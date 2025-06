Vytautas Sinica siūlo Laikinosios vyriausybės pareiškimą dėl nepriklausomybės pripažinti teisės aktu

Jo teigimu, Birželio sukilimas turi būti įprasmintas greta kitų nepriklausomybės ir laisvės kovų.

„2000 metais Seimas jau buvo pripažinęs (minėtą pareiškimą teisės aktu – BNS), bet netrukus atsitraukė nuo to sprendimo ir nuo to laiko klausimas nebuvo judinamas“, – pirmadienį per spaudos konferenciją sakė parlamentaras.

Jis tvirtino artimiausiu metu registruosiąs atitinkamą įstatymo projektą.

Seimo nario teigimu, ypač svarbu tai padaryti atsižvelgiant į Kremliaus poziciją Birželio sukilimo atžvilgiu ir atsakant į jų informacinį karą.

Birželio sukilimas buvo ginkluotas Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) vadovaujamas bandymas atkurti Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjęs, nacių Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą ir tikintis, kad nacistinė Vokietija padės atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

Sukilimo metu 1941 metų birželio 23 dieną paskelbta Lietuvos valstybės atkūrimo deklaracija, o Laikinoji vyriausybė siekė atkurti nepriklausomybę, tačiau tikslas liko neįgyvendintas, nacių Vokietijai įvedus okupacinį režimą.

Sukilimas buvo stichiškas, kas lėmė sumaištį, plėšimo atvejus.

Netrukus po sukilimo pradžios Kaune „Lietūkio“ garažų teritorijoje viešai nukankinta ir nužudyta daugiau nei 50 Lietuvos žydų, prieš tai kelias dienas Kaune buvo vykdomi žydų pogromai.

Viena ryškiausių Birželio sukilimą organizavusio LAF figūrų yra Kazys Škirpa, kurio asmenybę istorikai ir visuomenė vertina nevienareikšmiškai.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTS) išvadoje nurodoma, kad Antrojo pasaulinio karo metais jis buvo „Lietuvos patriotas, daug jėgų skyręs Nepriklausomos valstybės kūrimui bei pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui organizavimui“, kita vertus, 1940–1941 metais K. Škirpos veikloje „būta ir antisemitizmo apraiškų“.

Pasak centro, K. Škirpos vadovaujamas LAF antisemitizmą buvo iškėlęs į politinį lygmenį, o „tai galėjo paskatinti dalį Lietuvos gyventojų įsitraukti į Holokaustą“. LAF siūlė žydus išvaryti iš Lietuvos, nors apie nacių planus vykdyti Holokautą, Genocido centro teigimu, nežinojo.