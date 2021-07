Vyriškių konfliktas ant prekybos centro stogo: vienam sulaužytas žandikaulis, kitas užsidirbo teistumą

Bylos duomenimis, Darius C. nesunkiai sužalojo žmogų, dėl ko nukentėjęs asmuo ilgai sirgo (daugiau kaip 10 dienų – aut. past.). Nors incidentas įvyko dienos metu, apie 14.30 val., tačiau smurtautojas tuo metu jau buvo girtas.

Jam policijos pareigūnai nustatė 1,30 promilių girtumą. Darius C. Teisme atsidūrė dėl vienintelio smūgio. Jis, žodinio konflikto su nukentėjusiuoju E. R. metu, trenkė jam kumščiu vieną smūgį į veidą. Nukentėjusiajam lūžo apatinis žandikaulis.

Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino Darių C. Kaltu ir paskyrė jam 1 metų ir 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, kurią dėl visiško kaltės pripažinimo sutrumpino trečdaliu – iki metų ir 2 mėnesių.

Smurtautojas taip pat privalės pradėti dirbti arba mokytis, arba be pažeidimų registruotis Užimtumo tarnyboje. Jam draudžiama šį laikotarpį vartoti psichiką veikiančias medžiagas ir per 1 metus jis turi atlyginti Vilniaus teritorinei ligonių kasai padarytą turtinę žalą – beveik 2 tūkst. eurų. Nukentėjusiajam iš smurtautojo priteista 1,3 tūkst. eurų neturtinė žala.

Supyko, kad nedirba

Teisme Darius C. Pateikė savo įvykių versiją. Visų pirma jis visiškai pripažino savo kaltę. Vyras pasakojo, kad nuvažiavo nukasti sniegą nuo parduotuvės „Maxima“ stogo. Konfliktas prasidėjo dėl to, kad kažkas dirbo, o kažkas ne.

Atėjo nukentėjusysis su broliu, bandė jiems paaiškinti, kad jie jau dirba 55 min., o dabar stovi rūko. Iš jų vienas draugas gėrė alų, nukentėjusysis su broliu pradėjo sakyti, kad jie jiems neaiškintų. Bandė su jais susitarti gražiuoju.

Paskui vėl įvyko konfliktas. Buvo šiek tiek išgėręs, priėjo prie nukentėjusiojo ir jo brolio, buvo maždaug minutės susidūrimas. Niekas jų neskyrė, viskas įvyko greitai, susipešė ir tiek. Pripažįsta, kad sudavė nukentėjusiajam ir labai dėl to gailisi, yra emocingas žmogus, pasikarščiavo, alkoholis taip pat turėjo tam įtakos.

Įvykio metu ant stogo buvo šešiese. Kaltinamasis pasakojo, kad prieš suduodamas smūgį nukentėjusiajam nepagalvojo apie pasekmes. Darius C. Pabrėžė, kad po šių įvykių alkoholio nevartoja ir sau pažadėjo daugiau apskritai nebegerti.

Vyras pasakojo, kad prieš karantiną dirbo užsienyje, tad jeigu bus galimybė, jis nuvyks vėl ten padirbėti. Byloje minimas sniego valymas buvo vienos dienos trumpalaikis darbas. Darius C. dar kartą pakartojo, kad nukentėjusiajam trenkė, nes jo nuomone, šis mažai dirbo ir dažnai ilsėjosi.

Jie susibarė ir jis labai susijaudino, supyko ir vieną kartą trenkė E. R. kumščiu į veidą, po ko šis trenkė jam atgal ir konfliktas pasibaigė, jie išsiskirstė. Baigęs darbą jis su draugu nusileido nuo stogo, išgėrė butelį degtinės ir nuvažiavo namo.

Bet vien tuo nesėkmės nesibaigė. Dariaus C. draugas važiuojant Pilaitės mikrorajone link nesuvaldė automobilio ir nuvažiavęs nuo kelio užklimpo sniege, kur juos ir sulaikė policijos pareigūnai.

Nukentėjusiojo versija

Pats nukentėjusysis E. R. pasakojo, kad tokia situacija įvyko dėl nesusipratimo, nežino, ar kaltinamasis to norėjo ar ne, bet taip nutiko, kad jis patyrė sužalojimus. Dėl žalos atlyginimo buvo nuvažiavęs pas tyrėją, klausė dėl įrodymų pateikimo, su savimi turėjo visus kvitus.

Vyras teigė, kad patyrė turtinę ir neturtinę žalą. Jis iš pradžių nurodė, kad turtinę žalą vertina 1 tūkst., o neturtinė 5 tūkst. eurų. Vėliau pakeitė skaičius atitinkamai į 2 tūkst. ir 4 tūkst. eurų, o galiausia atsisakė turtinės žalos bei liko tik prie prašymo priteisti 4 tūkstančius.

Nukentėjusysis pabrėžė, kad tuo metu, kai jam buvo surakintas žandikaulis, sugedo daug dantų, kuriuos reikia tvarkyti, o tai brangiai kainuos. Nukentėjusysis pridūrė, kad patyrė stresą, šoką, skausmą, turėjo daug bemiegių naktų. Jam teko pirkti specialų maistą, jogurtus ir panašiai, reikėjo viską trinti, nes negalėjo kramtyti.

Vyras pasakojo, kad tą dieną jis su savo broliu kasė sniegą nuo prekybos centro stogo. Minėtame objekte sniegą pradėjo kasti apie 8.15 val. Su jais dirbo dar 6 žmonės, kurių jis ir jo brolis nepažįsta. Sniego kasimas nebuvo darbas, už jį nebuvo mokamas atlygis.

Jų paprašė padėti nukasti sniegą nuo stogo vienas draugas. Apie 13 val., vienas iš minėtų vaikinų, kurio nepažįsta, pradėjo šokti, dainuoti, rėkauti, keiktis necenzūriniais žodžiais, kaip suprato jis buvo neblaivus, arba apsvaigęs nuo narkotikų.

Nukentėjusysis su broliu nekreipė į minėtą asmenį dėmesio, bet po kiek laiko jam trūko kantrybė ir jis pareiškė pastabą šiam vaikinui, kad šis nerėkautų, nes jis ne pas save namuose ir gali išgirsti pašaliniai žmonės.

Vėliau Darius C. be jokios priežasties pradėjo reikšti jam ir jo broliui priekaištus dėl to, kad jie minėtą asmenį gali paskusti, jog jis neblaivus darbe ir jie yra ožiai. Nukentėjusysis pasakė, kad Darius C. nepriekabiautų prie jo ir dirbtų savo darbą.

Tačiau vėliau Darius C. priėjo prie jo ir pradėjo grasinti, kad jis ir jo brolis nenulips nuo stogo, nes bus sumušti. Nukentėjusysis atkirto, kad Darius C. nekalbėtų nesąmonių, nes niekas jo nebijo. Bet kai nusisuko ir pradėjo trauktis, pajuto smūgį į dešinę veido pusę, ties žandikauliu.