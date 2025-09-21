VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Latvijos pasienyje praėjusią parą apgręžti 63 neteisėti migrantai, tuo metu Lenkijos pasienio pareigūnai penktadienį į šalį neįleido 108 migrantų.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 002 asmenims, šiemet – 1 258.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
