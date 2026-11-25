Taip bendru sutarimu VTEK nusprendė lapkričio 25 d. vykusiame posėdyje.
Šis sprendimas priimtas po to, kai posėdžio metu pasigirdo siūlymų komisijai atskiro tyrimo nepradėti ir palikti galutinį sprendimą priimti Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovui Kęstučiui Budriui.
„Išnagrinėję ir susipažinę su URM pateiktu prašymu mes siūlome savarankiško tyrimo nepradėti ir perduoti surinktą ministerijos tyrimo medžiagą įvertinti ir sprendimą priimti užsienio reikalų ministrui“, – teigė VTEK Tyrimų skyriaus vyresnysis patarėjas Tomas Čaplinskas.
Anot jo, URM kreipimesi į VTEK buvo prašoma, kad situaciją dėl ambasadoriaus turėtų objektyviai ir nešališkai įvertinti atskira institucija, tačiau nėra duomenų, kad tokio sprendimo negalėtų priimti pati ministerija.
Minėtam siūlymui nepritarė dalis komisijos narių.
„Aš atkreipiu dėmesį, kad URM, nagrinėjusi šią situaciją, ir kreipėsi į VTEK su prašymu ištirti ne šiaip kažkokį specialistą, bet Lietuvos ambasadorių JAV. Ir komisija, turėdama didžiulę patirtį (...), manyčiau, kad šį tyrimą ir turėtų atlikti, o ne kaip ping pongu šaudyti vieni į kitus“, – posėdžio metu teigė VTEK pirmininkės pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.
„Šioje situacijoje yra svarbiausia įvertinti asmens elgesį. Ne institucijų kažkoks „vienas teisus, o kitas teisesnis“, kad parodytume kažkokius savo įgaliojimus“, – kalbėjo ji.
VTEK pirmininkė Jolanta Bernotaitė pasiūlė, kad galutinį sprendimą komisijos nariai galėtų priimti kitą savaitę – plačiau išanalizavę iki šiol surinktą ministerijos informaciją.
„Siūlau tuomet kitame posėdyje, įvertinant jau kitu aspektu pateiktus argumentus ir pateiktą pakankamai didelės apimties medžiagą, apsispręsti dėl tyrimo dalyko ir tyrimo pradėjimo ar nepradėjimo“, – teigė VTEK pirmininkė.
„Bet tam, kad nuspręstume pradėti tyrimą ar ne, vis tiek mes turime išanalizuoti šituo aspektu visus pateiktus duomenis ir tam reikia, matyt, mažiausiai vienos savaitės“, – kalbėjo J. Bernotaitė.
Dėmesys – nuo pranešimų apie ambasadoriaus elgesį
Apie galimai neigiamą mikroklimatą Lietuvos ambasadoje JAV pirmasis pranešė naujienų portalas „Delfi“. Portalo žiniomis, Užsienio reikalų ministerija (URM) sulaukė skundų dėl ambasadoriaus G. Varvuolio elgesio. Šaltinių teigimu, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
Spalį situaciją ambasadoje nagrinėjusi URM komisija pateikė atlikto tyrimo išvadas, kurios, kaip paaiškėjo, suteikė ministerijai pagrindo imtis tolesnių veiksmų.
Įvertinusi aplinkybes dėl G. Varvuolio, URM nustatė galimas viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo aplinkybes. Surinkta medžiaga buvo perduota VTEK.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad tolesni veiksmai ambasadoriaus atžvilgiu priklausys nuo komisijos išvadų.
URM komisija taip pat nustatė galimus ambasadoriaus G. Varvuolio vadovavimo, komunikacijos ir darbo organizavimo trūkumus bei pateikė rekomendacijas darbo aplinkai gerinti. Vis dėlto psichologinio smurto ar priekabiavimo požymių ir pagrindo pradėti tarnybinį tyrimą nenustatyta.
Ministerija taip pat informavo, jog Vidaus audito skyrius atliko nepriklausomą ambasados finansinių išteklių, valstybės turto, darbuotojų darbo laiko bei kitų išteklių naudojimo auditą. Audito metu buvo nustatyti trūkumai, pateiktos rekomendacijos dėl jų šalinimo.
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