37-erių LeBronas Jamesas surengė istorinį vakarą: „Warriors“ krepšį suvarpė 56 taškų pasirodymu

38 minutes ant parketo praleidęs 37-erių L. Jamesas pelnė net 56 taškus ir atkovojo 10 atšokusių kamuolių. Puolėjas buvo labai arti savo karjeros rezultatyviausio pasirodymo (61). Jis taip pat tapo antru vyriausiu NBA krepšininku per visą lygos istoriją, kuriam pavyko pelnyti daugiau nei 55 taškus.

Vyresnis už L. Jamesą 55 taškų ribą yra perkopęs tik Kobe Bryantas, kuris savo atsisveikinimo rungtynėse prieš Jutos „Jazz“ pelnė 60 tašku. Jam taip pat tuomet buvo 37-eri.

Taip pat tai buvo rezultatyviausias krepšininko mačas šį sezoną.

Rezultatyviausias savo karjeros rungtynes lygos veidas buvo sužaidęs 2014 metais, kuomet į tuometinės Šarlotės „Bobcats“ krepšį įmetė 61 tašką.

Aikštės šeimininkai sėkmingiau pradėjo rungtynes ir pirmajame kėlinyje po atkarpos 8-0 susikrovė dviženklį pranašumą (25:11).

Vis dėlto, antrajame ketvirtyje gynyba visiškai neveikė, o tuo naudojęsi svečiai sparčiai tirpdė deficitą bei galiausiai šovė į priekį. Netrukus jau San Fransisko krepšininkai džiaugėsi dviženkle persvara (46:60).

LeBron James is the fourth player at age 37+ with a 50-point game, joining Jamal Crawford, Michael Jordan and Kobe Bryant 👑 pic.twitter.com/RmyyLxncA6