3x3 moterų krepšinio rinktinės olimpinėje atrankoje lauks lemiama akistata

Mūsų rinktinę sudaro Monika Grigalauskytė, Giedrė Labuckienė, Kamilė Nacickaitė ir Gabrielė Šulskė.

Lietuvės iš pradžių 21:19 išplėšė pergalę prieš čekes.

Lietuvės atitrūko nuo pat rungtynių pradžios – K.Nacickaitė pataikė du tolimus metimus, G.Labuckienė pridėjo metimą su pražanga ir lietuvės pirmavo net 7:1. Negana to, čekės per tą laiką susirinko 5 pražangas, o lietuvės – 0. K.Nacickaitė netrukus suklaidino čekę ir pataikė trečią savo tolimą metimą (9:1).

Vėliau čekių bandymus vytis lietuves žlugdė pražangos – G.Labuckienė realizavo vieną baudą po kitos ir lietuvės išlaikė solidų pranašumą (13:6).

😱 THE DRAMA!



🇱🇹 Lithuania hold on to the W with a @Maurice_Lacroix buzzer-beater! 🔥#3x3OQT x @ltu_basketball pic.twitter.com/I9G7MCfO01