Wagnerio samdinio išpažintis: mums buvo pasakyta, kad turime gelbėti „rusų pasaulį“

55 metų Gabidullinas, Rusijos karo veteranas, buvęs oro desantininkas ir buvęs asmens sargybinis. Prie Wagnerio grupės jis prisijungė 2015 metais, o jau už metų - 2016 m. buvo sužeistas Palmyroje, Sirijoje, dar po trejų metų 2019 m. pasitraukė iš padalinio. Jo atsiminimuose pasakojama apie Wagnerio grupės mūšius Donbase, Sirijoje ir Afrikos žemyne.

Oficialiai Rusija draudžia privačias karines grupės ar net kariuomenės, o Maskva neigia žinanti apie Wagnerį. Visgi apie Wagner grupę yra žinoma gana daug, o samdinių nusikaltimų geografija tęsiasi nuo Sirijos, Ukrainos iki Afrikos.

REKLAMA

Ar bijote dėl savo saugumo?

Mano atsakymas į šį klausimą visada yra labai paprastas: anksčiau reikėjo bijoti, o dabar Rubikonas buvo peržengtas. Noriu, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kaip ši karinė grupė veikia iš vidaus. Pasaulis turi pažinti tikrovę, pamatyti tikrąjį Wagnerio veidą. Kartais tai nemalonu, bet nieko šiais laikas jau nėra paprasto. Wagnerio įvaizdis spaudoje neretai yra demonizuojamas. Ir tai vyksta ne be priežasties.

Ką turite galvoje?

Prieš keletą metų visi kalbėjo apie vaizdo įrašą, kuriame matoma dviejų Sirijos policininkų egzekucija. Šią egzekuciją vykdę žmonės, manoma, buvo Wagnerio samdiniai. Manau, kad tai jie ir buvo.

Ar juos pažinojote? Ar jie buvo su jumis Sirijoje?

Ne, aš jų asmeniškai nepažįstu. Visi įrodymai rodo, kad šie samdiniai priklausė batalionams, suformuotiems 2017 m. prieš pat didelę karinę operaciją Akerbate. Labai nedaugelis iš šių naujokų turėjo karinės patirties.

REKLAMA

REKLAMA

Ar galite patvirtinti, kad Wagnerio kompanijos nariai darė karo nusikaltimus Sirijoje?

Nei aš, nei mano kolegos, nei mano vadovaujami kariai nieko nepadarė. Ant mūsų rankų nėra civilių kraujo.

Bet jūs turite suprasti vieną dalyką. Kas yra Wagnerio kareivis? Jis yra tas, kuris nėra atskaitingas, teisiškai neegzistuoja, neturi aiškaus statuso. Jis elgiasi visiškai nebaudžiamai. Jis niekada neatsakys už savo veiksmus, už nusikaltimus teisme. Taigi viskas priklauso nuo jo asmenybės.

Tačiau norėčiau pabrėžti, kad tai dažnai vyrai, turintys karinės patirties ir neturintys psichologinių problemų. Taigi, jie gali priimti gerus sprendimus karo metu.

Bet iš kur ateinama į Wagnerio grupę be karinės patirties?

Sunku pasakyti. Ypač dabar, kai vyksta karas Ukrainoje. Nėra griežtų kriterijų eiti į frontą.

Vadinasi, Wagneris vis dar verbuoja vyrus siųsti į Ukrainą?

Taip, kariai ruošiami kautis Donbase.

Trys Rusijos žurnalistai buvo nužudyti Centrinės Afrikos Respublikoje, bandydami ištirti Wagnerį, o jūs kalbate atvirai. Kodėl Wagneris leidžia jums kalbėti?

REKLAMA

REKLAMA

Niekieno leidimo neprašiau. Tiesiog manau, kad svarbu apie tai kalbėti, nes privačių karinių grupių problema Rusijai yra be galo svarbi.

Ar po savo apreiškimų sulaukėte kokių nors grasinimų?

Šiuo metu pavojaus nesijaučiu, nes esu toli nuo Rusijos. Bet Rusijoje, greičiausiai, prieš mane aštrinami peiliai.

Kaip glaudžiai Wagneris susijęs su Kremliumi ir Rusijos kariuomene?

Rusijos įstatymai draudžia ne tik samdinių grupes, bet ir asmenys negali turėti automatinių ginklų. Tačiau tokių įmonių yra, tai reiškia, kad jas saugo valstybė.

Kas sukūrė Wagnerio kompaniją? Ar tai buvo galingasis Jevgenijus Prigožinas, kažkada vadintas „Putino virėju“ ar jį pažįstate asmeniškai?

Nenoriu kalbėti apie vardus, nematau prasmės. Bet čia paprastas dalykas: yra verslios dvasios žmogus, artimas carui, jis turi komercinį projektą užsienyje. Jis pateikia projektą carui ir prašo pinigų bei lėšų. Caras sutinka ir duoda jam tai, ko reikia, bet prašo propaguoti savo šalies politinius interesus užsienyje.

REKLAMA

REKLAMA

Ar manote, kad Wagnerio kariuomenės vaidmuo Sirijoje buvo tinkamas?

Nereikia pamiršti, kad Sirijoje kovojome su „Islamo valstybės“ grupuote – XXI amžiaus maru. Bet aš suprantu, kad eidami į kovą su žiauriu žvėrimi, leidome kitam žiauriam žvėriui – Basharui al-Assadui – likti valdžioje.

Jis yra mažiau žiaurus ir mažiau pavojingas laukinis žvėris, tačiau jis vis tiek yra laukinis žvėris, kuris sukėlė daug kančių savo žmonėms, o jo armija buvo silpna ir neveiksminga.

Savo knygoje aiškinate, kad jūs ir jūsų bendražygiai buvote fronto linijoje, kur kas daugiau nei Rusijos kariuomenė.

Karą Sirijoje laimėjo samdiniai – visas svarbiausias karines intervencijas vykdėme mes, o ne reguliarioji kariuomenė. Palmyros, Akherbato užėmimas, tai buvome mes!

Tai, kas atsitiko Aherbate, yra labai daug pasakanti istorija. Atlikome visus juodus darbus, o paskui mums liepė išvykti iš miesto. Tada į miestelį įžengė rusų kariuomenė su žurnalistais. Kareiviai, sekami kamerų, išlaisvino miestą, kuris jau buvo išlaisvintas!

REKLAMA

REKLAMA

Kai 2015 m. vykote į Ukrainą, tai nebuvo kova su „Islamo valstybės“ grupuote. Kokia buvo jūsų misija ir kodėl ją priėmėte?

Buvau Rusijos propagandos auka, dalinausi jos idėjomis. Mums buvo pasakyta, kad Kijeve valdžią perėmę naciai grasina Donbasui, kad turime gelbėti „rusų pasaulį“. Tikėjau, kad tai būtina.

Kaip manote, kas duoda įsakymus Wagnerio kariuomenei? Rusijos generolai, karininkai?

Be jokios abejonės, ir tai normalu. Jie bendradarbiauja su Rusijos armijos vadovybės centru. Kitaip to nebūtų buvę – kariuomenė niekada nepriima sprendimų savarankiškai.

Jūs palikote Wagnerį 2019 m. Ar buvote pakviestas kovoti Ukrainos kare?

Jie niekada man neleis grįžti į Wagnerį, aš jiems esu persona non grata. Bet rugsėjį su manimi susisiekė kita privati ​​karinė kompanija. Kai tik supratau, kad tai susiję su kova prieš Ukrainą, pasakiau jiems, kad negaliu. Tai prieštarauja mano įsitikinimams, pasakiau jiems atvirai.

Tačiau į Ukrainą išvykote 2015 m. Tai jums netrukdė?

Taip, bet misija Luganske (Donbase) man padarė didelę įtaką. Du mėnesiai, praleisti Ukrainoje padėjo suprasti, kad Rusijoje mums daug meluojama, propaganda neatitinka tikrovės.

REKLAMA

REKLAMA

Netgi norėjau palikti Wagnerį po 2015-ųjų. Bet mane pakvietė į Siriją – tolimą arabų šalį, kurios nepažinojau. Kovoti su ukrainiečiais, mano tautiečiais, nebuvo tas pats, kas kovoti su žmonėmis, kurių nepažinojau. Taigi aš tęsiau. Taip pat buvo kalbama apie pinigų uždirbimą.

Kiek tau sumokėjo?

Tuo metu tai buvo 80 000 rublių (apie 1 200 eurų) per mokymo laikotarpį. Per karą 180 000 rublių per mėnesį (2 600 eurų). Jei dalyvavote kovoje - 240 000 rublių (3 700 eurų).

Koks jūsų, kaip Wagnerio veterano, statusas čia, Prancūzijoje, atsižvelgiant į tai, kad organizacija yra įtraukta į Europos Sąjungos juodąjį sąrašą?

Šiuo metu leidimo gyventi neturiu, esu tik turistas. Bet jei jausčiau, kad Rusijoje man pavojinga, galiu likti čia. Aš nieko nesigėdiju, nepadariau jokios veikos, už kurią man grėstų baudžiamoji atsakomybė.