6-a starto pozicija nesutrukdė – Belgijoje dar vieną pergalę šventė Verstappenas

Pagrindinėse etapo lenktynėse eilinę pergalę šventė olandas Maxas Verstappenas. „Red Bull“ lyderiui nesutrukdė net ir žema – 6-a – starto vieta. Olandas laimėjo 8-as lenktynes iš eilės, o „Red Bull“ komanda yra nenugalima jau 13 pastarųjų etapų.

M. Verstappenas penktadienį laimėjo kvalifikaciją, bet dėl greičių dėžės keitimo gavo 5 startų pozicijų baudą. Prasidėjus lenktynėms, M. Verstappenas labai greitai aplenkė ispaną Carlosą Sainzą jaunesnįjį („Ferrari“) bei australą Oscarą Piastri („McLaren“), kurie įsivėlė į incidentą.

O. Piastri lenktynės baigėsi netrukus, o C. Sainzas pažeistu bolidu kankinosi dar kurį laiką, kol, važiuodamas paskutinis, buvo pakviestas į boksus.

Dar po kelių ratų M. Verstappenas susitvarkė su britu Lewisu Hamiltonu („Mercedes“), olandui beveik nepasipriešino ir monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“).

Pirmąjį sustojimą olandas atliko būdamas antroje vietoje. Grįžęs į trasą, 17-ajame rate, M. Verstappenas aplenkė komandos draugą meksikietį Sergio Perezą ir visiškai dominavo per likusią lenktynių distanciją, susikraudamas triuškinantį pranašumą.

S. Perezas lenktynių lyderiu buvo tapęs po gero starto, kai aplenkė „pole“ poziciją turėjusį Ch. Leclercą. Vėliau meksikietis pirmavo iki 17-ojo rato. Kai jį aplenkė M. Verstappenas, S. Perezas ramiai važiavo iki finišo antroje vietoje.

Ch. Leclercas finišavo trečias, o L. Hamiltonas – ketvirtas. Britas likus 2 ratams pasinaudojo proga užsukti į boksus ir gavo naujas padangas. Jis turėtos vietos trasoje neprarado, o su naujomis padangomis spėjo nuvažiuoti greičiausią ratą ir taip atėmė vieną tašką iš M. Verstappeno.

LAP 2/44



Agony for Piastri who picked up damage at the start getting squeezed at Turn 1



The Aussie quickly dropped down the field and has been forced to retire ❌#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/pZtXCklA7n

