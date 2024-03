20 taškų deficitą ketvirtajame kėlinyje panaikinę „Cavaliers“ nutraukė įspūdingą „Celtics“ seriją

„Cavs“ paskutiniame kėlinyje sutrypė 22 taškų deficitą – tai buvo didžiausias ketvirtojo ketvirčio sugrįžimas per visą klubo istoriją.

Deanas Wade'as pataikė penkis tritaškius ir ketvirtajame ketvirtyje pelnė 20 taškų, pats vienas aplenkdamas „Celtics“. Klivlendo komanda paskutinę sekundę laimėjo pakartotinę peržiūrą ir apstulbino Bostoną, nutraukdamas ilgiausią šio sezono NBA pergalių seriją (11 rungtynių).

CAVS ERASE A 22-POINT 4Q DEFICIT TO GET THE WIN.



WHAT A GAME 🤯 pic.twitter.com/LH8Aj8Qy5L