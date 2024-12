Žalgirio klinika prabilo, kas vyksta: lūžta įranga, trūksta priemonių: „Turime arba vegetuoti, arba mažinti paslaugas“

Žalgirio klinikos darbuotojai tvirtina, kad darbo sąlygos darosi sudėtingos – trūksta elementarių darbo priemonių, lūžta įranga, o įstaigą neseniai sujungus su Santaros klinikomis patiems nieko nusipirkti neįmanoma. Dėl susidariusios situacijos Žalgirio klinikos Darbo taryba ką tik kreipėsi į Santaros klinikų vadovybę.

„Yra tokia situacija nuo rugsėjo 3 d., kai Žalgirio klinika buvo prijungta prie Santaros klinikų gavome patikinimą, kad niekas nesikeis. Bet esame tokioje situacijoje, kad turime ieškoti pagalbos. Šiuo metu klinika negali nieko nusipirkti, pavyzdžiui, sugedo fotoaparatas, kreipėmės į administraciją, Santaros klinikas, išvada tokia, kad dirbame su savo asmeniniais fotoaparatais. Nežinau, ar tai yra normalu.

REKLAMA

REKLAMA

Prieš kelias dienas nepataisomai sugedo skeneris, be kurio darbo negali įsivaizduoti ortodontai ir ortopedai. Įstaigos vadovo vizija yra kokybiškų paslaugų teikimas su naujomis, inovatyviomis priemonėmis, kaip tai pasiekti? Tuo metu Santaros klinikose yra įkurtas Veido ir žandikaulių skyrius, kur galimai yra supirkta visa įranga, nors dvejus metus jie vykdo veiklą nepilna apimtimi, tai norėtume vienodų sąlygų“, – trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitete vardijo Darbo tarybos pirmininkė Laima Orliukaitė.

REKLAMA

„Taigi mes buvome be jokio pasiruošimo įtrenkti į milžinišką biurokratinį aparatą. Kitas dalykas, du mėnesius nuo prijungimo buvome visiškai atriboti nuo viešųjų pirkimų inicijavimo“, – sakė S. Pakalkienė.

Ji taip pat skundėsi, kodėl patys gydytojai turi dirbti su pirkimais – tai atima daug laiko ir reikalauja papildomų mokymų.

„Komunikacijos su atsakingais padaliniais tiesiog nėra. Tiesa, šiandien (trečiadienį, – aut. past.) iš pat ryto gavau pranešimą, kad patvirtintas pirkimų planas chirurginiams siūlams, nors jis buvo pateiktas dar lapkričio 15 d. Manome, kad tai gali būti susiję su šiuo posėdžiu. Kyla klausimas, ar Lietuvai dar apskritai atrodo reikalinga tokia įstaiga kaip Žalgirio klinika“, – pridūrė ilgametė ligoninės darbuotoja.

REKLAMA

REKLAMA

Apie priemonių trūkumą informavo dar prieš du mėnesius

VUL Santaros klinikų filialo Žalgirio klinikos direktoriaus pavaduotoja Solveiga Pakalkienė patvirtino, kad su tarybos raštu yra susipažinusi ir išsakytoms problemoms visiškai pritaria. Be to, ji priminė, kad praėjusios kadencijos komitetas dar 2023 m. pavasarį išvažiuojamojo posėdžio metu savo akimis matė, kokia yra situacija ligoninėje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Konstatuota daugybė problemų – nepakankamas finansavimas, infrastruktūros senumas ir trūkumas, žmogiškųjų išteklių stoka, taip pat ir tai, kad tokiai gydymo įstaiga kaip Žalgirio klinikai viešųjų pirkimų vykdymas yra per didelė biurokratinė našta. Bet jei sakėme, kad kai buvome atskiri, vykdyti viešuosius pirkimus yra sudėtinga, atsiprašome, juos vykdyti buvo lengva, palyginus su tuo, kas yra dabar.

REKLAMA

Mano manymu, didžiausia problema, kas sukėlė šią situaciją – nebuvo įvertinta, kad Žalgirio klinikoje viešųjų pirkimų organizavimo praktika buvo visiškai kitokia, nei yra Santaros klinikose. Taigi mes buvome be jokio pasiruošimo įtrenkti į milžinišką biurokratinį aparatą. Kitas dalykas, du mėnesius nuo prijungimo buvome visiškai atriboti nuo viešųjų pirkimų inicijavimo“, – komentavo įstaigos teisininkė.

REKLAMA

Ji priminė, kad dar spalio viduryje kreipėsi į Santaros klinikų vadovybę dėl jau pasibaigusių ir besibaigiančių priemonių. „Mano manymu, šis dviejų mėnesių vakuumas dar labiau pagilino esamą situaciją, tačiau į šį tarnybinį pranešimą jokios reakcijos nebuvo“, – kalbėjo S. Pakalkienė.

Jos teigimu, matomos problemos ir dėl komunikacijos: „Ką mini visi pirkimų iniciatoriai, niekas normaliai nepaaiškina, kaip tą daryti greitai ir paprastai. Bendravimas yra arogantiškas, kartais net nemandagus, paraiškos atmetinėjamos be priežasties, normaliai nepaaiškinant, kas negerai. (...)

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Susidaro įspūdis, kad viešųjų pirkimų skyrius skirtas ne aptarnauti sveikatos priežiūros specialistus ir užtikrinti būtinų priemonių sveikatos paslaugoms teikti įsigijimą, bet specialistai turi kažkaip nusilenkti ir išprašyti, kaip tą įsigyti.“

Santaros klinikų vadovas: „Nėra taip, kad niekas nevyksta“

VUL Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša informavo, kad Darbo tarybos atsiųstą raštą gavo tik antradienį vakare, tad išsamiai į jį atsakys nurodytais terminais – iki sausio 20 d. Kartu jis teigė, kad viešųjų pirkimų procesai juda.

REKLAMA

„Tikrai yra didžiulis srautas ir šiandien dauguma šių pirkimo yra įvykdyta. Taigi nėra taip, kad niekas nevyksta. Suprantame, kad vienoje ar kitoje konkrečioje vietoje yra problema, bet bendrai žiūrit daug kas yra padaryta“, – dėstė T. Jovaiša.

„Kalbant apie minėtą chirurginių siūlų pirkimą, sausio 6 d. tikimasi pirkimo rezultatų ir priemonės bus pristatytos, tai tikrai ne šio ryto ar vakar dienos rezultatas. Svarbu pastebėti, kad šis pirkimas turėjo būti inicijuotas antrą šių metų ketvirtį, tai yra dar iki susijungimo. Jis tuo metu neįvyko ir galėtume užklausti, kodėl taip buvo.

REKLAMA

Manau, ši situacija kiek labiau atspindi sisteminį iššūkį, kurį tikrai norisi spręsti. Manau, išsakyta kritika į požiūrį tikrai neatspindi Santaros klinikų noro ir ambicijų siekti kokybės ir paslaugų prieinamumo“, – akcentavo jis.

T. Jovaiša nurodė, kad prieš jungimo procesą rugpjūčio mėnesį gavo Žalgirio klinikų viešųjų pirkimo planą, kuriame buvo numatyta, kad turėtų būti vykdoma po 4 pirkimus 3-čią ir 4-tą ketvirtį:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Po susijungimo šiandien turime 101 pirkimą, jau po rugsėjo buvo papildomai pateiktas poreikis dar 17 tarptautinių supaprastintų viešųjų pirkimų. Tai tikrai didžiulis srautas ir šiandien dauguma šių pirkimo yra įvykdyta. Taigi nėra taip, kad niekas nevyksta. Suprantame, kad vienoje ar kitoje konkrečioje vietoje yra problema, bet bendrai žiūrit daug kas yra padaryta“, – dėstė Santaros klinikų vadovas.

REKLAMA

Jis pridūrė, kad, be kita ko, gruodžio 1 dieną pasikeitė viešųjų pirkimų informacinė sistema, tad užtruko laiko išmokti su ją dirbti. Be to, T. Jovaiša pabrėžė tikrai palaikantis, kad viešųjų pirkimų našta turėtų būti nukraunama nuo klinicistų pečių. „Tačiau ir čia pokyčiai neįvyksta per dieną“, – konstatavo jis.

Pasigenda greitų sprendimų

Žalgirio klinikos direktorius D. Matkevičius patvirtino, kad procesai vyksta, bet akcentavo, kad sprendimų reikia „čia ir dabar“.

REKLAMA

„Taip, viskas vyksta, tik tai įvyks nežinia kada. Problema, kurią išsakė darbuotojai ir Darbo taryba, yra ta, kad sprendimai reikalingi „čia ir dabar“. Mes tą jungimą pasitikome su tam tikru medžiagų ir įrankių rezervu, bet negalėjome numatyti, kad turima infrastruktūra būtent dabar pradės gesti.

„Bet pacientų krūvis nemažėja ir šiandien susiduriame su tuo, kad vieną dieną lūžta vienas aparatas, o kitą dieną – kitas“, – sako D. Matkevičius.

REKLAMA

REKLAMA

Buvo galvota, kad galėsime didelės vertės prikimus pasidaryti kitais metais ir kažkaip ištempsime. Bet pacientų krūvis nemažėja ir šiandien susiduriame su tuo, kad vieną dieną lūžta vienas aparatas, o kitą dieną – kitas.

Jei norime paslaugas suteikti kokybiškai ir didinti jų spektrą, atsiranda probleminiai taškai, kas trukdo judėti į priekį. Tada arba yra tam tikra vegetacija, arba paslaugų spektro mažinimas“, – komentavo Žalgirio klinikos vadovas.

Mato riziką netekti darbuotojų

Pasak jo, juo labiau susidariusi situacija neskatina darbuotojus likti dirbti įstaigoje.

„Reikia suvaldyti daugybę darbuotojų, dėl įrankių trūkumo ir tolimesnės greito keitimosi vizijos nematymo atsiranda ir psichologinės problemos, kurias reikia gesinti, kad darbuotojai būtų išlaikomi.

Net jei juos ir skatini finansiškai, bandyti dirbti ir suktis iš situacijos – ne visi tai atlaiko ir traktuoja tai kaip netinkamas darbo sąlygas ir palieka mūsų įstaigą. O darbo rinkoje matome, kokį yra trūkumas tiek gydytojų, tiek slaugytojų ir jų padėjėjų, tad darbuotojai šiandien yra labai brangūs“, – pabrėžė D. Matkevičius.

Į Žalgirio klinikos vadovybės ir darbuotojų išsakytas problemas sureagavo ir naujoji sveikatos apsaugos ministrė.

„Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją reikia ieškoti išmintingo sprendimo, kad paslaugas galėtumėte teikti. Reikėtų toliau šnekėtis su Santaros klinikų generaliniu direktoriumi, kokios būtų galimybės dėl mažos vertės pirkimų prisidėti ir užtikrinti galimybės klinikai funkcionuoti“, – komentavo Marija Jakubauskienė.