5 išbandymai, kuriuos turi atlaikyti šiuolaikinės belaidės ausinė

Tiems, kas nori susirasti labiausiai aktyviai vasarai tinkančias ausines, dalinamės 5 išbandymais, kuriuos jūsų būsimos ausinės tiesiog privalo įveikti.

1. Įtemptos dienos iššūkis

Kasdienybė vasarą dažnai atrodo taip – visa diena ant kojų, kelionės, jūra, o buvimas namuose – ne daugiau 5 proc. dienos. Natūralu, kad mėgautis šilčiausiu metų laiku norime netrukdomi, bet tai kartais priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir, pavyzdžiui, nuo mūsų išmaniųjų įrenginių baterijos. Juk net ir labai saulėta vasaros diena bus sugadinta, jeigu jai įpusėjus išsikraus mūsų telefonas ar ausinės. Kita vertus, šiandien šiuolaikiniai išmanieji telefonai po vieno įkrovimo dažniausiai gali atlaikyti visą dieną, o kaip su ausinėmis? Tarp naujausių modelių yra tokių, kurios sugeba prisivyti telefonus – pavyzdžiui, naujosios „Huawei“ ausinės „FreeBuds 4i“ visiškai įkrautos gali veikti iki 10 valandų. Tad jų užteks visai dienai ir net vėlyvam vakarui.

2. 10 minučių išbandymas

Vienas dažniausių rūpesčių, ypač vasarą, kai skubame greičiau į lauką – 10 minučių išbandymas. Jo esmė paprasta – kiek procentų įsikraus mūsų išmanus įrenginys, jei jį krausime tik 10 minučių, nes daugiau laiko, paprasčiausiai, neturime? Anksčiau tokiam išbandymui nebūdavo prasmės, nes per tokį trumpą laiko tarpą įrenginiai pasikraudavo vos keliais procentais. Šiandien ši situacija kitokia ir, pavyzdžiui, belaidės ausinės „Huawei FreeBuds 4i“, krovus jas vos 10 minučių, leis mėgautis klausoma muzika net iki 4 valandų. Tokie 10 minučių mainai į 4 valandas ypatingai pravers tiems, kas negali gyventi be muzikos ar daug kalba telefonu per ausines, bet laiko jas įkrauti turi vos keletą minučių.

3. Jūros bangų ir vėjo triukšmo testas

Vasarą visų pajūrį mėgstančių žmonių visuomet laukia vienas išbandymas, kurį retai pajėgia įveikti išmanūs telefonai ar belaidės ausinės – jūros ir pajūrio vėjo triukšmas. Stovint pajūryje ir bandant klausytis muzikos ar kalbėtis telefonu – misija neįmanoma. Na, ar bent jau buvo iki šiol, nes šiuolaikinės ausinės gali pasigirti išskirtine triukšmo slopinimo funkcija. Belaidės ausinės „FreeBuds 4i“, specialių mikrofonų dėka atpažįsta aplinkos triukšmą ir jam dirbtinis intelektas sukuria antigarsą, taip pašalindamas triukšmą. Todėl jei jums atsibodo kovoti su vėju ar, pavyzdžiui, jūros triukšmu – palikite tai ausinėms. Beje, išskirtinė šių ausinių spindulių formavimo technologija, kartu su dirbtinio intelekto triukšmo mažinimo technologija, ne tik pasirūpins, kad gerai girdėtumėte pašnekovą, bet ir jam jūsų balsą perduos aiškiai ir tiksliai, be jūros, vėjo ar kitų aplinkos garsų.

4. Gero skambesio išbandymas

Vienas svarbiausių reikalavimų ausinėms – skambesys. Ypač, jei norime mėgautis savo mėgstamais muzikos kūriniais būdami gamtoje, prie ežero ar tyrinėdami naują miestą. Kaip žinoti, ar perkamos ausinės užtikrins gerą skambesį ir kad galėsime išgirsti tiek atlikėjų vokalą, tiek atskirus instrumentus? Vienas būdų – pasitikrinti, kokias technologijas naudoja ausinės. Pavyzdžiui, „FreeBuds 4i“ turi 10 milimetrų dinaminę ritės tvarkyklę bei jautrią polimero kompozicinę diafragmą, kurios leidžia išgirsti instrumentus, aiškų vokalą ar stiprius žemuosius dažnius. Taip pat ausinės puikiai subalansuoja garsą. Galiausiai, jei techniniais duomenimis nepasitikite – ausines tiesiog išbandykite ir pasiklausykite, kaip jos skamba patys.

5. Išskirtinio dizaino iššūkis

Paskutinis, bet tikrai ne mažiau reikšmingas iššūkis – išskirtinis dizainas. Visi turime savo stilių ir vasarą, kai nebereikia nešioti masyvių šiltų striukų, nesinori, kad kas nors gadintų mūsų išvaizdą. Kita vertus, kai kurie aksesuarai ar išmanieji įrenginiai gali subtiliai papuošti mus bei puikiai derėti prie mūsų rūbų derinio. Belaidės ausinės „FreeBuds 4i“ ir buvo kurtos, galvojant būtent apie stilių – jų dizainas įkvėptas laukinės Islandijos gamtos, o labiausiai – akmenuotų krantų. Kaip vienas tokių gražių, vandenyno nugludintų ir delne telpančių akmenukų yra ir belaidžių „Huawei“ ausinių dėkliukas. O kompaktiškas, stilingas ir minimalistiniu moderniu dizainu išsiskiriančias ausines taip pat galima priderinti prie skirtingų savo rūbų derinių. Lietuvoje ausines galima rinktis iš keramikos baltos arba anglies juodumo spalvų.

O ką daryti tais atvejais, jei namuose turime ne vieną skirtingų gamintojų įrenginį ir norime suporuoti su juo savo naujas ausines? Tokiais atvejais labai svarbu, kokio gamintojo yra pačios ausinės, nes ne visos belaidės ausinės veikia su kitų gamintojų įrenginiais. Pavyzdžiui, „Huawei FreeBuds 4i“ sklandžiai veikia su visais išmaniaisiais telefonais ar kitais įrenginiais, įskaitant ir „Android“ bei „iOS“.