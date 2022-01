44 metus trukęs šeimininkų laukimas baigėsi: Ashleigh Barty – „Australian Open“ čempionė

A.Barty finalo pradžioje nelengvai tvarkėsi su įtampa ir nežaidė taip užtikrintai, kaip viso turnyro metu. D.R.Collins penktajame geime susikūrė „break pointą“ ir bandė perimti iniciatyvą, bet A.Barty surizikavo ir „forehandu“ išlygino rezultatą. Negana to, šeštajame geime jau D.R.Collins prisidarė problemų (30:40), o lemiamu metu dar padarė dvigubą klaidą. Po šio momento amerikietė nebeatsitiesė ir pralaimėjo setą.

Antrajame sete užsivedusi D.R.Collins realizavo „break pointą“ ir pirmą kartą finale perėmė iniciatyvą (2:0). A.Barty iš karto bandė atsakyti varžovei tuo pačiu, bet trečiajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“.

Šeštajame geime amerikietė susikrovė triuškinantį pranašumą (5:1), kai A.Barty savo padavimų metu padarė dvigubą klaidą, o vėliau dar pataikė į tinklą. Visgi, geriausia pasaulio tenisininkė nenuleido rankų ir sugebėjo išlipti iš duobės, laimėdama dvi iš eilės varžovės padavimų serijas ir spurtuodama 4:0 (5:5).

Galiausiai teko žaisti pratęsimą, kurį australė pradėjo nuo 4 laimėtų taškų iš eilės. D.R.Collins vėliau dar laimėjo vieną varžovės įžaistą kamuoliuką ir priartėjo iki 2:5, bet tada du kartus nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir turėjo pripažinti favoritės pranašumą.

Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate 🇦🇺🏆@ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women’s singles champion.



