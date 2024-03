Vyriausybė numato advokatams ginče su „Belaruskalij“ skirti 320 tūkst. eurų

Dėl to trečiadienį Vyriausybė spręs posėdyje.

Kaip rašoma Finansų ministerijos parengtame nutarime, lėšos būtų skiriamos pagal pernai lapkritį pasirašytą sutartį už trijų mėnesių paslaugas.

Pernai lapkritį skelbta, kad „Belaruskalij“ prieš Lietuvą pradėjo investicinio arbitražo procesą ir reikalauja atlyginti nuostolius, patirtus dėl sustabdyto trąšų tranzito.

To bendrovė reikalauja po to, kai Lietuvos Vyriausybė užpernai sausį negaliojančia pripažino „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ krovinių gabenimo sutartį – nuo vasario 1-osios kalio trąšų gabenimas per Lietuvą buvo sustabdytas.

Pasak žiniasklaidos, Baltarusijos trąšų gamintoja reikalauja atlyginti apie 1 mlrd. eurų siekiančius nuostolius.

„Belaruskalij“ tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį, jis nutrauktas vasario 1-ąją, Vyriausybei patvirtinus, jog iki 2023 metų pabaigos turėjusi galioti sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka šalies saugumo interesų.

Krovinių vežimo geležinkeliais įmonė „LTG Cargo“ per metus perveždavo apie 11 mln. tonų „Belaruskalij“ trašų.