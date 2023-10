Žinoma sinoptikė pasakė, kas laukia: nuo penktadienio užguls galingas ciklonas

Pasak jos, beveik visą Europą užgulusi ciklonų sistema, banguotais atmosferos frontais ir juose užsisukusiais ciklonais, savaitės pradžioje ir mus tai vėjuku pašukuos, tai krituliais, daugiausia lietumi, palaistys. Bus jau šilčiau. Per šventines dienas gamta gali visokių siurprizų-ir blogesnių ir geresnių pateikti. Po lietingų dienų, trečiadienio vakare ir ketvirtadienį bus ramiau ir sausiau, bet vėsiau. Tiesa trumpam. Nuo penktadienio galingas ir audringas ciklonas nuo pat tolimos šiaurės iki Viduržemio jūros visą Europą užguls. Mus pietinių krypčių vėjais pašukuos, kartais lietučiu palaistys, vėl kiek šiltesnio oro srautai iš pietų plūstels.

Vis anksčiau temstant, o dar ir orams darganojant, mūsų senoliai, ypač prieš ir per Vėlines, visokių monų prisigalvodavo. Kad ir apie dvasias ir juos galinčius matyti. Jie buvo vadinami dvasiaregiais.

„Manyta, kad „dvasiaregiu galima būti iš prigimimo – sakoma, kad vaikas, gimęs per Visus Šventus arba Vėlines, kai užaugęs nueina į šermenis, tai mato dvasias (Naumiestis). Ketvirtadienį gimęs ir ketvirtadienį pakrikštytas vaikas užaugęs irgi matąs dvasias (Klaipėda). Kas gimsta vidurnaktį, tas tampa dvasiaregiu (Degučiai). Dvasias gali matyti žmonės, kurie gimdami jau turi dantis, vadinami „gyvadančiai" (Raseiniai), – tokie žmonės yra burtininkai iš prigimimo. Dvasias galima pamatyti pasinaudojus dvasiaregiais gyvuliais. Pavyzdžiui, jei pažiūrėsi pro šuns ausis, kai jis dvasias loja, arba užsidėsi ant kaklo arklio pavalkus, tai pamatysi dvasias, kadangi tie gyvuliai jas mato (Antalieptė). Jei iš lentos iškrenta šaka ir tokia lenta sunaudojama grabui padaryti, tai pažiūrėjus per tą skylę visą amžių matysi vėles (Girkalnis). Jei rasi kapuose numirėlio žiedą, tai reikia jį nutrinti, kad žvilgėtų ir pažiūrėti per jį – tada matysi vėles (Vilkaviškis). Apskritai, tikima, kad žmonėms yra geriau tada, kai jie dvasių visai nemato“. Va taip gali būti, norit tikėkit, norit ne...

Kokie orai laukia?

Pirmadienį, spalio 30-osios naktį gausoki krituliai, daugiausia lietus, tik pačiam šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose šlapdriba nakties pradžioje kris, bus slidu, rytą ir dieną tik trumpas, nedidelis lietutis nulis. Vėjas pietų, pietvakarių 7-12 m/s, dieną gūsiai 15-17 m/s. Vėsiausia nakties pradžioje plius 1-6 laipsniai, dieną 12-14 laipsnių, pietiniam pakraštuke iki plius 15gali sušilti.

Antradienį, spalio 31-osios naktį be ženklesnių kritulių, vėl rūkai nusidrieks, dieną jau gausokai palis. Vėjas naktį pietų, pietryčių 5-10 m/s, dieną pietvakarių 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį plius 5-8 laipsniai, vėsiausia šiaurėje, šiaurės rytuose, dieną 11-16 laipsnių.

Trečiadienį, lapkričio 1-osios naktį ir dienos pradžioje lis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 m/s. Naktį plius 4-7 laipsniai, pietiniuose rajonuose 8-10 laipsnių, dieną plius 7-10 laipsnių.

Ketvirtadienį, lapkričio 2 d. be ženklesnių kritulių, tik pačiam vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke gali palynoti. Vėjas naktį nepastovus 3-6 m/s, dieną pietų, pietryčių 5-10 m/s. Naktį 0 minus 3 laipsniai, vakaruose, šiaurės vakaruose plius 1-3 laipsniai, dieną plius 4-9 laipsniai.

Penktadienį, lapkričio 3 d. be kritulių. Vėjas pietryčių 7-12 m/s, gūsiai 15-17 m/s. Naktį 0 plius 5 laipsniai, dieną plius 9-12 laipsnių.

Šeštadienį, lapkričio 4 d. protarpiais palis, daugiau naktį. Vėjas pietryčių 7-12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį plius 6-10 laipsnių, dieną 11-13 laipsnių.

Sekmadienį, lapkričio 5 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietryčių 7-12 m/s. Naktį 4-9 laipsniai, dieną 9-14 laipsnių.