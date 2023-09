21-asis „Optibet Pirmos lygos“ turas: sužeisto lyderio pyktis ir autsaiderių šiaudas

Traukinys. Visą vasarą – tiek truko „Jonavos“ klubo priverstinis poilsis nuo pergalių „Optibet Pirmoje lygoje“. Nesėkmių sūkuryje, įtraukusiame jonaviečius dar birželio pradžioje, buvo aštuoni pralaimėjimai ir vienos lygiosios. Be trenerio iš Moldovos Cristiano Efroso likusi Jonavos komanda vyriausiuoju treneriu registravo klubo vadovą Eisviną Utyrą. Šio diriguojami jonaviečiai 21-ojo turo mače su Kauno rajono „Garliava“ jau 9-ąją min. išsiveržė į priekį, bet dar nesibaigus kėliniui gavo buvusio savo žaidėjo Luko Čepkausko atsaką – 1:1. Atkaklių rungtynių baigtį nulėmė puolėjo Moustapha Ndiaye įvartis 71 min. 19-mečiui legionieriui iš Senegalo tai buvo jau 7-asis rezultatyvus smūgis pirmenybėse.

Šios pergalės dėka „Jonavos“ taškų kraitis pagaliau pasiekė dviženklį skaičių, o atsilikimas nuo artimiausių ekipų – Kauno ir Vilniaus jaunųjų žalgiriečių – atvirkščiai – tapo vienženkliu. Autsaideriai, vien per rugpjūtį pasipildę būriu legionierių iš Brazilijos, Ganos, Senegalo ir Ukrainos, bando vytis benuvažiuojantį „Optibet Pirmos lygos“ traukinį. Kad pabėgtų iš dugno jiems liko 9 mačai, o atsilikimas vis dar nemenkas – 7 taškai.

Gražuolis. Praraja autsaiderių grupėje galėjo tapti dar mažesnė, bet „Kauno Žalgiris“ B pateikė siurprizą. Priešpaskutiniai žengiantys kauniečiai savo aikštėje iškovojo tašką su antroje vietoje įsitaisiusiu Plungės „Babrungu“. Žemaičiai sužaidus minutę ėmė pirmauti po žaibiško Eridano Bagužo įvarčio, bet Aidas Rybelis baigiantis mačui atstatė pusiausvyrą 1:1.

Vilniaus „Žalgirio“ jaunimas 1:4 pralaimėjo Kėdainiuose, o „Nevėžio“ pergalės kalviu tapo Aurimas Raginis. 32 metų saugas po pertraukos įmušė du įvarčius, kurių vienas tapo tikra turo puošmena. Kėdainiečiai dešiniajame krašte įžaidė standartinę situaciją, po kurios kamuolį gavęs A. Raginis iš maždaug 30 metrų aštriu kampu įsuko kamuolį į viršutinį vartų kampą.

Kelialapis. „Nevėžis“ su 38 taškais grįžo ant trečiojo laiptelio, nes ten buvusi Kretingos „Minija“ išvykoje 0:3 nepasipriešino Vilniaus „Riteriams“ B. Žemaičiai su 36 taškais – ketvirti.

„Riteriai“ B, penktos pergalės per pastarąsias šešerias rungtynes dėka, gerokai sustiprino savo pozicijas lenktynėse dėl medalių. Nors vilniečiai tūno toli nuo lyderių penketo, jie turi net du susitikimus atsargoje, o pagal prarastus taškus prilygsta tai pačiai „Minijai“. Jei ir toliau tęs pergalingą žygį, Raimondo Vilėniškio auklėtiniai nuo antrosios vietos grafiko atsiliktų tik viena pergale. Būtent ši pozicija leistų „Riteriams“ B pakovoti dėl kelialapio į A lygą. Pagal varžybų nuostatus, A lygoje negali žaisti to paties klubo pagrindinė ir dublerių komandos, tačiau pagrindinė „Riterių“ ekipa kol kas yra pagrindinė pretendentė iškristi iš elitinio diviziono.

Pertrauka. Penktoje vietoje su 35 taškais liko Marijampolės „MML City“ futbolininkai. Suvalkiečiai akistatą namuose su Vilniaus BFA baigė be įvarčių. Be to, jie trečiadienį savo aikštėje sužaidė atidėtas 14-ojo turo rungtynes su „Riteriais“ B, kuriose po pirmojo kėlinio, atsiliekant rezultatu 0:4, kreipėsi į teisėjus, jog negalės surinkti 7 reikiamų žaidėjų antrajam kėliniui ir atėjus rungtynių laikui aikštėje nepasirodė, todėl teisėjai rungtynes nutraukė ir šiuo metu vyksta LFF drausmės komiteto tyrimas dėl tolimesnės „MML City“ klubo ateities lygoje.

Tarp pretendentų į medalius vis dar lieka ir Kauno „Be1 NFA“ bei Klaipėdos „Neptūnas“. Klaipėdiečiai su „Panevėžiu“ B sužaidė lygiosiomis, todėl šiuo metu turi 31 tašką. „Be1 NFA“ situacija kiek patogesnė – 33 taškai ir vienas mūšis atsargoje. Kauniečiai savaitgalį namuose 1:0 palaužė Panevėžio „Ekraną“, po keturių laimėjimų paeiliui pakildami į 6-ąją poziciją.

Visi persekiotojai gali tik pavydėti Vilniaus rajono „TransINVEST“ kolektyvui. Giedriaus Barevičiaus auklėtiniai visas konkurentes lenkia dviženkliu pranašumu. Prieš savaitę patyrę apmaudų antausį Kretingoje (0:1), vilniečiai pyktį išliejo su „Šiaulių“ B jaunimu, juos sutriuškindami rekordine persvara 10:0. Šią savaitę „TransINVEST“ laukia svarbiausias sezono egzaminas – LFF taurės pusfinalis su Telšių „Džiugu“. Tuo tarpu likusios „Optibet Pirmos lygos“ komandos turės pertrauką dėl rinktinių varžybų.