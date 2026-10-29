Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Žinia apie į rajoną atvykusį dirbti chirurgą sukėlė triukšmą: „Moki didžiulius mokesčius ir vėl mokėti?“

2026-10-29 14:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Aigustė Tavoraitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 14:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienį Joniškio ligoninė pasidalino džiugia žinia apie įstaigoje pradedantį konsultuoti gydytoją kraujagyslių chirurgą Darių Brazį. Vis dėlto džiūgauti skubėjo ne visi gyventojai – juos apstulbino tai, kad norėdami patekti pas gydytoją turės susimokėti.

Trečiadienį Joniškio ligoninė pasidalino džiugia žinia apie įstaigoje pradedantį konsultuoti gydytoją kraujagyslių chirurgą Darių Brazį. Vis dėlto džiūgauti skubėjo ne visi gyventojai – juos apstulbino tai, kad norėdami patekti pas gydytoją turės susimokėti.

REKLAMA
0

„Jeigu vargina kojų venų išsiplėtimas, tinimas, sunkumo jausmas kojose ar įtariate kraujotakos sutrikimus, kviečiame pasikonsultuoti su specialistu“, – dalinosi ligoninė socialiniame tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, gydytojai, ligoninė

Nurodoma, kad gydytojas konsultuoja dėl kojų venų varikozės, lėtinio venų nepakankamumo, arterinės kraujotakos sutrikimų ir kitų kraujagyslių ligų. Konsultacijos metu įvertinama paciento būklė, aptariamos gydymo galimybės ir būdai, kaip išvengti galimų komplikacijų.

REKLAMA
REKLAMA

„Man svarbu darbe paprastumas ir nuoširdumas. Šios savybės mane motyvuoja padėti pacientams išsaugoti gerą savijautą bei gyvenimo kokybę“, – sakė pats gydytojas.

REKLAMA

Žinutės pabaigoje lyg tarp kitko priduriama: „Svarbu žinoti: konsultacija yra mokama, tačiau gydytojo siuntimo nereikia.“ 

Papiktino, kad gyventojų prašoma susimokėti

Nors nemažai gyventojų džiaugėsi ligoninės kolektyvo papilnėjimu, rekomendavo gydytoją kaip gerą specialsitą, ne vienam užkliuvo būtent paskutinis pastebėjimas apie mokamą paslaugą.

REKLAMA
REKLAMA

Žmonės piktinosi, kodėl jau sumokėjus mokesčius valstybinėje įstaigoje dar reikia mokėti papildomai. Kaip nurodoma ligoninė pusalpyje, konsultacijos kaina siekia 65 eurus.

„Koks čia džiaugsmas? Kam tas mokamas specialistas Joniškyje ir dar tipo siuntimo nereikės, tą visi žino, kad pas mokamus nei siuntimo nereikia ir eilių nebūna“, – reagavo viena gyventoja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kai tu moki didžiulius sveikatos draudimo mokesčius ir čia dar vėl mokėti?“ – piktinosi kitas vyras.

Netrukus paaiškinimus po naujiena pateikė ir pati Joniškio ligoninė. Jos aiškinimu, nemokamai paslaugai palaiminimo tiesiog nedavusi Valstybinė ligonių kasa. 

„Kai tu moki didžiulius sveikatos draudimo mokesčius ir čia dar vėl mokėti?“ – piktinosi dalis gyventojų.

REKLAMA

„Suprantame Jūsų klausimą – pacientui svarbu aiškiai žinoti, už kokias paslaugas reikia mokėti ir kodėl. Pateikiame šių konsultacijų apmokėjimo sąlygas ir informaciją. Gydytoją kraujagyslių chirurgą pakvietėme atsižvelgdami į rajono gyventojų poreikį.

Ligonine negavo leidimo pasirasyti sutarti su Valstybine ligonių kasa dėl šių konsultacijų apmokėjimo, todėl jos mokamos. Vis dėlto nusprendėme jas teikti, kad specialisto pagalbą galėtumėte gauti arčiau namų, nevažiuodami į kitus miestus“, – dėstė gydymo įstaiga. 

REKLAMA

Praėjus dienai Joniškio ligoninė išplatino ir atskirą komentarą. Ji argumentavo, kad geriau paslaugos arčiau namų, bet mokamos, negu jos bus toliau.

„Matome jūsų klausimus po įrašo apie naują gydytoją kraujagyslių chirurgą. Girdime ir norime paaiškinti situaciją.

Joniškio ligoninės tikslas – kad kuo daugiau specialistų pacientus konsultuotų čia, arčiau namų. Per pastaruosius mėnesius mūsų komanda pasipildė ne vienu nauju gydytoju ir specialistu, o dabar prie jos prisijungė ir kraujagyslių chirurgas“, – aiškino ji. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įstaigos aiškinimu, kol galimybės pagal sutartį teikti kraujagyslių chirurgo paslaugų nėra, jos apmokamos paciento lėšomis.

Ar konsultacija pacientui nemokama, priklauso nuo to, ar ligoninė dėl tos paslaugos turi sutartį su Valstybine ligonių kasa. Ligoninė kreipėsi į Valstybinę ligoninių kasą siekiant paslaugas teikti nemokamai, tačiau prašymas buvo netenkintas, todėl kraujagyslių chirurgo konsultacijoms tokios sutarties šiuo metu nėra – jos apmokamos paciento lėšomis. 

REKLAMA

Joniškio ligoninės direktorės Arantos Būtautaitės nuomone, būtina tęsti diskusijas nacionaliniu mastu dėl racionalaus sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymo tarp rajoninių, regioninių ir didžiųjų miestų ligoninių.

„Svarbu užtikrinti reikiamas ambulatorines paslaugas arčiau pacientų namų ir taip mažinti išvengiamų hospitalizacijų skaičių“, – sakė ji.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų