27 tūkst. fanų akivaizdoje lemiamą klaidą padaręs prancūzas: „Niekam nelinkėčiau to patirti“

Prancūzai likus kelioms sekundėms iki antrojo kėlinio pabaigos pirmavo vienu įvarčiu ir turėjo kamuolį savo rankose, bet tada Dika Memas suklydo aikštės viduryje.

Vokiečiai perėmė kamuolį likus maždaug 3 sek. iki mačo pabaigos, o daugelis prancūzų „atsikirto“ kitoje aikštės pusėje. Vokiečiai dar atliko vieną perdavimą ir latvių kilmės žaidėjas Renaras Uščinis įvarčiu išplėšė pratęsimą. Vėliau pratęsime tas pats latvis pelnė ir pergalingą įvartį.

„Koks jausmas po rungtynių? Kaltės. Turėjome laimėti šitas rungtynes. Labai sunku susitaikyti su pralaimėjimu. Pirmą kartą taip jaučiuosi per karjerą ir niekam nelinkėčiau to patirti. Prisiimu atsakomybę dėl klaidos ir pažadu iš viso to pasimokyti.

Pats pasakiau komandos draugams plačiau išsidėstyti aikštėje. Pagalvojau, kad jei visi susigrūsime aikštės viduryje, bus daugiau galimybių prarasti kamuolį. Deja, tada aš nesėkmingai atlikau perdavimą. Suklydau ir prisiimu atsakomybę.

Vėliau pratęsime buvo sunku persigrupuoti. Aš ir toliau galvojau tik apie savo klaidą. Komandos draugai sakė, kad reikia toliau kovoti ir kad galime laimėti. Pratęsime pirmavome ne kartą, bet galiausiai vis tiek pralaimėjome...“, – „L‘Equipe“ sakė D.Memas.

Šiuo maču baigėsi legendinio Nikolos Karabatičiaus karjera.

Prancūzai galutinėje įskaitoje užėmė 8-ą vietą. Taip žemai olimpiadoje jie niekada nebuvo, nors žaidynėse dalyvavo jau 9-ą sykį.

Mačo didvyriu tapo Latvijoje gimęs R.Uščinis. Jis pelnė net 14 įvarčių.

Olimpinis rankinio turnyras Lilyje sulaukia milžiniško susidomėjimo. Prancūzų ir vokiečių mačą stebėjo 27 014 žiūrovų, o visuose ketvirtfinalio susitikimuose lankomumas viršijo 25 tūkst.