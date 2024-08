Paryžiuje startavusios Lietuvos penkiakovininkės fechtavimosi rungtyje užfiksavo identišką rezultatą

Fechtavime visos dalyvės po kartą susitinka tarpusavyje. Šiose varžybose iškovoti taškai yra įskaičiuoti ir į pusfinalio, ir į finalo įskaitą, kad nereikėtų du kartus rengti ilgai trunkančios rungties.

Abi mūsiškės gerai pradėjo rungtį, vienu metu buvo gana aukštai, bet vėliau pasitaikė nesėkmių serijų.

Galiausiai abi lietuvės per 35 kovas pasiekė po 16 pergalių ir pelnė po 205 taškus. Mūsiškės pasidalino 19-26 vietas tarp 36 dalyvių.

Penkiakovės moterų varžybų pusfinalis bus surengtas rugpjūčio 10 d., o finalas, kuriame dėl medalių kovos 18 stipriausių penkiakovininkių, vyks paskutinę Paryžiaus žaidynių dieną rugpjūčio 11-ąją.

Primename, kad 2012 m. Londone auksą, o 2021 m. Tokijuje sidabrą L. Asadauskaitei-Zadenprovskienei tai jau penktosios olimpinės žaidynėse karjeroje. G. Venčkauskaitei Paryžiaus žaidynės – trečiosios karjeroje.

Beje, L.Asadauskaitė šiuo savo pasiekimue įsirašė į istoriją. Anksčiau tai nebuvo pavykę jokiai penkiakovininkei.

