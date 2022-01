Vyras tikėjosi uždirbti 800 eurų ir bandė du nelegalus išvežti iš Lietuvos – dabar keliaus už grotų

S. Isamidinovas dėl savanaudiškų paskatų Lietuvos Respublikos teritorijoje gabeno du neteisėtai valstybės sieną perėjusius užsieniečius iš Irako Respublikos. Vyras tikėjosi uždirbti ne mažiau kaip 800 eurų.

Šiuos neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje užsieniečius S. Isamidinovas pasikėsino neteisėtai nuvežti į Lenkijos Respubliką. Galutinis kelionės tikslas turėjo būti Vokietija.

Įvykio aplinkybės

Bylos duomenimis, laikotarpyje iki 2021 m. rugpjūčio 9 d., 1 val., tiksliau nenustatytomis aplinkybėmis, su vienu iš nurodytų užsieniečių S. Isamidinovas susitarė už ne mažesnį kaip 800 eurų atlygį neteisėtai automobiliu nugabenti iš Vilniaus į Vokietiją.

Vykdydamas šį susitarimą ir siekdamas gauti ne mažesnį kaip 800 eurų atlygį, S. Isamidinovas išsinuomojo automobilį „Toyota Prius“.

Vilniaus mieste, netoli autobusų stoties, tiksliau nenustatytoje vietoje ir aplinkybėmis, įlaipinęs užsieniečius į automobilį, S. Isamidinovas iš anksto paėmė iš S. U. dalį sutarto užmokesčio – 400 eurų.

Tada trijų žmonių ekipažas pajudėjo Lenkijos Respublikos kryptimi. Vis dėlto, kelyje Alytus-Seirijai-Lazdijai, netoli Lietuvos Respublikos valstybės sienos, „Toyota“ buvo sustabdyta, o automobiliu vykę asmenys sulaikyti.

Kaltę pripažino

Kaltinamasis S. Isamidinovas kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad būdamas Vilniuje susirado asmenį, kuris nuomoja automobilius pavežėjų darbui. Jis iš vyro išsinuomojo automobilį „Toyota Prius“.

Su nuomotoju pasirašė automobilio nuomos sutartį. Jam buvo žinoma, kad į Lietuvą plūsta nelegalūs migrantai iš Baltarusijos, jog jų yra didelis kiekis ir jie prašo šalyje prieglobsčio.

2021 m. rugpjūčio 8 d., dirbdamas pavežėju, apie 23 val. 45 min., S. Isamidinovas atvyko prie Vilniaus stoties. Lauke pamatė stovinčius du tamsaus gymio asmenis, kurie buvo panašūs į arabus.

Vienas iš vyriškių rusų kalba paklausė ar jis nevažiuoja į Lenkiją, tada paprašė pavežti į Vokietiją, į Berlyną. Jis sutiko už 800 eurų atlygį, kadangi paskaičiavo, kad jam asmenis nuvežus ir grįžus į Lietuvą būtų likę apie 500-600 eurų.

Tokia suma vyrui yra didelis uždarbis, kurią jis paprastai uždirba per 2 savaites. Suprato, kad asmenys yra nelegalai, kadangi autobusų bilietas ar mikroautobuso bilietas kainuoja daug pigiau vykimui į Vokietiją, be to jie buvo prie autobusų ir traukinių stočių, kur yra nurodyti maršrutai ir bilietų kainos.

Į Berlyną, jos daug mažesnės, o šiuos asmenis tenkino nurodyta 800 eurų suma. Pavežėjas informavo automobilį išnuomojusį asmenį, kad vyks į Lenkiją.

Vyras, kuris nekalbėjo atsisėdo ant galinės sėdynės, o kitas kalbantis rusiškai šalia priekyje. Jis vyrų paprašė, kad jam sumokėtų pinigus, šalia sėdintis vyras jam davė 400 eurų, o likusius sakė duos kai atvyks į Berlyną.

Ar asmuo turi pakankamai jam sumokėti pinigų netikrino ir neprašė parodyti, kadangi pasitikėjo ir suprato, jei asmenys yra nelegalai, jie neapgaus, nes bijos, kad jų jis neperduotų policijai.

Lenkijos sienos link jie vyko su navigacine sistema. Navigacijoje buvo įjungęs maršrutą Berlynas. Asmenų neprašė parodyti dokumentų, kadangi suprato, kad jie jų neturi, nes jei turėtų būtų vykę autobusu į Berlyną.

S. Isamidinovas teigė, kad nežinojo, jog jo keleiviai yra pabėgę iš stovyklos ar neteisėtai patekę į Lietuvą. Navigacijoje, pasirinko vykimą per Lazdijus, kadangi ten yra mažesnis srautas automobilių, todėl suprasdamas, kad asmenys yra nelegalai bus mažesnė tikimybė būti patikrintam ir sulaikytam pasienio ar policijos pareigūnų.

S. Isamidinovas prisipažino teisme, kad suprato, jog nelegalų gabenimas yra nusikaltimas. Jis pats vykimo per sieną reikiamus dokumentus turėjo. Buvo sugalvojęs, kad jei jį sustabdys pareigūnai jiems pasakys, kad veža keleivius ir jų dokumentų nesugalvojo patikrinti, gal tada jį paleis.

Važiuojant link valstybės sienos, iki jos likus apie 10-15 km, S. Isamidinovas pamatė, kad juos stabdo policijos pareigūnai. Sustabdžius jį, sulaikė dėl nelegalų gabenimo.

Gabendamas asmenis į Vokietiją suprato, kad legaliai gabenami asmenys turi turėti vykimo dokumentus, matėsi, kad jie yra arabai, trečiųjų šalių gyventojai, kuriems yra privalomos vizos ar leidimai.

Paspruko pro tvorą

Teisme liudijęs vienas Irako piliečių pasakojo, kad 2021 m. liepos 27-ąją, su kitais tautiečiais nelegaliai iš Baltarusijos Respublikos pateko į Lietuvą. Jis prisidavė Lietuvos pasienio pareigūnams, tačiau prieglobsčio prašymo būti šalyje nepateikė.

Tada buvo pristatytas į stovyklą, kurioje negalėjo laisvai keliauti, todėl norėjo kažkur nuvykti ir parašyti politinio prieglobsčio, buvo sugalvojęs vykti į Vilnių. Taip pat jo pažįstamas irgi norėjo vykti į Vilnių kartu su juo.

Jis su bendru išlindo pro stovyklos tvorą ir pabėgo. Atvykę į Vilnių suprato, kad pranešus policijai jį grąžins į stovyklą, todėl nusprendė vykti į Vokietiją. Jo draugas sugalvojo taip pat vykti kartu.

Su savimi turėjo viso apie 400 eurų. Prie autobusų stoties pamatė, kad stovi daug taksi automobilių, sugalvojo taip išvykti į Vokietiją.

Vairuotojas sutiko už 900 eurų juos nuvežti. Jie davė jam 450 eurų, o kitus būtų sumokėję pasiekus galutinį tikslą. Automobilis buvo be skiriamųjų taksi ženklų, tačiau suprato, kad tai taksi automobilis, nes stovėjo tam skirtoje vietoje. Važiavo maždaug apie 1 val., kelionėje miegojo. Netrukus pajuto, kad stoja ir prabudęs pamatė, jog juos sustabdė policijos pareigūnai.

Vairuotojui draugas pasakė, kad yra iš Irako ir važiuoja į Vokietiją, jokių dokumentų vairuotojas parodyti neprašė bei jie nerodė. Su vairuotoju kalbėjo jo draugas, ir jis pasakydavo ką sakė vairuotojas arba ką jis vairuotojui sako.

Šio liudytojo bičiulis pridūrė atvykę į Vilnių jie nuėjo į traukinių stotį ir rusiškai, kadangi truputį moka, paklausė ar yra traukinys į Vokietiją, jam atsakė, kad ne. Tada nuėję į autobusų stotį paklausė ar yra autobusas į Vokietiją, jam atsakė, kad yra, tik reikia turėti kelionės dokumentus.

Kadangi jie pasų neturėjo, todėl jų nebūtų vežę. Išėję iš autobusų stoties pamatė, kad prie jos stovi taksi automobiliai. Priėjęs prie vieno taksi automobilio, kuris buvo be jokių skiriamųjų ženklų, stovėjo tarp kitų automobilių, jo vairuotojo, kuris kalbėjo rusų kalba paprašė pavežti į Berlyną, jis paprašė dokumentų.

Jis vairuotojui parodė savo vokišką socialinio draudimo pažymėjimą, draugas neturėjo, jo neprašė. Tada vairuotojas už 900 eurų sutiko nuvežti. Jis vairuotojui davė 450 eurų prieš kelionę ir dar būtų davęs 450 eurų, kai būtų nuvežęs.

Uždarbį konfiskavo

Teismas S. Isamidinovo nepasigailėjo. Vyras pripažintas kaltu ir nuteistas 9 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Ši, dėl visiško kaltės pripažinimo, sutrumpinta trečdaliu – iki 6 mėnesių.

Taip pat nuspręsta nuteistojo išieškoti konfiskuotino turto – darant nusikalstamą veiką panaudoto automobilio „Toyota Prius“ vertę atitinkančią pinigų sumą – 2 690 eurų.

Teismas taip pat konfiskavo taksi vairuotojui iš anksto sumokėtus 400 eurų. Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliacine tvarka.