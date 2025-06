10 metų nematytas greitis: 100 m sprinte – įspūdingas jamaikiečio pasirodymas

K. Thompsonas distanciją įveikė greičiausiai karjeroje – per 9.75 sek. Nuo Justino Gatlino laikų 2015 m. nė vienas sprinteris nebuvo fiksavęs tokio gero rezultato.

K. Thompsonas apskritai tapo vos 6-u žmogumi istorijoje, sugebėjusiu 100 m nubėgti greičiau nei per 9.76 sek., pučiant ne stipresniam nei 2 m/s vėjui. Jamaikietį lengvosios atletikos istorijoje dabar lenkia tik Usainas Boltas (9.58), Tysonas Gay (9.69), Yohanas Blake‘as (9.69), Asafa Powellas (9.72) ir jau minėtas J. Gatlinas (9.74).

Kishane Thompson 🇯🇲 storms to a PB & World Lead of 9.75s (0.8) to win the Jamaican 100m title!



Now 6th fastest man all-time!!!🔥🔥



🥈 Oblique Seville 9.83

🥉 Ackeem Blake 9.88 pic.twitter.com/v5J8s6CDIy