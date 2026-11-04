Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

VSAT neleido į Lietuvą įvežti radioaktyvių mėlynių krovinio iš Baltarusijos

2026-11-04 18:59 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-04 18:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šalčininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) pasieniečiai sulaikė ir neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įvežti 20 tonų mėlynių – miško uogos viršijo leistiną jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). 

migrantai (BNS nuotr.)

Šalčininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) pasieniečiai sulaikė ir neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įvežti 20 tonų mėlynių – miško uogos viršijo leistiną jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). 

REKLAMA
1

Kaip skelbia tarnyba, antradienio rytą į VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos Šalčininkų PKP iš Baltarusijos atvyko Lietuvoje registruotas balninis vilkikas DAF su estiškos registracijos puspriekabe „Krone“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Automobiliui važiuojant pro punkte sumontuotą stacionarią jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo įrangą, vadinamuosius radiacijos vartus, pasieniečiai gavo signalą, įspėjantį apie gamtinį foną viršijantį radiacijos lygį. Vilkiku buvo gabenamas 20 tonų mėlynių krovinys.

REKLAMA
REKLAMA

Sunkiasvorę transporto priemonę vairavo 46-erių Baltarusijos pilietis, turintis leidimą laikinai, iki kitų metų spalio, gyventi Lietuvoje.

REKLAMA

Pasak VSAT, vilkiką ir puspriekabę pareigūnai pakartotinai patikrino nešiojamuoju radiacijos dozės galios matuokliu. Nustatyta, kad gabenamos miško gėrybės skleidžia 0,07 mikrosivertų per valandą radiacijos lygį. 

Panaudoję radioaktyviųjų izotopų identifikatorių, Šalčininkų PKP pasieniečiai nustatė, kad spinduliuotės šaltinis – dirbtinis radionuklidas cezis-137, kuris, patekęs į organizmą, gali sukelti neigiamų pasekmių.

REKLAMA
REKLAMA

Apie įvykį pasieniečiai nedelsdami pranešė Radiacinės saugos centro (RSC) specialistams.

Į Lietuvą ir Europos Sąjungą (ES) importuojami maisto produktai negali būti užteršti dirbtiniais radionuklidais.

Automobilis su radioaktyviu mėlynių kroviniu buvo grąžintas atgal į Baltarusiją.

Tarnybos duomenimis, pastaruoju metu tai antrasis atvejis, kai radioaktyvias miško gėrybes gabenantis vilkikas grąžinamas atgal į Baltarusiją. Šeštadienį pasieniečiai per Medininkų PKP neleido į Lietuvą įvežti 7 tonų voveraičių, viršijusių leistiną jonizuojančiosios spinduliuotės lygį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų