Zelenskiui nenusileidžiant taikos derybos Londone žlugo – kas toliau?

„Ukrainos taikos derybų su užsienio reikalų ministrais susitikimas šiandien atidedamas. Oficialaus lygio derybos bus tęsiamos“, – naujienų agentūrai AFP pranešė JK užsienio reikalų ministerija.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad aukščiausiojo lygio susitikime Londone trečiadienį nedalyvavo nei Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Davidas Lammy, nei JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, kaip buvo planuota anksčiau.

Aukščiausi Jungtinės Karalystės, JAV, Prancūzijos, Vokietijos ir Ukrainos diplomatai atidėjo planą trečiadienį susitikti Londone ir surengti aukšto lygio derybas dėl to, kaip užbaigti karą su Rusija.

Vietoj to įvyks penkių valstybių aukšto rango pareigūnų diskusijos, nors, kaip suprantama, Ukrainos užsienio reikalų ministras taip pat vis dar turėtų atvykti į sostinę ir surengti dvišalį susitikimą su Davidu Lammy.

Putino atsidavimas taikos deryboms

Anot eksperto, nors Londone turėjusios vykti taikos derybos buvo atšauktos, V. Putino noras siekti taikos yra realus, nes jis jau pasiekė savo tikslus, įskaitant D. Trumpo išrinkimą į prezidentus, kuris jam yra naudingas.

„Iš esmės, aš prieš kokį gerą mėnesį, ar gal daugiau, esu rašęs, kodėl V. Putinas netrukus – na, tas „netrukus“ nebuvo apibrėžtas dienomis – turėtų sutikti ne tik su paliaubomis, bet ir su taikos derybomis.

Tai, kaip ir galima sakyti, viskas išsipildė ir tęsiasi toliau. Tai nereiškia, kad čia jau yra galutinis variantas, kai po to jo pareiškimo įvyks taika, bet viskas vyksta ta linkme. Iš esmės, tai nėra apsimetinėjimas šį kartą. Tai yra tai, ko V. Putinas ir siekia, nes jis iš esmės gavo viską, ko norėjo. Jis gavo, visų pirma, D. Trumpą prezidento vietoje, kas jam yra naudinga“, – sakė jis.

V. Putinas neva nebeturi tikslo toliau tęsti karo.

„Tada jis gavo iš D. Trumpo ir jo derybininko Steve'o Witkoffo taikos derybų pasiūlymą. Mes jį jau matėme praėjusį ketvirtadienį, man rodos, Paryžiuje susitikimo metu, kuris buvo detaliai aprašytas „Wall Street Journal“, kas ten siūloma.

Todėl jis gavo viską, ko norėjo iš tų derybų. Jam nebeliko tikslo, nebent dėl kažkokių detalių, dėl kurių jis dar kažko sieks ar bus kažkuo nepatenkintas. Tokie dalykai galimi, bet jei žiūrėtume plačiąja prasme – jis viską gavo. Jis nebeturi tikslo tęsti karą“, – akcentavo M. Laurinavičius.

Putinas jau pasiekė savo tikslus – palankumas iš JAV pusės

Kaip politologas teigė, V. Putinas neva supranta, jog karo tęsimas būtų per brangus ir mažai naudingas, nes jis jau pasiekė svarbiausius tikslus, įskaitant palankią JAV poziciją.

„Jis galbūt norėtų užimti visą Ukrainą ar bent jau didesnę jos dalį, arba tas keturias sritis, kurios dar nėra iki galo okupuotos. Aišku, jis norėtų to, bet mato, kad realistiškai to padaryti negali – tai būtų per brangu ir per mažai naudinga. Šiuo metu jis turi viską, ko jam reikėjo.

Jis turi jam palankią Amerikos (JAV – red. pastaba) poziciją – ir ne tik karo Ukrainoje atžvilgiu, bet ir apskritai viso bendradarbiavimo su Rusija kontekste. Jis pasiekė savo tikslus Ukrainoje – tiek, kiek realistiškai galėjo pasiekti.

Ir jis turi ant stalo derybų pasiūlymą, kurį aš pavadinčiau – surašytu Maskvoje. Jį įgarsino S. Witkoffas, iš esmės. O pats pasiūlymas yra surašytas Kremliaus ir perduotas S. Witkoffui.

Šiuo metu jam nebeliko rimtos priežasties tęsti karą. Aišku, gali būti niuansų, tai nereiškia, kad viskas jau nuo rytojaus baigsis“, – paaiškino politikos apžvalgininkas.

Krymo klausimas: kokį vaidmenį čia žaidžia JAV?

Pasak M. Laurinavičiaus, JAV gali netiesiogiai pripažinti Krymo priklausymą Rusijai, kas būtų diplomatinė pergalė Kremliui, nors oficialaus pripažinimo iš Europos ir Ukrainos nesulauktų.

„Aš manau, kad realiausias variantas yra toks: JAV suras būdą, kaip iš esmės pasakyti, pripažinti arba bent jau nekelti klausimo dėl Krymo statuso, bet oficialiai jo nepripažins. Arba net oficialiai D. Trumpo administracija pripažins, o Europa ir Ukraina – ne.

Tai čia yra ta raudonoji linija, kurios neperžengs ne tik Ukraina, kas visiškai akivaizdu, bet ir Europa. Oficialaus pripažinimo nebus. Bet net ir be to – pats faktas, kad JAV apskritai pateikė tokį pasiūlymą, jau yra didelė Rusijos diplomatinė pergalė.

Tai jie su tuo, sakyčiau, gali sutikti. Sunku pasakyti, kur ir kada tos derybos baigsis, bet jie gali su tuo sutikti“, – kalbėjo jis.

JAV tikslas – ne karo nutraukimas, o santykių su Rusija atgaivinimas

JAV administracijos tikslas, pasak pašnekovo, niekada nebuvo taikos derybos, o santykių su Rusija atkūrimas. Derybos tebuvo priemonė tam pasiekti.

„JAV administracija niekur nesitraukia. Reikia suprasti labai paprastą dalyką – D. trumpo administracijai šitos derybos dėl taikos niekada nebuvo tikslas. Tai buvo priemonė atkurti santykius su Rusija. Ir dabar tas pats – derybas reikia vertinti būtent taip.

Net jeigu, tarkime, JAV Valstybės sekretorius Marco Rubio pasakytų, kad JAV traukiasi, pagrindinis tikslas – atkurti santykius su Rusija – išlieka. Tik tiek, kad tokiu atveju JAV nebus taip patogu tuos santykius atkurti. Jos gali trauktis iš derybų, bet D. Trumpo administracija santykius su Rusija vis tiek atkurs. Tai čia yra klaidingas supratimas.

Didžioji dalis galvojo, kad D. Trumpo tikslas – pats taikos procesas, bet toks tikslas neegzistuoja. Pagrindinis siekis yra atkurti santykius su Rusija, o derybos yra tik priemonė. Jeigu ta priemonė nepasiteisins, jis (D. Trumpas) gali ją mesti į šalį ir pasakyti: „Na, ir gerai. Mes daugiau nieko nedarysime, bet santykius su Rusija vis tiek atkursime“, – komentavo jis.

Mafijos principai tarp JAV ir Rusijos

D. Trumpo pasaulėžiūra ir jo ilgamečiai ryšiai su Rusija sudaro pagrindą naujam, mafijos principais grindžiamam sandoriui tarp jo administracijos ir Rusijos režimo.

„Viskas prasideda nuo D. Trumpo ir jo administracijos, nors jo ryšiai su Rusija siekia 40, o gal net 50 metų atgal. Tiesa, esu ne kartą pabrėžęs – D. Trumpas nėra Rusijos agentas. Tai visai kas kita.

Tačiau viskas remiasi jo santykiais su Rusija, D. Trumpo pasaulėžiūra – jis ne kartą sakė, kad karo nereikėjo pradėti, kad Rusija iš esmės yra teisi. Jo nuomone, karas kilo dėl NATO plėtros – tą patį sako ir V. Putinas.

Tai yra D. Trumpo pasaulėžiūra. Dėl jo ryšių su Rusija ir dėl planuojamų ekonominių santykių tarp JAV ir Rusijos galima sakyti, kad tai – naujas sandoris tarp Rusijos mafijos režimo ir jo bendradarbių JAV.

D. Trumpo administracija veikia kaip tų bendradarbių dalis. Aš tai esu pavadinęs Dmitrijaus-Witkoffo paktu – susitarimu dėl naujų santykių, dėl to, kaip jie toliau bendradarbiaus mafijiniu principu“, – pasidalino savo įžvalgomis ekspertas.

Putinas keičia toną dėl karo baigties: tikslas – jau nebe visa Ukraina

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad V. Putinas pasiūlė sustabdyti invaziją į Ukrainą ties dabartine fronto linija, kad būtų galima pasiekti taikos susitarimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, teigia su tuo susipažinę asmenys, rašo „Financial Times“.

Rusijos prezidentas per susitikimą Sankt Peterburge anksčiau šį mėnesį D. Trumpo specialiajam pasiuntiniui Steve'ui Witkoffui pasakė, kad Maskva galėtų atsisakyti savo pretenzijų į keturių iš dalies okupuotų Ukrainos regionų teritorijas, kurias tebekontroliuoja Kyjivas, sakė trys iš šių žmonių.

Nuo to laiko JAV išsakė idėjas dėl galimo susitarimo, pagal kurį Vašingtonas pripažintų Rusijos nuosavybės teisę į Ukrainos Krymo pusiasalį, pridūrė šie žmonės, taip pat bent jau pripažintų, kad Kremlius de facto kontroliuoja šiuo metu jam priklausančias keturių regionų dalis.

Šis pasiūlymas yra pirmas oficialus ženklas, kurį V. Putinas pateikė nuo pirmųjų karo mėnesių prieš trejus metus, kad Rusija galėtų atsisakyti savo maksimalistinių reikalavimų nutraukti invaziją.