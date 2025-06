Vyriausybė – už daugiau galių VAT, laikinus statinius prie prezidento namo Pavilniuose

Ministrų kabinetas taip pat pritarė pataisoms, kurios atvertų kelią laikiniems statiniams prie prezidento Gitano Nausėdos namo Pavilnių regioniniame parke.

VAT siūlo nustatyti, kad už Lietuvos ribų jos pareigūnai saugo ne tik vadovybę, bet ir kitus asmenis, kuriems apsauga yra paskirta Vyriausybės nustatytais pagrindais.

Pagal šiuo metu galiojantį Vadovybės apsaugos įstatymą už Lietuvos ribų VAT vykdo tik vadovybės – prezidento, Seimo pirmininko, premjero ir juos pavaduojančių asmenų fizinę apsaugą.

Taip pat pataisomis VAT pareigūnams būtų nustatoma nauja funkcija – atlikti grėsmių saugomiems asmenims ir renginiams, kuriuose asmenys planuoja dalyvauti, vertinimą, taip pat vertinti asmenų destruktyvaus elgesio riziką ir jos valdymą, perduoti apie tai informaciją suinteresuotoms institucijoms.

Be to, VAT būtų suteikiama teisė tikrinti asmenis, jų daiktus, bagažą, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad gali kilti grėsmė saugomo asmens ar objekto saugumui, apriboti arba uždrausti eismą.

Dabar VAT dėl tokių veiksmų gali kreiptis į policiją, tačiau, anot tarnybos, praktikoje pasitaiko situacijų, kai veiksmų būtina imtis nedelsiant.

Taip pat siūloma pareigūno amžiaus ribos reikalavimą keisti iš 50 metų į 60 metų amžiaus, derinant su taikomu vidaus tarnybos pareigūnams pagal šios tarnybos statutą.

Be kita ko, VAT pareigūnams pagal Vidaus tarnybos statutą siūloma taikyti lojalumo Lietuvos valstybei reikalavimą, nustatyti, kad į tarnybą negali būti priimamas asmuo, kuris įtariamas arba kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, numatoma galimybė tikrinti į kitas pareigas siekiančio būti perkelto pareigūno atitiktį nepriekaištingos reputacijos reikalavimams.

Papildomi lojalumo valstybei ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai būtų nustatomi ir VAT valstybės tarnautojams, dirbantiesiems pagal darbo sutartis, siūloma nustatyti pareigūnų siuntimo be jų sutikimo saugoti atstovybes sąlygas.

Be to, VAT siūlo numatyti teisę tarnybai nuomotis patalpas ar žemės sklypus, saugant asmenis ar objektus. Pasak tarnybos, siekiant spręsti praktikoje kylančias problemas, kai reikia patalpos pareigūnams, vykdantiems apsaugą 24 valandas per parą, ar žemės sklypo laikinam apsaugos postui įrengti.

Kartu tarnyba teikia Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama numatyti galimybę statinius, kilnojamuosius objektus arba įrenginius statyti valstybinių parkų, gamtos ir kultūros paveldo teritorijose.

Pavilnių regioniniame parke gyvena prezidentas G. Nausėda. Kadangi jis nesikėlė į valstybės vadovų rezidenciją Turniškėse, apsaugą prezidentui VAT taiko jo gyvenamojoje vietoje.

Kaip anksčiau rašė BNS, teikdama šią pataisą, VAT argumentavo, kad tarnybai atsisakoma leisti statyti apsaugai būtinus statinius, kilnojamuosius objektus arba įrenginius, kadangi įstatymas tokios galimybės nenumato.

Įstatymų pataisoms dar turi pritarti Seimas. Parlamentarams jas priėmus, pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų.

Projektai, anot VAT, parengti siekiant sudaryti teisines prielaidas efektyvesnei tarnybos veiklai, įvertinus „geopolitinės situacijos sąlygojamas grėsmes ir rizikas bei VAT funkcijų veiksmingam vykdymui praktikoje iškilusias problemas“.