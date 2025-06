Paulio Pogba emocijos pasirašius sutartį su „AS Monaco“ – ašaros ir naujo etapo pradžia

Tai – ne tik vienas ryškiausių šios vasaros perėjimų Prancūzijoje, bet ir simbolinis sugrįžimas: P. Pogba pirmą kartą karjeroje žais „Ligue 1“ lygoje, nors būtent Prancūzijoje pradėjo savo futbolo kelią „Le Havre“ akademijoje.

P. Pogba į „Monaco“ atvyksta po sudėtingo laikotarpio – traumos ir 18 mėnesių trukusi diskvalifikacija dėl dopingo visiškai sustabdė jo žaidimą nuo 2023-ųjų rudens. Prancūzas buvo gavęs ketverių metų diskvalifikaciją, tačiau po apeliacijos bausmė sumažinta, o nuo šių metų kovo jis vėl galėjo ieškoti naujo klubo. „Juventus“ su saugu nutraukė sutartį abipusiu susitarimu, o P. Pogba tapo laisvuoju agentu.

Po sutarties pasirašymo P. Pogba emocijos pratrūko. Žaidėjas nevaldė ašarų ir visa tai buvo užfiksuota vaizdo įraše.

Paul Pogba, emotional when he signed for Monaco… what a moment. 🥺❤️‍🩹@AS_Monaco 🎥👏🏻 pic.twitter.com/d1jBTTFQt7