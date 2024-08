Lemiamu metu klydę jamaikiečiai pirmą kartą per 20 metų nepateko į finalą

Ackeemas Blake‘as, Jelani Walkeris, Jehlani Gordonas ir Kishane‘as Thompsonas atrankoje finišavo per 38.45 sek. Antrajame atrankos bėgime jamaikiečiai buvo 4-i, o bendroje įskaitoje – tik 11-i. Iki finalo jiems trūko 0.06 sek.

Jamaikiečių startas nežadėjo nieko blogo – po dviejų etapų jie turėjo geriausią rezultatą. Visgi, vėliau J.Gordonas sugaišo daug laiko, kol perdavė lazdelę K.Thompsonui. 23-ejų K.Thompsonas, kuris Paryžiuje tik per plauką pralaimėjo 100 m finalą Noah Lylesui , po tokio prasto lazdelės perdavimo jamaikiečių išgelbėti nebepajėgė.

Team Ghana placed 6th in the men’s 4x100 relay at the Olympic Games in Paris.#Paris2024Olympic #teamGhana

#4x100 pic.twitter.com/e18sIPLC5W

REKLAMA