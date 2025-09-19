Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > 3x3

3x3 jaunimo rinktinė Pasaulio taurėje pirmą kartą kluptelėjo prieš lenkus

2025-09-19 09:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 09:25

Pasaulio 3x3 jaunimo taurėje, kurioje varžosi jaunesni nei 23-ejų žaidėjai, pirmąją nesėkmę patyrė Lietuvos rinktinė (2/1).

Lietuviai patyrė pirmąją nesėkmę (FIBA nuotr.)

Pasaulio 3x3 jaunimo taurėje, kurioje varžosi jaunesni nei 23-ejų žaidėjai, pirmąją nesėkmę patyrė Lietuvos rinktinė (2/1).

0

Iraną (0/3) ir Vokietiją (1/2) palaužę lietuviai nusileido Lenkijai (2/2) – 17:21.

Lieuviai anksti krito duobę, varžovus paleido toli į priekį ir atsidūrė itin sudėtingoje situacijoje (12:19). Per likusį laiką pavyko aptirpdyti skirtumą, bet stebuklas nesukurtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

10 taškų rinktinei pelnė Rokas Jocys, 4 – Kajus Leliukas, 2 – Jokūbas Rubinas, 1 – Nojus Vaivada. Varžovams 8 taškus surinko Damianas Kružynskis.

Lietuviai išlieka savo likimo kalviais – pergalė paskutiniame A grupės mače prieš Kroatiją (3/0) atvertų jiems kelią į atkrintamąsias. Varžovai jau yra ramūs, kad užims bent antrąją vietą grupėje, tad gali ir pasitaupyti.

Lemiamą mačą jaunuoliai Kinijoje žais 10.50 val. Lietuvos laiku.

 

 

Lietuviai startavo dviem pergalėmis (FIBA nuotr.)
3x3 jaunimo rinktinė parklupdė titulą ginančius vokiečius

