Žmonės nusistebėjo ministerijos renginiu ir piktinasi: negalėjo patikėti tuo, ką mato

Ministerijos suplanuotas renginys vyksta su 5-iais vedėjais, o vakaro programoje numatytas koncertas.

Anot SAM atstovo, tai – mokymai, o renginiui buvo skirta 20 tūkst. eurų iš „uždirbtų ir sutaupytų pajamų įmokų“.

Piktinasi, kad renginys – darbo metu

Naujienų portalo tv3.lt šaltinio duomenimis, sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai gavo laišką apie penktadienį planuojamą renginį. Penktadienį, darbo metu, visą dieną nuo 8:00 val. ryto iki vakaro dalyvauja renginyje, kuris suorganizuotas ne iš pačių darbuotojų lėšų, o iš viešųjų pirkimų pinigų.

Darbuotojams buvo užsakytas ir pavežimas autobusu, kuris nuvežė į renginio vietą, o po to, vakare, net trimis reisais visus parveš namo. Be to, vakare numatytas koncertas.

„Tai tikrai per brangu. Geriau tą 20 eurų ar kiek, nežinau, kiek čia skyrė kiekvienam žmogui, būtų pridėję prie atlyginimo“, – sako tv3.lt šaltinis.

Naujienų portalo tv3.lt šaltinio teigimu, iš darbuotojų lūpų jau girdimi pasipiktinimai: „Dabar šeštadienį, sekmadienį reikės darbus pasidaryti“.

Pasak pašnekovo, anksčiau į panašų renginį buvo išvežti skyrių vedėjai, tačiau tai buvo slepiama. Tiesiog žmonės tai sužinojo, kai pastebėjo, kad tą dieną nėra kam pasirašyti tam tikrų dokumentų, pasirodo, visa vadovybė buvo išvežti į renginį, į kokią nors poilsio zoną.

Planuose įtraukta, kad sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys taip pat dalyvauja ir sako sveikinimo kalbą.

Ministerija: „Tai – vienos dienos mokymai“

Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjas Julianas Gališanskis tvirtina, kad penktadienį vyksta vienos dienos mokymai „Komandos formavimas“.

„Tikslas – sustiprinti darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo įpročius bei ugdyti asmeninės lyderystės įgūdžius“, – atsakė J. Gališanskis.

Pagal Darbo kodekso 111 str. 2 d. tobulinimo kursai/mokymai yra įtraukiami į darbo laiką.

Renginiui skirta iki 20 tūkst. eurų, kurie, anot J. Gališanskio, paimti iš uždirbtų ir sutaupytų pajamų įmokų.