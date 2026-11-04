VSAT neleido į Lietuvą įvežti radioaktyvių mėlynių krovinio iš Baltarusijos

Kaip skelbia tarnyba, antradienio rytą į VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos Šalčininkų PKP iš Baltarusijos atvyko Lietuvoje registruotas balninis vilkikas DAF su estiškos registracijos puspriekabe „Krone“.
Automobiliui važiuojant pro punkte sumontuotą stacionarią jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo įrangą, vadinamuosius radiacijos vartus, pasieniečiai gavo signalą, įspėjantį apie gamtinį foną viršijantį radiacijos lygį. Vilkiku buvo gabenamas 20 tonų mėlynių krovinys.
Sunkiasvorę transporto priemonę vairavo 46-erių Baltarusijos pilietis, turintis leidimą laikinai, iki kitų metų spalio, gyventi Lietuvoje.
Pasak VSAT, vilkiką ir puspriekabę pareigūnai pakartotinai patikrino nešiojamuoju radiacijos dozės galios matuokliu. Nustatyta, kad gabenamos miško gėrybės skleidžia 0,07 mikrosivertų per valandą radiacijos lygį.
Panaudoję radioaktyviųjų izotopų identifikatorių, Šalčininkų PKP pasieniečiai nustatė, kad spinduliuotės šaltinis – dirbtinis radionuklidas cezis-137, kuris, patekęs į organizmą, gali sukelti neigiamų pasekmių.
Apie įvykį pasieniečiai nedelsdami pranešė Radiacinės saugos centro (RSC) specialistams.
Į Lietuvą ir Europos Sąjungą (ES) importuojami maisto produktai negali būti užteršti dirbtiniais radionuklidais.
Automobilis su radioaktyviu mėlynių kroviniu buvo grąžintas atgal į Baltarusiją.
Tarnybos duomenimis, pastaruoju metu tai antrasis atvejis, kai radioaktyvias miško gėrybes gabenantis vilkikas grąžinamas atgal į Baltarusiją. Šeštadienį pasieniečiai per Medininkų PKP neleido į Lietuvą įvežti 7 tonų voveraičių, viršijusių leistiną jonizuojančiosios spinduliuotės lygį.
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