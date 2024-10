„Xiaomi MIX Flip“ – visais atžvilgiais nuostabus debiutas

REKLAMA

Kol „Xiaomi MIX Flipׅ“ dar užlenktas

Kaip ir daugelis sulankstomų telefonų, taip ir „Xiaomi MIX Flip“ turi du ekranus. Sulankstomų išmaniųjų telefonų eros pradžioje išorinis ekranas buvo labai mažas, po to didėjo, apimdavo jau ketvirtį nugarėlės ploto, bet šio papildomo ekrano dydį ribodavo ir tai, kad kamerų blokas dalinosi vieta su ekranu, todėl pats ekranas turėdavo „pasislinkti“. „Xiaomi MIX Flip“ išorinis ekranas yra vienas didžiausių – užima pusę nugarėlės, o jo kameros tarsi „įsodintos“ į patį ekraną. Taigi „Xiaomi MIX Flip“ turi funkcionalų ir didelį papildomą ekraną, leidžiantį be jokių pastangų sklandžiai naudotis įvairiomis kasdienėmis programomis. Apskritai šio ekrano naudotojo sąsaja yra tokia, kad net neatlenkus telefono, patogu naudoti kompaktišką telefono versiją.

Išorinio „Xiaomi MIX Flip“ ekrano charakteristikos puikios: 1392 x 1208 taškų raiška, (460 pikselių colyje), atnaujinimo dažnis – 120 Hz, didžiausias ryškumas – net 3000 nitų, „Original Color Pro“, HDR palaikymas ir akių apsauga, t.y. išorinis ekranas savo savybėmis (išskyrus dydžiu) nesiskiria nuo vidinio, o tai užtikrina tokią pačią naudotojo patirtį dirbant tiek su vienu, tiek su kitu ekranu. Jis tiesiog yra sumažinta pagrindinio (vidinio) ekrano versija, tiek kalbant apie valdymą, tiek apie rodomus vaizdus. Naudotojai dažnai kritikuoja, kad užlenkus telefoną, išorinis ekranas nėra pakankamai funkcionalus, tačiau šiuo atveju skųstis tikrai neteks – užlenkus „Xiaomi MIX Flip“ išmanusis telefonas išlieka pilnaverčiu ir funkcionaliu įrenginiu. Lyginant su kitais sulankstomais telefonų modeliais, išorinis ekranas – ryškus šio telefono privalumas, ypač įvertinus plačias personalizavimo galimybes ir galimybę atlikti daugumą tų veiksmų, kurie atliekami pagrindiniame ekrane.

Telefono šone yra garso ir įjungimo mygtukai, pastarajame integruotas patikimas pirštų atspaudų skaitytuvas. Jis veikia greitai ir tiksliai, juo visada galima pasikliauti. Jis taip pat leidžia atrakinti išorinį ekraną, kai „Xiaomi MIX Flip“ yra užlenktas.

Atidarykime „Xiaomi MIX Flip“

Išmanųjį telefoną „Xiaomi MIX Flip“ galima palikti atlenktą nuo 90 iki 180° kampu. Palikus atlenktą mažesniu nei 90° kampu, mechanizmas telefoną užlenks. Užlenktą telefoną patikimai fiksuoja magnetai. „Xiaomi MIX Flip“ telefonas yra gana plonas – 7,8 mm storio, užlenkus jo storis tampa 16,2 mm – pakankamai kompaktiškas, kad nešioti kišenėje.

„Xiaomi MIX Flip“ korpusas pagamintas iš specialios ir labai tvirtos ‚Xiaomi‘ kompozitinio pluošto medžiagos, jo rėmelis – tvirto aliuminio lydinio. Išorinį ekraną saugo plonas „Xiaomi Shield Glass“ stiklas, vidinį – itin lankstus ir labai plonas UTG stiklas (UTG stiklai ne tik gali lankstytis, bet ir būti susukti). Kompaktiško dvigubo šarnyro mechanizmas pagamintas iš itin tvirtos ir atsparios nusidėvėjimui medžiagos, atlaikančios 500 000 sulankstymo ir išskleidimo ciklų, ką patvirtinta SGS sertifikatas. Komplekte yra specialus „Xiaomi Nylon Fiber“ dėklas pasižymintis atsparumu dilimui. „Xiaomi MIX Flip“ galima įsigyti baltos, juodos, violetinės spalvų.

Atvėrus „Xiaomi MIX Flip“ iš karto matosi, kad jis yra ilgesnis nei standartiniai panašių gabaritų telefonai ir tą parodo jo pagrindinio ekrano įstrižainė – 6,86 coliai (neseniai pasirodžiusio flagmano „Xiaomi 14“ įstrižainė – 6,36 coliai). Vidinio AMOLED ekrano raiška – 2912 x 1228 pikselių (460 pikselių colyje), atsinaujinimo dažnis – 120 Hz, maksimalus šviesumas – 3000 nitų. Jis palaiko HDR10+ turinio vizualizavimą, „Dolby Vision“ technologiją. Šio OLED ekrano savybės yra tokios pačios kaip daug teigiamų atsiliepimų sulaukusio flagmano „Xiaomi 14“: automatiškai pritaikomas ekrano atsinaujinimo dažnis prie rodomo turinio, stulbinantis spalvų tikslumas ir natūralumas, labai didelės spalvų reguliavimo galimybės, lauke ekranas ryškų vaizdą rodo net šviečiant saulei.

Įsitvirtinęs tarp flagmanų

Kalbant apie techninę įrangą, reikia pasakyti, kad „Xiaomi MIX Flip“ gavo tą patį lustų rinkinį kaip ir naujausias flagmanas „Xiaomi 14“. „Xiaomi MIX Flip“ širdis – „Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform“ procesorius ir tai vienas iš nedaugelio sulankstomų telefonų, kuriam gamintojas parinko vieną naujausių lustų, kurį paprastai gauna tik flagmanai. „Xiaomi“ teigia, kad siekiant didesnio našumo ir sklandesnio veikimo buvo sukurta visiškai nauja procesoriaus aušinimo sistema, greitai nuvedanti šilumą, kas leidžia išvengti telefono kaitimo ir su tuo susijusių trikdžių. Atliekant kasdienius darbus, „Xiaomi MIX Flip“ nekaista, tačiau esant didesnei apkrovai, pavyzdžiui žaidžiant sudėtingos grafikos žaidimus, įkaitimas vis tik juntamas,

Aukštos klasės „Snapdragon 8 Gen 3“ procesorius, 12 GB operatyviosios ir 512 GB pastoviosios atminties, itin sparčiai veikiantis ir mažiau energijos reikalaujantis UFS 4.0 duomenų perdavimo standartas, „Adreno 750“ grafikos lustas – šis telefonas yra vienas sparčiausių šiuo metu prieinamų išmaniųjų telefonų, o jei lyginsime su sulenkiamais telefonais, galbūt net ir pats sparčiausias.

Kalbant apie ryšį, nusiskundimų neturėsite, nes naudojamos naujausios technologijos („Wi-Fi 7“, „Bluetooth 5.4“), yra infraraudonųjų spindulių prievadas, NFC funkcija.

„Xiaomi MIX Flip“ fotaparatai

Kadangi užlenkiamas telefonas turi išorinį ekraną, kuris paprastai yra toje telefono nugarėlės dalyje, kurioje yra kamerų objektyvai, kamerų blokas turi būti maksimaliai kompaktiškas, nes tiesiog „atima“ plotą iš ekrano, o ir pačių kamerų negali būti labai daug. Šiuo atveju viskas išspręsta taip: į išorinį ekraną įleistos dvi kameros, kurių optiką „Xiaomi“ kūrė kartu su garsia Vokietijos optikos bendrove „Leica“. Šio bendradarbiavimo rezultatai geriausiai matomi peržiūrint fotografuotas nuotraukas.

„Xiaomi“ šiam telefonui parinko 23 mm židinio nuotolio pagrindinę kamerą ir 47 mm židinio nuotolio teleobjektyvą su 2x optiniu priartinimu. Abiejų kamerų raiška vienoda – 50 MP, o asmenukių kameros raiška – 32 MP. Tačiau užlenkiamame telefone asmenukes galima fotografuoti ir pagrindinėmis kameromis. Didžiausia pagrindinės kameros diafragmos reikšmė – f/1,6, teleobjektyvo – f/2,0.

„Xiaomi MIX Flip“ kameros turi naujos kartos „Leica Summilux“ objektyvus, pagrindinei kamerai parinktas didelio dinaminio diapazono 1.0 µm dydžio jutiklis „Light Fusion 800“ bei įdiegta optinė vaizdo stabilizavimo funkcija. Minimalus teleobjektyvo fokusavimo atstumas – 9 cm. Be to, „Xiaomi MIX Flip“ telefone įdiegta galinga dirbtinio intelekto „Xiaomi AISP“ vaizdų apdorojimo platforma. Naujasis „Master Portrait“ režimas veikia fantastiškai, pagerina portretus taip, tarsi jie pranoksta realybę, tačiau išlaikomas autentiškumas.

Bendradarbiavimas su „Leica“ apima ne tik optiką, bet ir programinę įrangą – fotoaparato programėlėje naudotojai ras daugybę vaizdo stilių, taip pat ir du specialius „Leica“ stilius: „Leica Vibrant“ ir „Leica Authentic“. Naudojant „Leica Vibrant“, spalvos yra sodresnės, o naudojant „Leica Authentic“, siekiama atkurti originalų klasikinių „Leica“ fotoaparatų spalvų stilių. Taip pat yra daugybė filtrų, tarp jų ir keli „Leica“ sukurti filtrai.

Dienos šviesoje fotografuotos nuotraukos – puikios, pasižyminčios dideliu vaizdo ryškumu ir daugybe detalių. Labai gerai perteikiamos tiek šviesios, tiek tamsesnės detalės – telefonas puikiai susidoroja su didelio dinaminio diapazono scenomis. Naktinės nuotraukos irgi nustebins, nes šis fotoaparatas gali realizuoti net sudėtingiausias užduotis. Pavyzdžiui, antra rudens pusė – metas kai giedromis naktimis dangus būna labai ryškus ir žvaigždžių danguje yra tiek, kiek jų nepamatysite jokiu kitu metų laiku. Ypač įspūdingai rudenį atrodo Paukščių takas. Įsijungiate „Pro“ režimą, išeinate į visiškai tamsią vietą lauke, pasirenkate 30 sekundžių trukmės išlaikymą ir turite puikiausią Paukščių tako nuotrauką. Naktinėms nuotraukoms neturiu jokių priekaištų – prasto apšvietimo sąlygomis „Xiaomi MIX Flip“ fotografuoja puikiai.

Bet grįžkime prie objektyvų komplekto. Jei gamintojui tenka išmaniojo telefono kamerai parinkti tik du objektyvus, dažniausia jis šalia pagrindinio objektyvo sumontuoja plačiakampį objektyvą. „Xiaomi“ nuėjo kiek kitu keliu – antrasis objektyvas yra teleobjektyvas ir tokį komplektą turi retas sulankstomas dviejų objektyvų telefonas. Tačiau ar tikrai dažniausias duetas – pagrindinė kamera ir plačiakampė kamera – yra universaliausias, juolab kai pagrindinės (23 mm židinio) kameros aprėpties kampas gana didelis? Juk kur kas dažniau pritraukiame vaizdą nei darome panoramines nuotraukas.

Galbūt galima būtų priekaištauti, kad „Xiaomi MIX Flip“ teleobjektyvas turi mažoką 2x optinį priartinimą, lyginant su flagmano„Xiaomi14“ teleobjektyvo 3,2 x optiniu priartinimu, tačiau turiu pasakyti, kad labai gerai veikia hibridinis (optinis ir skaitmeninis) priartinimas.

Pagrindinėmis kameromis galima įrašyti 4K vaizdo įrašus, 60 kadrų per sekundę greičiu arba iki 8K vaizdo įrašus 24 kadrų per sekundę greičiu. Asmenukės kamera galima įrašyti 4K raiškos vaizdą 60 kadrų per sekundę greičiu.

„Xiaomi MIX Flip“ baterija ir įkrovimas

Tik pasirodžius pirmiems sulankstomiems telefonams, konstatuota viena opi problema – nemažai telefono vietos užima ekrano sulenkimo mechanizmas, todėl dėl vietos stygiaus sulankstomų telefonų techninis lygis būna žemesnis nei tais pačiais metais pristatytų to paties gamintojo flagmanų lygis, baterijos talpa taip pat gerokai mažesnė. Kaip supratote iš ankstesnių skyrelių, „Xiaomi MIX Flip“ techninis lygis beveik prilygsta flagmano „Xiaomi 14“ techniniam lygiui. O kaip baterija? Tiesą sakant, baterija ir jos veikimo laikas buvo maloni staigmena, tarsi užlenkimo mechanizmo ribojama erdvė visiškai neturėtų tam įtakos ir šiuo aspektu „Xiaomi MIX Flip“ galima lyginti jau ne su sulenkiamais, o su tradicinio dizaino telefonais. Vertinant pakankamai talpios 4 780 mAh baterijos veikimo laiką, „Xiaomi MIX Flip“ nėra čempionas, tačiau svarbu tai, kad jis nenuvilia. Drįstu teigti, kad tai vienas geriausių šios kategorijos išmaniųjų telefonų ne tik pagal baterijos veikimo laiką, bet ir įkrovimo greitį. Beje, nustatymuose yra parinktis automatiškai sustabdanti įkrovimą kai telefono baterijos įkrova pasiekia 80 proc., kas patiks tiems, kuriems rūpi kuo ilgiau išsaugoti baterijos savybes.

Naudojant įprastai, pernelyg netaupant energijos, telefonas „Xiaomi MIX Flip“ veikia dvi paras. Žinoma, naudojant labai intensyviai, baterija išsikraus greičiau, tačiau vis tiek tarnaus praktiškai visą dieną. 67 W galios „Xiaomi MICS Flip“ kroviklis telefoną įkrauną per valandą (per pusvalandį pasiekiama beveik 60 proc. įkrova).

„Xiaomi MIX Flip“ įvertinimas

Apie 1 300 eurų kainuojantis „Xiaomi MIX Flip“ yra vienas geriausių sulankstomų „flip“ tipo išmaniųjų telefonų. Keliomis savo savybėmis turbūt net geriausias. Solidi kamera, rafinuotas dizainas, kokybiški ekranai, našus procesorius, itin praktiškas išorinis ekranas, talpi ir greitai įkraunama baterija.

Puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško išsiskiriančio išmaniojo telefono. „Xiaomi MIX Flip“ pagrįstai galima skirti aukštą įvertinimą.

Apžvalgos autorius – R.Kažmėkas.