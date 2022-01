Operatoriai: sąlyga informuoti apie įrangos tiekėjų savininkus sunkiai įgyvendinama

Be to, „Telia“ akcininkų susirūpinimą sukėlė ir dar viena nauja sąlyga – per metus įdiegti eSIM paslaugą.

Taip jie teigė po to, kai Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) paskelbė apie mobiliojo ryšio operatorių paraiškų aukcionui termino atidėjimą dviem mėnesiams – iki kovo 25 dienos.

„Bitė Lietuvos“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas BNS teigė, jog naujas reikalavimas stebina ir neramina – tiekėjai tokios informacijos iki šiol esą neprivalėjo teikti, o įmonė neturi instrumentų jos gauti.

„Tokios informacijos, žinoma, joks įrangos naudotojas neturi, nes tiekėjai jos niekuomet neprivalėjo pateikti. Neturime galimybės užtikrinti, jog tokią informaciją pavyks pateikti laiku, o pateikus – kad ji bus teisinga“ – komentare BND sakė J. Špakauskas.

REKLAMA

REKLAMA

„Tiesiog mes kaip pirkėjas neturime instrumentų gauti tokios informacijos apie globaliu mastu veikiančių įrangos gamintojų struktūrą bei kitus verslo niuansus“, – pridūrė jis.

Kas bus pasirinktas „Bitė Lietuvos“ 5G ryšio įrangos tiekėju, įmonės atstovas neatskleidė, nes su juo dar nėra pasirašyta sutartis.

Tuo metu „Telia“ verslo klientų vadovas Danielis Karpovičius teigė, kad didesnę reikšmę nei aukciono datos nukėlimas turi „vienašališkas sąlygų keitimas“ – apie jį ryšio operatoriai esą sužinojo vos prieš mėnesį.

„Reikalavimas aukcione pateikti 5G tinklo įrangos gamintojų akcininkų sudėtį yra tiesiog bandymas priversti operatorius užsiimti saugumo tarnybų pareigomis. Tokia sąlyga reikštų ne tik papildomą administracinę naštą aukciono dalyviams, bet ir būtų sunkiai įgyvendinama, jei apskritai įgyvendinama“, – komentare BNS teigė D. Karpovičius.

Jo teigimu, dauguma „Telia“ tiekėjų yra kompanijos, registruotos JAV, Švedijoje, Suomijoje ir Lietuvoje.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak D. Karpovičiaus, „Telia“ akcininkų susirūpinimą sukėlė ir sąlyga per metus įdiegti eSIM paslaugą.

„Dažnių aukcione buvo įrašyta sąlyga, kad jei per metus nebus įdiegta eSIM paslauga, operatoriai rizikuotų netekti milijonus eurų kainuojančių dažnių licencijos“, – tvirtino įmonės verslo klientų vadovas.

D. Karpovičiaus teigimu, „Telia“ palaiko eSIM paslaugos plėtrą, tačiau įmonei kliūva jos diegimo sąlygos ir galimi jo padariniai.

„(Susisiekimo – BNS) ministerijos pasiūlyta plastikinė eSIM kortelė apskirtai yra unikalus reikalavimas pasaulyje, kuris padarytų neigiamą poveikį klientams dėl brangaus ir nesuderinamo tik Lietuvai skirto sprendimo. Be to, tokios nebrandžios technologijos diegimas keltų rimtų saugumo rizikų, įskaitant ir mobilųjį parašą“, – tvirtino „Telia“ atstovas.

Dalyvauti aukcione ketinančios „Tele2“ atstovė spaudai Asta Buitkutė BNS teigė, kad įmonė renka papildomą informaciją, o tiekėjai yra iš Vakarų valstybių.

REKLAMA

REKLAMA

„Visi mūsų tiekėjai atitinka aukščiausius nacionalinio saugumo reikalavimus ir yra iš Vakarų Europos bei JAV“, – BNS pateiktame komentare tvirtino A. Buitkutė.

„Esminę informaciją apie savo tiekėjus jau esame pateikę ir jau esame visiškai pasirengę pradėti 5G diegimo darbus“, – pridūrė ji.

Kitą savaitę turėjęs baigtis paraiškų teikimas pirmajam 5G ryšio trijų 700 MHz radijo dažnių blokų aukcionui atidėtas dviem mėnesiams, vyriausybinei strateginių įmonių sandorių patikros komisijai papildžius jo sąlygas

Į jas pernai lapkritį įtrauktas reikalavimas, jog RRT komisijai turi pateikti informaciją ne tik apie aukciono dalyvių siūlomą įrangą, bet ir apie jos tiekėjų savininkus.

Mobiliojo ryšio operatorių paraiškų aukcionui buvo laukta iki sausio 25 dienos, tačiau dabar šis terminas atidėtas iki kovo 25 dienos.

Seimas pernai pavasarį priėmė Elektroninių ryšių bei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymų pataisas, kurios apribojo galimybę nepatikimiems gamintojams ir tiekėjams Lietuvoje dalyvauti diegiant 5G ryšį.

Taip siekiama pirmiausia neįsileisti Kinijos „Huawei“, kurios dalyvavimą kuriant 5G tinklą Lietuvos karinė žvalgyba yra įvardijusi kaip rizikos veiksnį dėl komunistinės Kinijos įstatymų, įpareigojančių bendroves dalytis informacija su valdžia.