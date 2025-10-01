Vyriausybė pritarė karinės infrastruktūros vystymui Gaižiūnų poligone

Kaip skelbia Krašto apsaugos ministerija, karinės infrastruktūros plėtrai bus pritaikytas 5,5 hektaro valstybinės miško žemės sklypas.
Jame numatoma infrastruktūra bus skirta Lietuvos kariuomenei ir šalyje dislokuojamai Vokietijos brigadai.
„Planuojama vystyti administracinę, logistinę ir operacinę infrastruktūrą – štabus, kareivines bei kitus logistinius objektus. Nutarimas suteikia teisinį pagrindą statyti pastatus, tiesti kelius, įrengti karinius objektus bei plėtoti kitus krašto apsaugos reikmėms reikalingus objektus“, – teigia KAM.
Kaip rašė BNS, pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje turėtų būti būti dislokuota Vokietijos karinė brigada „Lietuva“ su maždaug 5 tūkst. karių ir civilių.
