emmanuelį Nzekwesį, kuris žibėjo debiutiniame mače.
Krepsinis.net kviečia pažvelgti į blankiai rungtyniaujančius legionierius, kurie galbūt artėja link to, kad paliktų savo atstovaujamas ekipas, o galbūt jiems reikia daugiau laiko ir tai yra komandų turimas rezervas, kol šie pradės demonstruoti tokį žaidimą, kokio iš jo buvo laukiama.
Donovanas Jacksonas („Tauragė“). LKL: 25 min., 8 tšk., 1,3 rez. perd., 0,25 naud. bal.
LKL debiutantai regėjo šį amerikietį kaip rimtą pagalbininką puolime ir vieną iš geriausių taškų rinkėjų, bet 30 metų 182 cm ūgio gynėjas kol kas svaido metimus pro šalį. D.Jacksonas pataikė 4 tritaškius iš 15 (26,7 proc.) ir 30,8 proc. dvitaškių (8/26). Kai daugiau komandai nepasiūlo nieko be metimų, D.Jacksono statistika pasiekia žemumas, nors per rungtynes jis atlieka po 10 metimų. Galbūt D.Jacksonas dar „pramuš“, bet kol kad daugelis jo šūvių daužo lentą arba lanką. Tauragiškiams būtinai reikalingas žaidėjas, kuris padėtų perimetre rinkti taškus, nes vienas Vaidas Kariniauskas komandos neištemps.
Raymondas Somerville‘as (Klaipėdos „Neptūnas“). LKL: 8 min., 1,6 tšk., 0,8 atk. kam., -0,4 naud. bal.
Visiškai nesusipratimas uostamiestyje – 26 metų 208 cm ūgio centras jau buvo sutiktas skeptiškai, bet dabar tai tapo realybe. Adrijos antroje lygoje žaidęs amerikietis negali rungtyniauti tokiame lygyje. Daugybė klaidų gynyboje, o puolime jis nieko pasiūlyti negali. Net ribotame vaidmenyje R.Somerville‘as neatlieka mažų dalykų, o jam esant aikštelėje kol kas „Neptūnas“ tik ritasi žemyn – legionieriui esant ant parketo šiame sezone varžovai įmeta vidutiniškai 6,2 taško daugiau nei praleidžia. Reikia tikėtis, kad klaipėdiečiai jau ieško naujo „penkto numerio“. Gerai, kad komandoje yra Einaras Tubutis, kuris kol kas sėkmingai užpildo šią spragą.
Harrisonas
Damoni Harrisonas (Jonavos „Hipocredit“). LKL: 18 min., 8 tšk., 2,5 atk. kam., 2,5 naud. bal.
Amerikietis sužaidė dvejas pirmąsias rungtynes ir dabar praleido kitus du mačus, nors buvo su komanda. Veikiausiai, kad yra patyręs traumą, bet pirmasis įspūdis kol kas nieko gero nežada. D.Harrisonas dar naujokas Europoje ir daro daugybę klaidų gynyboje, o jo žaidimo stilius netinka būti pagalbiniu žaidėju, nes labai nori kuo daugiau mesti į krepšį ir pats traukti paklodę į savo pusę. Galbūt jam dar reikia daugiau laiko, bet neatrodo, kad D.Harrisonas pritapti LKL.
Flynnas Boardamanas-Raffetas (Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas). LKL: 23 min., 6,2 tšk., 2,8 atk. kam., 2,5 rez. perd., 3,2 naud. bal.
Britas kol kas rungtyniauja labai prastai. Pastarosios dvejos rungtynės apskritai yra su -16 balų per 39 žaidimo minutes. Ypatingai tragiškai atrodė dvikova Klaipėdos su „Neptūnu“, kai surinkta -13 balų. „Nevėžis“ įsigijo naują gynėją bandomajam laikotarpiui, tad labai realu, jog kažkuris žaidėjas turės išvykti. F.Boardamanas-Raffetas pataikė 8 metimus „iš žaidimo“ ir padarė 6 klaidas. 3/14 tritaškiai ir 5/13 dvitaškiai nepuošia jo statistikos.
Javontae Hopkinsas (Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas). LKL: 25 min., 9,8 tšk., 2,2 atk. kam., 2,5 rez. perd., 9 naud. bal.
Kėdainių klubas taip patikėjo šiuo 25 metų 183 cm ūgio gynėju, kad jam įteikė dvejų metų sutartį, o dabar, Krepsinis.net žiniomis, J.Hopkinsas yra vienas kandidatų palikti ekipą. Kėdainiečiai įsigijo gynėją, kuris visiškai nemeta iš toli – per 4 rungtynes metė vos 4 tritaškius ir visus juos prametė. Neblizga ir dvitaškių pataikymas (8/21), o 3,3 klaidos per mačą irgi iškalbingas skaičius. Panašu, kad „Nevėžis“ prašovė pasirinkdamas J.Hopkinsą, kurio minutės ant parketo pastaruoju metu ėmė tirpti.
Jacobas Wiley (Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas). 17 min., 8 tšk., 4,5 atk. kam., 1,5 rez. perd., 9 naud. bal.
Krepsinis.net žiniomis, 28 metų 203 cm ūgio centras taip pat yra svarstomas kaip kandidatas palikti ekipą. Šis vidurio puolėjas turėjo tapti pagrindiniu komandos „penktu numeriu“, bet neblizga nei puolime, nei gynyboje. Tik susitikimas su Kauno „Žalgiriu“ (10 tšk., 17 naud. bal.) pagerino jo statistikos vidurkius, bet iš J.Wiley buvo tikimasi daugiau, ypatingai kovojant dėl kamuolių. Jeigu Paulius Petrilevičius neprisirinktų tiek daug pražangų per trumpą laiką, J.Wiley minutės galėjo būti dar labiau apribotos. Akivaizdu, kad Kėdainių komandos sezono startas pralaimėjus 4 LKL mačus ir 2 Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) susijęs ir su prastu legionierių pasirinkimu.
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