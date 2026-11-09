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TV3 naujienos > Mokslas ir IT > Technologijos

JK svarsto uždrausti jaunesniems nei 16 metų naudotis „Vinted“ ir „eBay“

2026-11-09 16:53 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-09 16:53
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Jungtinės Karalystės vyriausybė „rimtai svarsto“ galimybę uždrausti jaunesniems nei 16 metų naudotis „Vinted“ ir „eBay“ platformomis.

„Vinted“ programėlė. Asociatyvi archyvo nuotrauka (Adobe Stock).

Jungtinės Karalystės vyriausybė „rimtai svarsto“ galimybę uždrausti jaunesniems nei 16 metų naudotis „Vinted“ ir „eBay“ platformomis.

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Kultūros sekretorė Lisa Nandy sakė, kad vyriausybė „rimtai svarsto“ galimybę įtraukti šias prekybos svetaines į socialinių tinklų draudimo sąrašą, „siekiant užtikrinti vaikų saugumą“, skelbia BBC.

Draudimas jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais Britanijoje turėtų įsigalioti ateinantį kovą: vaikams bus uždrausta naudotis tokiomis platformomis kaip „Instagram“, „TikTok“ ir „Snapchat“.

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Reaguodama į britų valdžios svarstymus, „eBay“ pareiškė besitikinti „geriau suprasti situaciją ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti su vyriausybe“. „Vinted“ teigė, kad palankiai vertina „atvirą dialogą“ su JK valdžia ir reguliavimo institucija šiuo klausimu.

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Nerimą kelia žinučių siuntimo funkcijos

Britų laikraštis „The Sunday Times“ pranešė, kad Jungtinėje Karalystėje socialinių tinklų draudimas plečiamas, įtraukiant populiarias naudotų prekių internetines prekyvietes. Pasak laikraščio, šis žingsnis žengtas nerimaujant, kad tokių platformų žinučių siuntimo funkcijos leidžia nepažįstamiesiems užmegzti ryšį su vaikais. Jis taip pat nurodė, kad panašios perpardavimo platformos kaip „Depop“ ir „Facebook Marketplace“ taip pat būtų įtrauktos į uždraustų svetainių sąrašą.

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„Vinted“ platforma yra skirta vyresniems nei 18 metų asmenims, tačiau jos naudojimo sąlygos leidžia tėvams ar globėjams kurti paskyras savo vaikams, kurios turi būti naudojamos su tėvų priežiūra. Ši platforma pastaruoju metu sparčiai išaugo ir dabar Jungtinėje Karalystėje turi 17 milijonų vartotojų.

„Vinted“ atstovas spaudai teigė, kad tiesioginiai pranešimai yra „platformos veikimo dalis“, tačiau platforma taiko „nulinę žalingo ar atviro turinio toleranciją“ ir turi moderatorių komandas bei įrankius, skirtus aptikti ir pašalinti „veiklą, pažeidžiančią mūsų taisykles“.

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„Kai nustatome netinkamą elgesį, imamės veiksmų, kurie gali siekti iki visiško uždraudimo ar pranešimo atitinkamoms institucijoms“, – sakė jis.

„eBay“ atstovas spaudai teigė, kad įmonė „siekia užtikrinti patikimą ir saugią prekybos platformos patirtį milijonams mūsų klientų“.

„Nors siūlomo teisės akto detalės dar nėra aiškios, tikimės sužinoti daugiau ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti su vyriausybe“, – pridūrė jis.

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