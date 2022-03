44 elitiniai Rusijos šachmatininkai kreipėsi į Vladimirą Putiną atviru laišku: „Nutrauk karą“

44 elitiniai Rusijos šachmatininkai parašė atvirą laišką šalies prezidentui Vladimirui Putinui, kuriame raginama kuo greičiau nutraukti karą Ukrainoje.

Šį laišką pasirašė 2021 m. pasaulio čempionato finalininkas Janas Nepomniaščij, pasaulio čempionė Aleksandra Kosteniuk, aštuoniskart Rusijos čempionas Peteris Svidleris, didmeistriai Andrejus Jesipenka ir Daniilas Dubovas, išgarsėjęs pagalba Magnusui Carlsenui pasaulio čempionato finale.

„Mes esame prieš bet kokius karinius veiksmus Ukrainos teritorijoje. Reikalaujame nedelsiant nutraukti ugnį ir siekti susitarimo diplomatiniu keliu. Nepakeliamai skaudu matyti, kokia katastrofa dabar ištiko žmones. Žaidėme už Rusiją tiek kaip asmeninių turnyrų dalyviai, tiek kaip rinktinių nariai komandiniuose turnyruose. Tai – didelė garbė. Manome, kad sportas turi vienyti žmones.

Šachmatai moko prisiimti atsakomybę už kiekvieną ėjimą. Moko, kad kiekvienas ėjimas turi prasmę, o padaryta klaida gali privesti prie katastrofos, kai nebėra kelio atgal. Dabar ant kortos pastatytos ne šachmatų figūros, o žmonių gyvybės, teisės, laisvės, mūsų šalių dabartis ir ateitis. Šiomis tragiškomis dienomis mintimis esame su tais žmonėmis, kurie atsidūrė konflikto epicentre. Dalijamės savo Ukrainos kolegų skausmu ir prašome taikos.

Ukrainos šachmatų rinktinė yra dabartinė Europos čempionė. Tai viena stipriausių pasaulio rinktinių, kaip ir mūsų. Žaidėme su jais šimtus kartų ir visada sutarėme, kad sąžininga konkurencija grįstas sportas turi būti aukščiau už politiką. Maldaujame nesugriauti tos abipusės pagarbos tarp komandų, žaidėjų ir abiejų šalių žmonių. Mes palaikome taiką. Nutraukite karą“, - tokį laišką pasirašė 44 Rusijos šachmatininkai.

Peter Svidler: "Let's at least get some things stated live on air. I do not agree with the war my country is waging in Ukraine. I do not believe Ukraine, or Ukrainian people, are my enemies, or anybody's enemies"#FIDEGrandPrix #c24live pic.twitter.com/4YETmZkl1c