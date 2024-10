100-ojo titulo siekęs Džokovičius finale krito prieš Sinnerį: „Jis „dusina“ taip pat, kaip tą darydavau aš“

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, todėl teko žaisti pratęsimą. Jo pradžioje N.Djokovičius klydo išbėgęs prie tinklo ir paleido J.Sinnerį į priekį (4:0). N.Djokovičius vėliau bandė atsitiesti, laimėjo porą taškų varžovo padavimų metu, bet italo vis tiek nepavijo, nes pralaimėjo dar vieną tašką po savo padavimo.

Serbas „break pointų“ neturėjo ir antrajame sete, o J.Sinneris savo progos sulaukė ketvirtajame geime. Italas susikūrė du „break pointus“, realizavo antrąjį iš jų ir įgijo pergalingą pranašumą.

Sunku tuo patikėti, bet N.Djokovičius per 6 šiemet žaistus setus prieš J.Sinnerį nepajėgė susikurti nė vieno „break pointo“.

Djokovic played six sets against Sinner in 2024 and created zero break points. Crazy.

N.Djokovičiaus kraityje liko 99 ATP vienetų turnyrų titulai. Serbas pirmą kartą pralaimėjo turnyro Šanchajuje finalą. Visi 4 ankstesni finalai šiame mieste serbui buvo pergalingi.

„Janniko žaidimo stilius kiek primena tai, ką aš anksčiau darydavau. Jis palaiko aukštą žaidimo tempą, kad varžovas turėtų mažiau laiko pagalvoti prieš savo smūgį. Taip jis „dusina“ savo priešininkus ir neduoda jiems atsikvėpti. Žaisdamas taip greitai ir agresyviai, tu nuolat palaikai spaudimą. Janniko rezultatai visą šį sezoną yra stabilūs ir labai geri. Tai įspūdinga“, - sakė N.Djokovičius.

Šį mačą tribūnose stebėjo ne tik kiek anksčiau iškritęs ispanas Carlosas Alcarazas, bet ir Šveicarijos legenda Rogeris Federeris.

„Smagu matyti Rogerį. Nesu įpratęs žaisti stebimas Rogerio. Norėtųsi, kad tu būtum korte ir žaistum su mumis. Neslėpsiu, kad Rogerio buvimas tribūnose pridėjo man papildomo spaudimo“, - sakė N.Djokovičius.

"I wish you were here on the court playing with us..."@DjokerNole is all of us 🥺@rogerfederer | @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/JLHzdehcj8

REKLAMA

REKLAMA