3x3 jaunimo rinktinė Pasaulio taurėje pirmą kartą kluptelėjo prieš lenkus

Iraną (0/3) ir Vokietiją (1/2) palaužę lietuviai nusileido Lenkijai (2/2) – 17:21.
Lieuviai anksti krito duobę, varžovus paleido toli į priekį ir atsidūrė itin sudėtingoje situacijoje (12:19). Per likusį laiką pavyko aptirpdyti skirtumą, bet stebuklas nesukurtas.
10 taškų rinktinei pelnė Rokas Jocys, 4 – Kajus Leliukas, 2 – Jokūbas Rubinas, 1 – Nojus Vaivada. Varžovams 8 taškus surinko Damianas Kružynskis.
Lietuviai išlieka savo likimo kalviais – pergalė paskutiniame A grupės mače prieš Kroatiją (3/0) atvertų jiems kelią į atkrintamąsias. Varžovai jau yra ramūs, kad užims bent antrąją vietą grupėje, tad gali ir pasitaupyti.
Lemiamą mačą jaunuoliai Kinijoje žais 10.50 val. Lietuvos laiku.
