Žemaitaitis: puolimas prieš partiją yra suplanuotos strategijos dalis

Politiko teigimu, šią strategiją parengė viešųjų ryšių specialistas Kęstutis Gečas, o užsakė dabartiniai valdantieji konservatoriai.

„Tai manau, kad jūs dar du mėnesius turėsite, ką veikti pagal tai, kaip subraižyta yra. Manau, kad du mėnesius provokacijų bus įvairiausių, kas yra surašyta tenai, ką turi daryti ir kaip kiekvienas Seimo narys turėtų elgtis. Tai dar du mėnesius turėsiu, po dviejų mėnesių atsistosim ant vėžių“, – antradienį Seime žurnalistams sakė politikas.

Kaip minėtos strategijos vieną iš dalių jis nurodė ketvirtadienį planuojamą akciją prie Seimo „Dešimt minučių tylos“, skirtą išreikšti nepasitenkinimą dėl „Nemuno aušros“ įtraukimo į valdančiąją koaliciją būsimos kadencijos Seime.

„Vadovaujantis pagal konservatoriams K. Gečo suformuotą viešųjų ryšių strategiją, kuri nukreipta prieš mus (...), aš jau ją turiu telefone šiandieną, tai mes dabar ją studijuojamės, kaip užbėgti įvykiams už akių“, – žurnalistams antradienį sakė R. Žemaitaitis.

„Buvo suplanuota ketvirtadienį akcija žvakučių, kur jau buvo nubraižyta, kaip turite reaguoti, kaip partija turi reaguoti, kaip tokioje vietoje turėtų kalti mane“, – pridūrė politikas.

Šeštadienį teisininkas, rašytojas Justinas Žilinskas ir keli kiti aktyvistai ėmė kviesti žmones ketvirtadienį, pirmo naujojo Seimo posėdžio dieną, surengti mitingą prie parlamento. Šio žingsnio jie ėmėsi, Lietuvos socialdemokratų partijai, „Nemuno aušrai“ ir Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ patvirtinus sutarimą dirbti valdančiojoje daugumoje.

R. Žemaitaitis savo ruožtu pakvietė ketvirtadienį rinktis prie Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų garbės pirmininko Vytauto Landsbergio namų Vilniuje. Vėliau politikas tvirtino, kad kviesdamas žmones prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko namų pajuokavo.

„Nemuno aušros“ lyderis antradienį žurnalistams mobiliajame telefone rodė viešą komunikacijos specialisto, „INK agency“ vyresniojo partnerio Kęstučio Gečo „LinkedIn“ puslapį, kuriame paskelbtas įrašas „Apie reputaciją: paskirtis, veikimas, užkrečiamumas. „Nemuno Aušros“ istorijos analizė“.

Jame nagrinėjama, kaip susikurti reputaciją, ir analizuojamas R. Žemaitaičio elgesys, svarstomi galimi jo pasirinkimai.

„Nemuno aušros“ pirmininkas tvirtino, kad yra ir ne vieša strategija, kurią jis gavęs iš konservatorių.

K. Gečas BNS atmetė politiko teiginius.

„Neadekvačių pareiškimų nekomentuoju. Ačiū už skiriamą dėmesį ir toliau visus kviečiu skaityti mano tinklaraštį, kuris, tikiuosi, suteiks daugiau žinių apie komunikaciją“, – sakė jis.

Lietuvos socialdemokratų partijai į valdančiąją daugumą pakvietus „Nemuno aušrą“, kurios lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus, kilo neigiama reakcija Lietuvoje ir užsienyje.

Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda šį sprendimą pavadino klaida ir pareiškė netvirtinsiantis šios partijos narių ministrais.

Konstitucinis Teismas dėl viešų pasisakymų apie žydus ir Izraelį R. Žemaitaitį yra pripažinęs sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją. Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė Seimo nario mandato, kad neįvyktų apkaltos procesas ir jis vėliau galėtų kandidatuoti į prezidentus ir į Seimo narius. Be to, teisme dėl to nagrinėjama baudžiamoji byla.

Politikas kaltinimus antisemitizmu atmeta ir sako savo įrašuose socialiniuose tinkluose kritikavęs Izraelį, o ne reiškęs neapykantą žydų tautai.