Žmonos parvežtos lauktuvės kauniečiui susuko protą: girtas sėdo vairuoti ir rėžėsi į sieną

Bylos duomenimis, Egidijus M. 2023 m. liepos 30 d., apie 2.20 val., Kaune esančio namo kieme vairavo automobilį „Audi A3“ būdamas neblaivus.

Alkoholio kiekio matuokliu jam buvo nustatytas 1,82 promilių girtumas. Vyro kelionė neužtruko, mat tik pajudėjęs jis sugebėjo atsitrenkti į ūkinio pastato sieną.

Pavakarojo su žmona

Kaltinamasis Egidijus M. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai, gailėjosi, kritiškai vertino savo elgesį. Jis pasakojo, kad su žmona, jai grįžus iš kelionės Vokietijoje, pavakarojo, po to tarp judviejų įvyko žodinis konfliktas, todėl jis nuėjo į lauką.

Automobilis pasipainiojo prieš akis, todėl sugalvojo atsisėsti, rakteliai buvo palikti automobilio viduje. Sumaišęs pavaras priekiu įvažiavo į ūkinį pastatą, stovėjusį per metrą nuo automobilio. Įvykio metu kiemo vartai buvo užrakinti.

Savo elgesį vyras vertino blogai, toks įvykis nutiko pirmą kartą. Jis teigė, kad yra geras ir sąžiningas pilietis. Automobilis yra bendras jo ir žmonos, turi dar vieną automobilį, kuris priklauso suaugusiai dukrai.

Dėl automobilio konfiskavimo neprieštarauja, su žmona ieškosi naujos transporto priemonės. Šiuo metu yra atleistas iš darbo.

Vyras yra registruotas Užimtumo tarnyboje bei ieškosi darbo. Darbas buvo susijęs su vairavimu.

Vairavimo stažą turi nuo 1996 m., per 27 metų laikotarpį nebuvo sulaikytas. Kaunietis teigė, kad negeria, sportuoja, žaidžia krepšinį, todėl nėra priklausomas nuo alkoholio.

Moters versija

Ikiteisminio tyrimo metu apklausta girto vairuotojo žmona pasakojo, kad tą dieną ji grįžo iš atostogų Vokietijoje ir namuose su šeima vakarojo. Ji ir vyras vartojo alkoholinius gėrimus, kuriuos buvo parvežusi lauktuvių, o tiksliau 0,7 l talpos viskio. Vyras išgėrė apie puse litro.

Apie vidurnaktį einant miegoti tarp jos ir vyro kilo žodinis konfliktas, kurio kiti šeimos nariai negirdėjo ir nematė, po kurio ji girdėjo kaip vyras pasiėmė jai priklausančio automobilio „Audi A3“ užvedimo raktelius.

Jie, anot moters, buvo prie veidrodžio koridoriaus patalpoje. Matė, kaip vyras greitai atsisėdo į automobilį, jį užsivedė ir staiga priekine eiga su automobiliu įvažiavo į ūkinį pastatą, esantį kiemo teritorijoje.

Kadangi šiuo automobiliu naudojasi tik ji, dažniausiai baigusi vairuoti automobilį, palieka ant pirmos pavaros, dėl to mano, kad vyras staiga ir įvažiavo priekiu į ūkinį pastatą. Viskas vyko taip greitai, kad negalėjo jo sustabdyti.

Anksčiau vyras taip neapdairiai nesielgdavo, su alkoholiu problemų neturėdavo, juo nepiktnaudžiaudavo, dėl to buvo nustebusi, kad jis neblaivus sėdo į automobilį jį vairuoti. Apie įvykį vyras jai negalėjo paaiškinti, kodėl taip pasielgė.

Vaiko skambutis

Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju policijos pareigūnas pasakojo, kad apie 2.34 val., iš budėtojo gavo pranešimą, jog Kaune, nurodytu adresu, pranešėjos neblaivus tėvas su transporto priemone „Audi A3“ taranuoja nuosavo namo duris.

Pridurta, kad jis nieko nesužalojo, tačiau netrukus gali šalintis iš įvykio vietos. Atvykę nurodytu adresu pareigūnai pastebėjo, kad prie ūkinio pastato stovi apgadintas automobilis „Audi A3“, prie kurio vaikšto vyriškis.

Priėjus prie vyriškio ir pradėjus su juo bendrauti iš karto pasijautė stiprus alkoholio kvapas sklindantis jam iš burnos, jo kalba buvo nerišli, nekoordinuoti judesiai. Asmens paprašius prisistatyti, šis nurodė, kad yra Egidijus M., kuris ir gyvena šiuo adresu.

Asmens paprašius paaiškinti įvykio aplinkybes, asmuo tepaaiškino, kad sėdo už automobilio vairo ketindamas vairuoti ir sumaišęs pavaras įvažiavo į ūkinį pastatą, esantį jo kieme, daugiau vyriškis nieko naudingo paaiškinti negalėjo dėl savo neblaivumo.

Aiškinantis įvykio aplinkybes, prie jų priėjo Egidijaus M. žmona, kuri paaiškino, kad kartu su vyru namuose vartojo alkoholinius gėrimus, tarp jų kilo žodinis konfliktas, dėl ko vyras pasidarė agresyvus žmonos atžvilgiu.

Ji išbėgusi į lauką matė, kaip po kurio laiko išėjęs jos vyras sėdo į „Audi A3“ automobilį ir bandydamas išvažiuoti įvažiavo į ūkinį pastatą. Be to, moteris pasakė, kad jos vyras galimai serga šizofrenija, bent jau elgiasi kaip toks, dėl to atvykusi medikų brigada vyrą išsivežė į Psichiatrijos kliniką.

Teismo sprendimas

Kauno apylinkės teismas nusprendė Egidijų M. pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskirti jam 2 550 eurų baudą. Dėl kaltės pripažinimo bauda sumažinta trečdaliu – iki 1,7 tūkst. eurų.

Vyrui vieneriems metams uždrausta naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones. Iš šeimos buvo konfiskuotas automobilis „Audi A3“.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.