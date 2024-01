10 Lietuvos sporto intrigų 2024-aisiais: istoriniai čempionatai mūsų šalyje ir olimpinių svajonių siekiai

Portalas tv3.lt pateikia 2024-iesiems skirtų 10 sporto intrigų, kurios turėtų patikti daugumai sportu besižavinčių asmenų.

Ar Lietuvos lenktynininkai pateks į Dakaro top 10?

Ar pavyks „pramušti” išsvajotajį dešimtuką? Tai yra klausimas, kuris kasmet keliamas, kai metų pradžioje visi Lietuvos sporto gerbėjai laukia Dakaro ralio lenktynių.

Daugiausia dėmesio sulaukiančioje automobilių įskaitoje lietuviams kol kas rekordinė vieta yra 11, kurią 2019-aisiais užėmė Benedikto Vanago ekipažas, o 2022-aisiais tokį rezultatą pakartojo Vaidotas Žala.

Tiesa, kalbant apie bendrus lietuvių pasirodymus, jų yra ir geresnių. Pavyzdžiui, praėjusiais metais Roko Baciuškos lengvųjų motobagių kategorijoje iškovota trečioji vieta ar galutinėje įskaitoje motociklininko Arūno Gelažninko iškovotas aukso medalis „Original by Motul” motociklų kategorijoje.

Sudėtingiausios pasaulio lenktynės rengiamos jau 46 metus iš eilės, tačiau mūsų šaliai būtent šios taps ypatingomis – 2024-ųjų Dakaras išsiskirs istoriškai gausiausiu lietuviškų ekipažų skaičiumi.

O tuo, kad nuo sausio 4-osios gerbėjai galėtų patogiai sekti visus svarbiausius lenktynių įvykius, pasirūpins TV3 žiniasklaidos grupė – oficialus Dakaro 2024 transliuotojas Lietuvoje.

Kokią sportininkų delegaciją Lietuva turės olimpiadoje?

Jau 2024 m. vasarą laukia vienas didžiausių sporto renginių – olimpinės žaidynės, kurios šįkart vyks Prancūzijos sostinėje Paryžiuje.

Kaip ir visada, vienas svarbiausių klausimų belaukiant olimpiados yra, kiek Lietuvos sportininkų ten startuos.

2020 m. vasaros olimpinėse žaidynėse dalyavo 42 sportininkai iš Lietuvos ir tai buvo mažiausias skaičius nuo 1992 m. olimpiados.

Palyginimui, 2016-aisiais olimpiadoje dalyvavo 67 sportininkai iš Lietuvos.

Intrigą kelia ir Lietuvos krepšinio rinktinė, kuri dalyvaus atrankoje. Mūsų nacionalinė komanda Tokijuje nedalyvavo, bet šįsyk turi puikų šansų po pertraukos vėl varžytis olimpinėse žaidynėse.

Kiek Lietuva iškovos medalių olimpiadoje?

Dar vienas labai daug intrigos keliantis klausimas – kiek 2024-ųjų olimpiadoje Lietuvos sportininkai iškovos medalių?

Praėjusioje olimpiadoje Lietuva apskritai per plauką buvo nuo to, kad visai liktų be medalių.

Išgelbėjo tik sėkmingas penkiakovininkės Lauros Asadauskaitės-Zadneprovskienės iškovotas sidabras, kuri bendroje medalių lentelėje Lietuvai leido užimti 77 vietą tarp visų šalių.

Palyginimui, 2016-aisiais Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse Lietuva liko su 1 sidabro ir 3 bronzos medaliais, kas bendroje šalių įskaitoje leido užimti 64 vietą.

Ar Stanionis stos į kovą dėl čempiono diržo?

Geriausias Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis 2022 m. tapo pasaulio profesionalų bokso čempionu, tačiau dabar skaičiuoja ilgus mėnesius be kovos.

E. Stanionis 2022 m. balandžio 16 d. Iškovojo WBA organizacijos reguliarųjį čempiono diržą, kai skirtingu teisėjų sprendimu įveikė Radžabą Butajevą.

Tad nuo tada, iki šiol kaunietis dar negynė diržo.

Kalbų apie potencialią lietuvio kovą ginant diržą jau buvo ne viena, tačiau kol kas realaus kovos plano nėra.

Vis tik nei pats lietuvis, nei visi bokso gerbėjai nepraranda vilties. Taigi, viena didžiausių ateinančių metų kovinio sporto intrigų yra, ar boksininkas pagaliau žengs į ringą dar vienai profesionaliai kovai?

Ar Lietuvos futbolo rinktinė išliks Tautų lygos C divizione?

Pastaruoju metu šiokius tokius gyvybės ženklus pradėjo rodyti mūsų šalies futbolo rinktinė. Vis tik pastarosiose Tautų lygos C divizione vykusiose kovose lietuviai užėmė paskutinę vietą ir turės žaisti išlikimo rungtynes.

Lietuvių varžovais bus Gibraltaras su kuriuo kovo mėnesį teks sužaisti du mačus.

Daug apie varžovą pasako tai, kad Europos čempionato atrankoje jis net 0:14 buvo pervažiuotas Prancūzijos, 0:6 sutriuškintas Nyderlandų.

Lietuvių pralaimėjimą Gibraltarui būtų galima įvardinti kaip staigmeną. Bet juk jų pastaraisiais metais lietuvos futbole didelių nusivylimų netrūko.

Ar bent viena Lietuvos futbolo komanda pateks į UEFA turnyrą?

Kaip ir kiekvienais metais, vasarą Lietuvos futbolo gerbėjų akys pradės krypti į klubinį futbolą. Ne tik dėl to, kad vyks A lygos varžybos, bet ir dėl to, kad dalis Lietuvos komandų stos į Europinius atrankos turnyrus.

Visi futbolo gerbėjai puikiai prisimena įspūdingą Vilniaus „Žalgirio” žygį Europoje 2022-aisiais, kai pirmą kartą istorijoje Lietuvos klubas įveikė atranką ir pateko į UEFA Konferencijų lygą.

2023-aisiais, deja, to pakartoti nepavyko, bet vieną kartą tai įgyvendinus, lūkestis pakartoti pasiekimą, žinoma, nuo šiol bus kasmet.

Be Vilniaus „Žalgirio” atrankose į stipriausius Europos turnyrus žais ir tokios komandos kaip „Panevežys” bei „Šiauliai”. Galbūt ir kuriai nors iš jų pavyks skambiai įsirašyti į Lietuvos futbolo istoriją?

Kaip Lietuva pasirodys organizuodama 2024-ųjų metų pasaulio vyrų IB diviziono ledo ritulio čempionatą Vilniuje?

Lietuvos ledo ritulio pasaulis nušvito ryškia šviesa, kai paaiškėjo, kad 2024-ųjų metų pasaulio vyrų IB diviziono ledo ritulio čempionatas bus surengtas Lietuvoje, Vilniaus „Avia Solutions Group“ arenoje.

Pasaulio vyrų IB diviziono ledo ritulio čempionatas bus surengtas Vilniuje balandžio 27 – gegužės 3 dienomis.

Į IB divizioną po penkių metų pertraukos iš IA diviziono nusileidę lietuviai čia varžysis su Ukrainos, Kinijos, Estijos, Nyderlandų ir Ispanijos rinktinėmis.

2018-aisiais, kuomet IB diviziono varžybos irgi vyko Lietuvoje, Kaune, lietuviai sugebėjo palaikomi savų sirgalių iškovoti pirmąją vietą bei pakilti į aukštesnį divizioną. Galbūt savi sirgaliai vėl leis tokį pasiekimą pakartoti?

Ar Lietuvos tenisininkai išliks Daviso taurės pirmoje varžybų grupėje?

Lietuvos vyrų teniso rinktinės 2024-ųjų vasario pradžioje Daviso taurės varžybose laukia Sakartvelo tenisininkų iššūkis.

Susitikimas su Sakartvelu bus labai svarbus, kadangi tai bus šių varžybų pasaulio pirmos grupės atkrintamasis susitikimas ir jame nugalėjusi komanda 2024 m. rudenį kausis pirmoje varžybų grupėje, o pralaimėjusi kris į antrąją.

2023-jų rudenį Buenos Airėse, Argentinoje lietuviai pralaimėjo visus keturis žaistus susitikimus Argentinos rinktinei. Tai būtent ir lėmė, kad Argentina 2024 metais tęs kovas dėl patekimo į aukščiausią grupę, tuo tarpu lietuviams teks kovoti dėl išlikimo pirmoje varžybų grupėje.

Ar geriausi šalies tenisininkai pagerins savo pozicijas ATP reitinguose?

Dar viena su Lietuvos tenisu susijusi intriga 2024-iesiems, kaip patiems Lietuvos tenisininkams seksis kovoti įvairiuose turnyruose, kurie nulems ir jų pozicijas ATP reitinguose.

Aukščiausias pozicijas ATP reitinguose iki šiol užima 33-ejų Ričardas Berankis, kuris, deja, pastaraisiais metais tik smuko žemyn ir šiuo metu rikiuojasi 238-as.

Tiesa, dabar vis garsiau kalbama apie devyniolikmetį Lietuvos tenisininką Edą Butvilą, kuris pirmąjį savo sezoną profesionalų tenise pabaigė įsitaisęs 541-oje ATP reitingo vietoje.

E. Butvilas neslepia, kad kalbant apie kitų metų reitingo vietą, jis norėtų, kad jis būtų didžiojo kirčio turnyrų atrankos zonoje, tai yra maždaug 230-a ATP reitingo vieta.

Tai reiškia, kad lietuviui tektų pakilti per daugiau nei 300 pozicijų ir praktiškai susilyginti su ir šilto ir šalto teniso kortuose jau mačiusiu R. Berankiu.

Kaip Lietuvai seksis organizuoti Europos dailiojo čiuožimo čempionatą?

Sausio 8-14 dienomis Kaune, Žalgirio arenoje vyks 2024 m. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas.

Tokio lygio varžybos Lietuvoje vyks pirmą kartą istorijoje. Taigi, niekas neabejoja, kad jos sutrauks minias žiūrovų.

Čia slypi ir dar viena intriga – galbūt savų žiūrovų akivaizdoje Lietuvos porai pavyks pasidabinti medaliais?

Praėjusį sausį Europos čempionatas vyko Espe (Suomija). Lietuvos šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius jame liko greta prizininkų pakylos, užėmę ketvirtą vietą ir užfiksavę aukščiausią pasiekimą karjeroje.

Europos čempionate taip pat planuoja dalyvauti ir jaunoji pora Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala, kuriuos šiuo metu ruošia specialistai iš Ispanijos.

Iš abiejų Lietuvos porų tikimasi patekimo į finalą. Klausimas tik vienas – ar namų sienos tą padaryti padės, ar priešingai – sukels didesnį spaudimą?