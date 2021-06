Laikas, praleistas su terapiniais šunimis, padeda studentams aiškiau mąstyti

Greitu metu galime sulaukti dienos, kai gydytojai išrašys tokį receptą – praleisti laiką su korgiu ar paglostyti spanielį. Nejuokaujant, tyrimas atskleidė keletą stebėtinų aspektų, ypač tai, kiek laiko jaučiama tokių „vaistų“ nauda.

Kadaise universitetai buvo linkę siūlyti įsitempusiems studentams atidėti studijų baigimą, nes buvo manoma, kad jie gaus prastą baigiamojo darbo pažymį. Laimei, laikai pasikeitė. Streso mažinimo programos dabar yra įprastos, o beveik tūkstantyje Amerikos studentų miestelių sudarytos galimybės praleisti laiką su terapiniais gyvūnais.

Vašingtono valstijos universiteto mokslų daktarė Patricia Pendry anksčiau įrodė, kad užtenka vos 10 minučių praleisti glostant šunis ir kates, kad sumažėtų streso lygis. Ji nusprendė pademonstruoti, kaip gerai tai veikia, palyginus su tradiciniais metodais.

P. Pendry ir jos kolegos ištestavo 309 universiteto studentų vykdomąją funkciją, apimančią „visus svarbiausius pažinimo įgūdžius, kurių reikia norint sėkmingai studijuoti“, įskaitant organizavimą, susikaupimą ir planavimą. Taip pat buvo įvertina studijų metimo dėl patiriamo streso tikimybė. Išsiaiškinta, kad daugiau nei trečdaliui gresia pavojus.

Atsižvelgiant į jos ankstesnius tyrimus (ir kasdienę patirtį), nenuostabu, kad tie, kurie glostė šunis, buvo ramesni ir geriau išlaikė egzaminus.

Tačiau, kaip P. Pendry ir jos kolegos pranešė žurnale „AERA Open“, jų atradimai buvo kur kas gilesni. Tyrimas tęsėsi trejus metus ir nustatė, kiek laiko yra jaučiama valandos trukmės savaitinių sesijų nauda. Praėjus keturių savaičių programai buvo nustatyta, kad dalyvių pažinimo įgūdžių patobulėjimas matomas iki šešių savaičių.

Savo noru tyrime dalyvavę studentai buvo atsitiktinai paskirti į streso valdymo seminarus, šunų glostymo programą arba jų derinį. Seminaruose jie buvo mokomi meditacijos, atsipalaidavimo ir negatyvių minčių vengimo. Programoje su gyvūnais vyko sesijos keturių ar penkių žmonių grupėse, kuriose studentai žaidė su terapiniais šunimis prižiūrint apmokytiems vedliams.

REKLAMA

Dalyviai taip pat turėjo diskutuoti apie stresą sukeliančius veiksnius. Tie, kurie dalyvavo tik šunų glostymo programoje, pranešė, kad patiria žymiai mažiau streso ir geriau įgyvendina vykdomąsias funkcijas. Šis pagerėjimas nustatytas ir praėjus šešioms savaitėms. Atrodė, kad tradicinis metodas teikia mažai naudos. O tie, kurie laiką leido su terapiniais gyvūnais, patobulino savo mąstymo įgūdžius, ir šis poveikis jiems buvo ilgalaikis.

„Rezultatai buvo labai stiprūs“, – sakė P. Pendry. „Mes matėme, kad studentų vykdomoji funkcija pagerėjo žmogaus ir gyvūno sąveikos sąlygomis. Jūs negalite išmokti matematikos tik dėl to, kad esate ramūs. Bet kai norite pagerinti savo gebėjimą mokytis, įsitraukti, susikaupti ir parašyti egzaminą, tada gyvūno turėjimas šalia pasidaro labai svarbus aspektas. Būti ramiam yra naudinga mokantis, ypač tiems, kurie kovoja su stresu.“

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad didžioji dalis dalyvių buvo moteriškosios lyties, be to, daugiausia jų buvo baltaodžiai ir baiginėjantys studijas, o tai gali turėti įtakos išvadų apibendrinimui. Nepaisant to, tai papildo įrodymus, kad nors tai nėra terapija, galinti padėti traumas patyrusiems asmenims, gyvūnų pagalba atliekama terapija gali suteikti paguodos ir naudos tiems, kurie patiria stresą.