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TV3 naujienos > Mokslas ir IT > Technologijos

Graikija uždraudė socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų vaikams

2026-10-23 12:11 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-23 12:11
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Graikijos parlamentas penktadienį priėmė įstatymą, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudotis socialiniais tinklais. Taip Graikija prisijungė prie vis gausėjančio būrio šalių, ribojančių jaunimo naudojimąsi šiomis platformomis.

Socialiniai tinklai, asociatyvi nuotrauka. Andrius Ufartas / ELTA

Graikijos parlamentas penktadienį priėmė įstatymą, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudotis socialiniais tinklais. Taip Graikija prisijungė prie vis gausėjančio būrio šalių, ribojančių jaunimo naudojimąsi šiomis platformomis.

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Ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis apie planus įvesti draudimą paskelbė balandį. Tuomet jis socialiniame tinkle „TikTok“, kuris yra vienas populiariausių tarp Graikijos jaunimo, šią priemonę pristatė kaip „sudėtingą, bet būtiną“.

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Po audringų diskusijų ketvirtadienį prasidėjusiame ir iki penktadienio užsitęsusiame parlamento posėdyje K. Mitsotakio konservatyvioji partija „Naujoji demokratija“, pasinaudodama turima dauguma, priėmė įstatymo projektą, kuriam nepritarė nė viena kita partija, pranešė naujienų agentūra ANA.

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Opozicinė socialistinė partija PASOK susilaikė, prieš tai siūliusi alternatyvų įstatymo projektą, pagal kurį socialiniai tinklai būtų uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams, o 13–14 metų paaugliams būtų taikoma tėvų kontrolė. Kitos kairiosios ir nacionalistinės partijos balsavo prieš.

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Bendrovės turės tikrinti naudotojų amžių

Sausio 1 d. įsigaliosiantis įstatymas įpareigos socialinių tinklų bendroves tikrinti naudotojų amžių, o už reikalavimų nesilaikymą joms grės griežtos sankcijos.

Praėjusiais metais Australija tapo pirmąja šalimi, įvedusia tokį socialinių tinklų draudimą vaikams – juose uždrausta lankytis jaunesniems nei 16 metų asmenims.

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Naujienų agentūros AFP duomenimis, panašius įstatymus jau priėmė daugiau kaip 20 šalių.

Kritikai teigia, kad socialiniai tinklai naudoja priklausomybę skatinančius algoritmus, siekdami kuo ilgiau išlaikyti vaikus prie ekranų, ir perspėja, kad besaikis naršymas gali pakenkti jų psichikos sveikatai.

Tokie draudimai sulaukia žodžio laisvės gynėjų pasipriešinimo, o skeptikai abejoja jų veiksmingumu.

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