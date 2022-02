Žmonės netrukus gali tapti nemirtingi, bet jums tikriausiai nepatiks to kaina

„Kad ir kaip bežiūrėtum, visa informacija, kurią žmogus sukaupia per gyvenimą, yra tik lašas kibire“, šis sakinys, paimtas iš 1995 m. filmo „Ghost in the Shell“, puikiai apibendrina žmogaus proto ir smegenų sudėtingumą ir dviprasmiškumą.