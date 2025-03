„Xiaomi Watch S4“ – ryškesnis ekranas, solidesnė išvaizda, tačiau patraukli kaina išliko

REKLAMA

Keiskime „Xiaomi Watch S4“ laikrodžio išvaizdą

„Xiaomi Watch S4“ laikrodžio korpuso dizainą galima pavadinti tiek minimalistiniu, tiek klasikiniu – abiem atvejais nesuklysite. Tačiau jo aliuminio korpusas turi vieną labai smagų sprendimą – nuimamą žiedą (bezelį). Pasukus šį žiedą prieš laikrodžio rodyklę, jį galima nuimti ir pakeisti kitu. Taigi jūs galite keisti savo laikrodžio korpuso išvaizdą, nes „Xiaomi“ siūlo įvairių atspalvių ir raštų žiedų. Prisukamas žiedas laikosi patikimai, bet jei netyčia atsilaisvintų, laikrodis iš karto pradės vibruoti. Kai kurie žiedai priderinti prie tam tikrų atspalvių laikrodžio dirželių, tad pakeitę žiedą ir dirželį, galite turėti visiškai kitokios išvaizdos laikrodį. Siūlomi odiniai, silikoniniai, medžiaginiai dirželiai. Jei nerandate tinkamo dirželio tarp „Xiaomi“ pasiūlymų, galite pritaikyti standartinį 20 mm pločio dirželį ar apyrankę.

Iš aliuminio lydinio ir plieno pagamintas laikrodžio korpusas atrodo kur kas solidžiau nei pirmtako korpusas, be to, jis šiek tiek didesnis: „S3“ korpuso skersmuo – 46 mm, o „Xiaomi Watch S4“ laikrodžio korpuso skersmuo – 47,3 mm. Storis išliko tas pats – 12 mm. Korpusai yra trijų spalvų: juodas, sidabrinis ir vaivorykštės. Vaivorykštės atspalvis tik pavadintas taip skambiai – tai juodas, spalvotais akcentais papuoštas, korpusas.

„Xiaomi Watch S4“ laikrodis taip pat gavo sukamą karūnėlę, kuri yra ties 2 valandos žyma. Apačioje – mygtukas, kuriam galima priskirti tokią funkciją, kurią norite greitai išsikviesti, pavyzdžiui, mokėjimą banko kortele, bėgimo režimą ir t.t.

Laikrodžio korpuso atsparumas vandeniui – 5ATM.

Ryškus ekranas

„Xiaomi Watch S4“ turi 1,43 colio, 60 Hz dažniu atsinaujinantį ekraną, tad braukiant pirštu ar liečiant, vaizdai keičiasi staigiai, sklandžiai. Ekranas ryškus – skiriamoji geba 466 x 466, pikselių tankis – 326 ppi. Lauke visa informacija matosi puikiai, nes ekrano didžiausias ryškumas (kai šviečia visas ekranas) siekia 1 500 nitų ir yra daugiau nei du kartus didesnis nei ankstesnio modelio. Bet kokiomis sąlygomis ekranas rodo ryškų vaizdą, todėl pranešimus, žinutes bei sporto ar sveikatos duomenis lengva peržiūrėti. Ekranas ne tik ryškus: spalvos natūralios, tikslios.

Laikrodžio ekranas palaiko „Always on Display“ (AOD) funkciją, t.y. išjungtame ekrane rodomas laikas ir kai kurie kiti duomenys, kas šiais laikais jau yra įprasta. Šią funkciją vertinu ne tik iš praktinės pusės – ji yra laikrodį puošiantis dizaino elementas. Nors įjungus AOD funkciją, laikrodis baterijos resursus naudoja sparčiau, tačiau „Xiaomi Watch S4“ baterija yra talpi ir naudojama itin taupiai. Be to, kai kurie ciferblatai sukurti taip, kad AOD funkcija rodytų ne tik skaičius ar rodykles, bet ir pritemdytą ciferblato vaizdą.

Įsigiję „Xiaomi Watch S4“ galėsite rinktis iš daugiau nei 200 laikrodžio ciferblatų. Kai kurie iš jų didelės raiškos ekrane atrodo stulbinamai, o ciferblatų banke yra visko – nuo animuotų gyvūnėlių ir portreto stiliaus ciferblatų iki sudėtingų funkcinių ciferblatų. Ar norite paprasto, elegantiškos išvaizdos, ar duomenų kupino ciferblato, yra iš ko rinktis.

Programinė įranga ir funkcijos

„Xiaomi Watch S4“ laikrodyje įdiegta „HyperOS 2“ operacinė sistema, tad baterijos resursus laikrodis naudoja taupiau nei „S2“ modelis, kuriame buvo įdiegta plačiai išmaniųjų laikrodžių srityje naudojama platforma „Google WearOS“. Be to, „HyperOS 2“ užtikrina glaudesnę laikrodžio integraciją su įvairiais „Xiaomi“ išmaniaisiais namų įrenginiais. Jei namuose yra „Xiaomi“ įrenginių valdymo blokas „Xiaomi Smart Hub“, laikrodžiu galite valdyti įvairiausius „Xiaomi“ įrenginius (dulkių siurblį, karšto oro gruzdintuvą ir t.t.)

Laikrodžio vartotojo sąsają apibūdinčiau kaip derančią prie elegantiško jo korpuso išvaizdos. Į valdymą įtraukta ir sukama karūnėlė, kad slinkimas per meniu ekranus ir ilgesnio turinio pranešimus būtų daug sklandesnis.

Laikrodis turi du mikrofonus, garsiakalbius ir triukšmo slopinimo sistemą, tad jei atsiliepsite ir kalbėsite naudodami tik laikrodį, jūsų balsas bus girdimas aiškiai. Muzikos grojimas, nuotolinis telefono fotoaparato valdymas ar kalendoriaus įrašų tikrinimas – tai tik kelios iš daugybės dėmesio vertų funkcijų, tarp kurių yra ir nemažai naujų. Pavyzdžiui, valdymas gestais – įvairiems rankų gestams (riešo pasukimui, pakratymui, pirštų spragtelėjimui) galima priskirti skirtingas funkcijas: atidaryti kokią nors programėlę, valdyti telefono fotoaparatą ir t.t.

Meniu išdėstymas šiame laikrodyje yra šiek tiek kitoks nei ankstesniuose modeliuose, bet naujoji tvarka nėra sudėtinga, ją nesunku įvaldyti.

Muzikos valdymas toks pats kaip ir daugelyje laikrodžių – galite groti, pristabdyti telefone esančius kūrinius, tačiau jei norite bėgioti ar treniruotis be telefono, naudodamiesi „Mi Fitness“ programėle galite perkelti muzikinius failus tiesiai į laikrodžio 2,2 GB talpos atmintį. Puikiai tinka bėgimui ar treniruotėms, kai nesinori nešiotis telefono.

Apskritai, įspūdis toks, kad kuriant „Xiaomi Watch S4“ laikrodį perimta tai, kas labai gerai veikė „S3“ laikrodyje ir patobulinta tai, ką galima buvo patobulinti: ekranas ryškesnis, korpuso medžiagų išvaizda solidesnė, pasukama karūnėlė palengvina navigaciją bei laikrodžio korpusui suteikia dar daugiau solidumo.

„Xiaomi Watch S4“: sveikatos ir sporto stebėjimas

Jei norite išmaniojo laikrodžio, galinčio sekti jūsų treniruotes, kiekvieną dieną nueitus žingsnius ar tiesiog periodiškai fiksuojančio tam tikrus sveikatos duomenis, „Xiaomi Watch S4“ turi ką pasiūlyti. Laikrodis matuoja širdies ritmą, deguonies kiekį kraujyje, stebi miegą ir apdoroja jo duomenis, fiksuoja stresą. „Xiaomi“ teigia, kad atnaujinti širdies ritmo duomenų apdorojimo algoritmai ir jutiklis iki 98 proc. padidino širdies ritmo stebėjimo tikslumą. Palyginau šio laikrodžio rodmenis su medicinos prietaisų rodmenimis – neatitikimai būnant patalpoje ir užsiimant kasdiene veikla nežymūs – 1–2 proc. Tiesa, verta šiek tiek laiko praleisti nagrinėjant nustatymus. Pavyzdžiui, galima pasirinkti širdies ritmo matavimų dažnį – kuo jis didesnis, tuo greičiau išsikrauna baterija, todėl galite pasirinkti tai, kas jums labiau tinka. Taip pat galite įjungti įspėjimus apie aukštą ir žemą širdies ritmą ir taip gauti papildomos informacijos.

Įdomi funkcija – sveikatos duomenys vienu paspaudimu – patogus sprendimas, leidžiantis greitai, vos per 60 sekundžių, susidaryti trumpą pagrindinių sveikatos rodiklių vaizdą.

Jei laikrodžio nenusiimsite naktį, gausite gražų savo miego duomenų paketą, tokių kaip miego ciklai (gilus, lengvas miegas, REM), miego laikas, širdies ritmas miego metu, ypač jis bus išsamus jei įjungsite pažangesnę miego stebėjimo funkciją. Šis laikrodis net analizuoja jūsų miego istoriją ir gali pasiūlyti kaip turėtumėte organizuoti savo dieną, kada vakare eiti miegoti.

Laikrodis taip pat gali fiksuoti ir sekti streso lygį, padėti atlikti kvėpavimo pratimus. Tai pat yra gerai žinomi spalvoti aktyvumo žiedai, kurie užsipildo pagal nueitus žingsnius, sudegintas kalorijas ir aktyvumo lygį.

Kalbant apie sporto stebėjimą, galima rinktis iš daugiau nei 150 sporto režimų, tarp kurių vandens ir žiemos sporto šakos. Kiekvienas režimas seka svarbiausius pasirinktos veiklos rodiklius ir padeda stebėti jūsų sporto veiklą, suprasti ar darote pažangą, ar „stovite vietoje“, leidžia analizuoti rezultatus. Mėgstantiems bėgioti skirtos specialios treniruočių sesijos ir papildomos bėgimo įžvalgos apie treniruočių krūvį. Laikrodyje lengvai galite stebėti savo pažangą – kai kurie laikrodžio ciferblatai rodo tam tikrus sporto ar sveikatos stebėjimo statistinius duomenis. Bet daugiausia informacijos bus pateikta „Mi Fitness“ programėlėje – nesvarbu ar jūs bėgote, ar važiavote dviračiu ar žaidėte tenisą, programėlė pateiks visus pagrindinius duomenis, susijusius su ta sporto veikla, kuria užsiiminėjote.

Du dažnius naudojanti navigacijos sistema veikia tiksliai. Žingsnių skaičius atitiko dviejų kitų dėvimų įrenginių, kuriuos nešiojau tuo pačiu metu, duomenis. Išėjus iš namų ir įjungus atitinkamą sporto rėžimą, GPS signalą laikrodis užfiksuoja per kelias sekundes.

Baterija ir įkrovimas

Visiškai įkrovus bateriją „Xiaomi Watch S4“ laikrodis gali veikti iki 15 dienų. Žinoma, jei įjungsime „Always on Display“ (AOD) funkciją, dažnai matuosime širdies ritmą, deguonies kraujyje kiekį, naudosimės navigacija, laikrodis išsikraus greičiau, tačiau vis tiek dirbs pakankamai ilgai, todėl į trumpalaikes keliones nereikės pasiimti laikrodžio kroviklio. Paprastai, intensyviau naudojantis laikrodžio funkcijas ir įjungus AOD, 486 mAh talpos baterijos įkrovos užtenka 5 – 7 dienoms.

Dar vienas smagus dalykas: 5 minutės greitojo įkrovimo ir galite dvi dienas naudotis laikrodžiu – labai gerai, jei pamiršote vakare įkrauti bateriją, o jau tuoj reiks lėkti pro duris.

„Xiaomi Watch S4“ vertinimas

Jei ieškote iki 170 eurų kainuojančio išmaniojo laikrodžio, „Xiaomi Watch S4“ yra vienas iš geriausių, kuriuos galite įsigyti. Jis neturi tokios turtingos programėlių ekosistemos, kokią siūlo brangūs laikrodžiai, tačiau vis tiek „Xiaomi Watch S4“ siūlo pakankamai daug.

„Xiaomi Watch S4“ nėra brangus laikrodis, tačiau tikrai neatrodo pigiai. Galimybė keisti laikrodžio išvaizdą – gana intriguojantis pasiūlymas. Be to, įkrovus bateriją, laikrodis dirba labai ilgai – greičiausiai ją krausite ne anksčiau nei po savaitės. „Xiaomi Watch S4“ – patrauklūs pasiūlymas vartotojams, ieškantiems stilingo, daug funkcijų turinčio ir į sveikatą bei aktyvų gyvenimo būdą orientuoto išmaniojo laikrodžio.

Klasikinis dizainas, tiksliai veikiančios išsamios sveikatos ir fizinės būklės stebėjimo funkcijos, gerai veikianti navigacija.

Apžvalgos autorius: R. Kažimėkas.

Straipsnį parengė: „ACC Distribution“.