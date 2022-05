5G plinta ir Lietuvoje: ar tai tik greitesnis internetas?

Kuo ypatinga ši technologija paaiškina „Ericsson“ ekspertai, su kuriais „Bitė“ Švedijoje pasirašė 5G įrangos tiekimo sutartį. Planuojama, kad „Bitės“ klientai 5G galės naudotis jau šiemet.

Taigi, paprastas paaiškinimas, kas yra 5G: tai yra ir greitesnis, ir galingesnis ryšys. Tai reiškia, kad jis yra naudingas tiek didmiesčių, tiek kaimiškų vietovių gyventojams. Be to, ši technologija yra pakankamai šiuolaikiška, kad galėtų evoliucionuoti ir prie jos laikui bėgant būtų pridedama vis daugiau dažnių.

„Iš tiesų, 5G yra naudingas ir didmiesčių gyventojams, ir nuošalių vietovių gyventojams: mieste tai reiškia, kad žmonės gali būdami vienoje vietoje, vienu metu naudoti daug duomenų, o kaimiškoje vietovėje tai reiškia kokybiškesnį ryšį – ne tik galimybę siųsti SMS ar skambinti, bet ir pasikalbėti video formatu, ar žiūrėti filmus“, – pasakoja „Ericsson“ Sprendimų marketingo vadovas Alejandro Ferrer.

REKLAMA

Paprastai kalbant, 5G technologija galima teikti daug spartesnį ryšį daug didesniam klientų skaičiui toje pačioje vietoje, pavyzdžiui, viena bazinė stotis yra daug talpesnė ir gali aptarnauti kartais didesnį klientų kiekį bei užtikrinti didesnę interneto spartą.

Ką reiškia skaičiai nuo 1G iki 5G kiti?

Pirmiausia verta pasakyti, kad G raidė prie skaičių reiškia žodžio „generation" (angl. - karta) santrumpą. Kitaip tariant, skaičiai nurodo, kurios kartos ryšį telefonas naudoja.

Nors ne visi šiuolaikinių telefonų savininkai prisimena, pirmiausia atsirado 1G, tai buvo ganėtinai paprastas, bet tuo metu – iš esmės ryšio galimybes praplečiantis sprendimas, šiek tiek primenantis radijo ryšį. Jis buvo išties paprastas ir saugumo prasme, duomenys nebuvo koduojami, tad pokalbių buvo galima labai paprastai pasiklausyti.

Tada evoliucija įvyko ganėtinai sparčiu tempu ir žmonės jau galėjo naudotis 2G ryšiu ir legendiniais telefonais, kurie neišsikraudavo beveik 4 paras.

REKLAMA

REKLAMA

Po to į areną žengė 3G ryšys, kurio technologijos jau buvo tiek pažengusios, kad įprastus skambučius ir žinutes papildė galimybė naudoti vaizdo elementus ir naršyti internete. Keitėsi ir patys telefonai, 3G atėjimą galima gretinti su spalvotų telefonų atsiradimu rinkoje.

Dabar plačiai naudojamas 4G ryšys iš esmės praplėtė galimybę naudoti ne tik vaizdo elementus, bet ir video skambučius, atsiradus tokiam ryšiui buvo pradėtos kurti ir naudoti daugybė programėlių, be kurių dabar sunkiai įsivaizduojame savo gyvenimą, pavyzdžiui, „FaceTime“, televizija internete ir daugybė kitų.

Kartais telefonų ekranuose galima pamatyti ir santrumpą LTE, tai yra kitokios frazės pirmosios raidės (angl. Long Term Evolution) ir nurodo 4G ryšio tipą, kuris gali būti nuolat tobulinamas, t.y. evoliucionuoti.

Dabar ateinantis 5G žada naujų pokyčių erą. Kas laukia?

5G gyvenime ir versle

Dabar dauguma 5G naudotojų yra Azijoje, o Europoje ir JAV šios technologijos naudojimas vis auga. Kas gi tie vartotojai Azijoje? Pirmiausia tai žmonės, kurie nori spartesnio ryšio, kad galėtų patogiai ir be jokio ryšio strigimo mėgautis ne tik video turiniu, bet naudotis papildytos realybės technologijomis, žaisti ir t.t.

REKLAMA

REKLAMA

Kitaip tariant, ateinant 5G žaidimų galimybės ir potyriai pakyla į visiškai kitą lygį.

Bet 5G yra itin svarbus ir verslui, pavyzdžiui, naudojant šią technologiją robotai fabrikuose gali perkelti daiktus arba važiuoti į kasyklas, taip saugant žmonių sveikatą ir gyvybę, o kartu ir taupyti pinigus ir energiją, nes robotizuotoms kasykloms nereikalinga tokio lygio ventiliacija, kuri būtina joje dirbant žmonėms.

„15 proc. kasyklos sąnaudų yra jos ventiliacija, naudojant išmanius sprendimus šią kainą galima sumažinti perpus“, – sako „Ericsson“ verslo sprendimų kūrėjas Jon Gamble.

Dar svarbiau, naudojant 5G galima užkirsti kelią tragiškoms žūtims kasyklose. Pasak jo, šiuo metu apie 25 proc. žmonių žūsta kasyklose dėl to, kad transporto priemones valdantys darbuotojai nepamato netoliese esančių kolegų. Jei tam būtų naudojami robotizuoti sprendimai, darbas galėtų tapti saugesnis, tačiau tam reikia greitesnio ir daugiau duomenų galinčio perduoti ryšio.

REKLAMA

REKLAMA

Kitaip tariant verslo įmonėse (pavyzdžiui, kasyklose, uostuose) 5G gali padidinti procesų saugumą ir efektyvumą, o kai kalbama apie pramonę, tuomet 5G gali padidinti ir procesų lankstumą.

„Pavyzdžiui, kai kalbama apie automobilių gamyklą, kuri yra automatizuota, kiekvienas robotas, jo „ranka“, yra sujungta laidu su roboto smegenimis. Jei yra 500 robotų, tai yra 500 laidų, įsivaizduokite, jei jų būtų galima atsisakyti ir visus robotus bevieliu ryšiu galėtų valdyti vienos smegenys“, – paaiškina J. Gamble.

Kai nebeliktų tokio kiekvieno roboto valdymo iš atskirų „smegenų“, fabrikas galėtų labai lanksčiai sumažinti arba padidinti gaminamų automobilių kiekius – tam nereikėtų perprogramuoti 500 robotų, užtektų tai padaryti vienose „smegenyse“.

5G miesto gyvenime

5G gali pakeisti ir miesto rutiną, pavyzdžiui, jei dabar šiukšlės išvežamos pagal tvarkaraštį, nepaisant to, kiek jų yra konteineryje, sprendimas galėtų būti protingesnis: kai šiukšlių konteineris prisipildo, duomenys analizuojami ir išsiunčiami į specialų duomenų centrą, o ten, atsižvelgiant į eismo intensyvumą ir kitus veiksnius, priimamas sprendimas, kada efektyviausia susikaupusias šiukšles išvežti.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, bevieliu ryšiu gali būti valdomos ir greitosios, tokie bandomieji tyrimai jau yra atliekami.

Galiausiai naudojant 5G su papildytos realybės sprendimais yra eilė praktinių pritaikymo galimybių, pavyzdžiui, galima lankyti pastatus, kurie dar nėra pastatyti, sudaryti galimybę interaktyviai stebėti sporto varžybas, žaisti, nepriklausomai nuo buvimo vietos ir t.t.

„5G nėra tik dar vienas G. Tai yra ir saugesnis, ir žymiai didesnio pajėgumo ryšys“, – sako „Ericsson“ verslo įsitraukimo ekspertas Mats Guldbrand.

Pasak jo, pavyzdžiui, kai vienoje vietoje, tarkim, koncerte, susirenka daug žmonių, ryšio sutrikimų dėl didžiulių duomenų kiekių iš vienos vietos iš esmes sumažėja.

Lietuvoje – dar daugiau 5G

Švedijoje „Bitei“ su „Ericsson“ pasirašius 5G įrangos tiekimo sutartį, operatorius planuoja tiekti itin spartų 5G internetą gyventojams ir siūlyti daiktų interneto, taip pat išmaniųjų sprendimų verslui ir miestui plėtrą.

REKLAMA

REKLAMA

Planuojama, kad Lietuvoje 700 MHz ir 350 MHz radijo dažnių aukcionai įvyks gegužės ir birželio mėnesiais. Nuo to priklauso ir „Bitės“ 5G starto data. Planuojama, kad „Bitės“ klientus kartu su švedų bendrove vystomas 5G Lietuvoje pasieks jau šiemet.

Be to, „Bitė“ modernizuos ir dabartinius tinklus, t.y. pastatys šimtus naujų bazinių stočių visoje Lietuvoje. „Bitei“ Švedijoje pasirašius 5G įrangos tiekimo sutartį su „Ericsson“ įtvirtinta didžiausia investicija į ryšių tinklus per visą telekomunikacijų grupės istoriją.

„5G yra viso šio dešimtmečio technologija. 5G sulauks daugiausiai investicijų iš visų iki šiol pristatytų ryšio kartų. Ji taps pilnaverte alternatyva fiksuotos televizijos bei namų, taip pat ir biuro interneto paslaugoms. 5G internetas taps tvirta alternatyva visoms interneto technologijoms, teikiamoms kabeliais, taip pat ir šviesolaidiniam internetui. Naujos kartos internetas taip pat taps pagrindu proveržiui ir daiktų interneto (angl. IoT) paslaugoms bei sprendimams“, – įsitikinęs „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Pranas Kuisys.

REKLAMA

REKLAMA

„Bitė“ ir „Ericsson“ pasirašė 5G įrangos tiekimo sutartį (nuotr. Organizatorių)

„Ericsson“ Šiaurės ir Vidurio Europos padalinio vadovė Jenny Lindqvist pasakoja, kad: „Kartu su „Bite“ siūlysime didelės spartos ir mažos delsos 5G ryšį Lietuvos ir Latvijos gyventojams bei įmonėms. Tikėtina, kad 5G ryšys čia, kaip ir kitose šalyse, bus diegiamas greičiau nei bet kuri ankstesnė mobiliojo ryšio technologijų karta. 5G atveria naują inovatyvių galimybių pasaulį, kuris sklandžiai integruosis į pramonės šakas ir suteiks galimybę teikti visiškai atnaujintas paslaugas bei suteikti vartotojams naujų patirčių.“

5G paspartins ir išmaniųjų miestų sprendimų plėtrą. „Bitė“ jau siūlo daiktų interneto sprendimus verslui, o kartu su partneriais kuria pirmąjį išmanų vandentiekį Baltijos šalyse ir visame regione, taip pat vykdo didžiausią regione išmaniųjų elektros skaitiklių projektą.

Naujų paslaugų namams era

Bitė

„Naujos kartos ryšio technologijos startas atveria „Bitei“ galimybes pasiūlyti dar greitesnį ir patikimesnį namų internetą bei dar pažangesnes namų televizijos paslaugas. Klientams siūlysime dar platesnį paslaugų spektrą didelį dėmesį skiriant ir sparčiausiai rinkoje augančiai naujos kartos „Go3 | BITĖ“ televizijai. Ši paslauga bus maksimaliai pritaikyta žiūrėti namuose daugybėje įrenginių, didžiausiuose ekranuose“, – sako Pranas Kuisys.

REKLAMA

REKLAMA

Jis priduria, kad: „5G taip pat leis dar lengviau ir patogiau naudotis išmaniaisiais įrenginiais: žaisti žaidimus internete, žiūrėti tiesiogines koncertų ir sporto transliacijas, atsisiųsti didelius dokumentus.“

Investicijos į „Bitės“ tinklus

„Bitė“ ne tik investuoja į visiškai naujo 5G tinklo statybą Lietuvoje, bet modernizuoja ir jau turimus tinklus, pasitelkusi naujausius „Ericsson“ sprendimus. „Bitė“ siekia, kad jos turima įranga visais naudojamais dažniais būtų visiškai paruošta naujos kartos technologijos diegimui: norint pereiti prie 5G, tereikėtų aktyvuoti licenciją.

„Siekdama užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, „Bitė“ per ateinančius penkerius metus esamą bazinių ryšio stočių tinklą tankins dar 35 proc. Visoje Lietuvos teritorijoje bus pastatyta šimtai naujų bazinių stočių, bokštų, o tai klientams užtikrins dar didesnį interneto greitį, ryšio stabilumą ir veikimą dar platesnėje teritorijoje“, – sako „Bitės“ technologijų direktorius Gintas Butėnas.

REKLAMA

REKLAMA

G. Butėnas paaiškina, kad: „5G yra pažangiausia ir svarbiausia mobiliojo ryšio technologija. Pasirinkę pirmaujantį 5G ryšio įrangos tiekėją pasaulyje – „Ericsson“ – galėsime sklandžiai pradėti masinį technologijos diegimą ir pritaikymą Lietuvoje. Naujoji technologija leis „Bitei“ prisidėti prie skirtinguose sektoriuose veikiančių įmonių efektyvumo didinimo. Tai su laiku turės ir teigiamą makroekonominį efektą, nes augs šalies ekonomikos našumas.“

„Dažnai neįvertinama, tačiau 5G svarbus ir aplinkosaugos aspektu. Jau nuo kitų metų būtent 5G leis sumažinti „Bitės“ daromą poveikį aplinkai, taupyti išteklius“, – teigia G. Butėnas.

Sutarties vertė neatskleidžiama dėl konkurencinių priežasčių ir investuotojų keliamų reikalavimų. Sutartis pasirašoma 2022 – 2028 m. laikotarpiui. Per šiuos metus planuojama įdiegti naujos kartos ryšio tinklą.