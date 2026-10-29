Žinia apie į rajoną atvykusį dirbti chirurgą sukėlė triukšmą: „Moki didžiulius mokesčius ir vėl mokėti?“

„Jeigu vargina kojų venų išsiplėtimas, tinimas, sunkumo jausmas kojose ar įtariate kraujotakos sutrikimus, kviečiame pasikonsultuoti su specialistu“, – dalinosi ligoninė socialiniame tinkle.
Nurodoma, kad gydytojas konsultuoja dėl kojų venų varikozės, lėtinio venų nepakankamumo, arterinės kraujotakos sutrikimų ir kitų kraujagyslių ligų. Konsultacijos metu įvertinama paciento būklė, aptariamos gydymo galimybės ir būdai, kaip išvengti galimų komplikacijų.
„Man svarbu darbe paprastumas ir nuoširdumas. Šios savybės mane motyvuoja padėti pacientams išsaugoti gerą savijautą bei gyvenimo kokybę“, – sakė pats gydytojas.
Žinutės pabaigoje lyg tarp kitko priduriama: „Svarbu žinoti: konsultacija yra mokama, tačiau gydytojo siuntimo nereikia.“
Papiktino, kad gyventojų prašoma susimokėti
Nors nemažai gyventojų džiaugėsi ligoninės kolektyvo papilnėjimu, rekomendavo gydytoją kaip gerą specialsitą, ne vienam užkliuvo būtent paskutinis pastebėjimas apie mokamą paslaugą.
Žmonės piktinosi, kodėl jau sumokėjus mokesčius valstybinėje įstaigoje dar reikia mokėti papildomai. Kaip nurodoma ligoninė pusalpyje, konsultacijos kaina siekia 65 eurus.
„Koks čia džiaugsmas? Kam tas mokamas specialistas Joniškyje ir dar tipo siuntimo nereikės, tą visi žino, kad pas mokamus nei siuntimo nereikia ir eilių nebūna“, – reagavo viena gyventoja.
„Kai tu moki didžiulius sveikatos draudimo mokesčius ir čia dar vėl mokėti?“ – piktinosi kitas vyras.
Netrukus paaiškinimus po naujiena pateikė ir pati Joniškio ligoninė. Jos aiškinimu, nemokamai paslaugai palaiminimo tiesiog nedavusi Valstybinė ligonių kasa.
„Kai tu moki didžiulius sveikatos draudimo mokesčius ir čia dar vėl mokėti?“ – piktinosi dalis gyventojų.
„Suprantame Jūsų klausimą – pacientui svarbu aiškiai žinoti, už kokias paslaugas reikia mokėti ir kodėl. Pateikiame šių konsultacijų apmokėjimo sąlygas ir informaciją. Gydytoją kraujagyslių chirurgą pakvietėme atsižvelgdami į rajono gyventojų poreikį.
Ligonine negavo leidimo pasirasyti sutarti su Valstybine ligonių kasa dėl šių konsultacijų apmokėjimo, todėl jos mokamos. Vis dėlto nusprendėme jas teikti, kad specialisto pagalbą galėtumėte gauti arčiau namų, nevažiuodami į kitus miestus“, – dėstė gydymo įstaiga.
Praėjus dienai Joniškio ligoninė išplatino ir atskirą komentarą. Ji argumentavo, kad geriau paslaugos arčiau namų, bet mokamos, negu jos bus toliau.
„Matome jūsų klausimus po įrašo apie naują gydytoją kraujagyslių chirurgą. Girdime ir norime paaiškinti situaciją.
Joniškio ligoninės tikslas – kad kuo daugiau specialistų pacientus konsultuotų čia, arčiau namų. Per pastaruosius mėnesius mūsų komanda pasipildė ne vienu nauju gydytoju ir specialistu, o dabar prie jos prisijungė ir kraujagyslių chirurgas“, – aiškino ji.
Įstaigos aiškinimu, kol galimybės pagal sutartį teikti kraujagyslių chirurgo paslaugų nėra, jos apmokamos paciento lėšomis.
Ar konsultacija pacientui nemokama, priklauso nuo to, ar ligoninė dėl tos paslaugos turi sutartį su Valstybine ligonių kasa. Ligoninė kreipėsi į Valstybinę ligoninių kasą siekiant paslaugas teikti nemokamai, tačiau prašymas buvo netenkintas, todėl kraujagyslių chirurgo konsultacijoms tokios sutarties šiuo metu nėra – jos apmokamos paciento lėšomis.
Joniškio ligoninės direktorės Arantos Būtautaitės nuomone, būtina tęsti diskusijas nacionaliniu mastu dėl racionalaus sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymo tarp rajoninių, regioninių ir didžiųjų miestų ligoninių.
„Svarbu užtikrinti reikiamas ambulatorines paslaugas arčiau pacientų namų ir taip mažinti išvengiamų hospitalizacijų skaičių“, – sakė ji.
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