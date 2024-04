VRK pripažino: Žemaitaitis per rinkimus naudojosi Seimo nario padėtimi

Ji nustatė, kad susitikdamas su rinkėjais Šiaulių rajone, Kuršėnuose, ir Akmenėje kaip kandidatas į prezidentus savivaldybių administracijų prašė suteikti patalpas šiems susitikimams jam, kaip Seimo nariui.

Už šias patalpas R. Žemaitaičio štabas nemokėjo.

Be to, gyventojai kviesti susitikti su Seimo nariu, teisininku, o ne su kandidatu į prezidentus, tačiau per susitikimus politikas tvirtino ketinąs kandidatuoti į prezidentus, aiškino, kas lėmė tokį jo sprendimą, kalbėjo apie valstybės vadovo pareigas, ragino rinkėjus pasirašyti už jo kandidatūrą.

VRK darbuotojas Rokas Stabingis atkreipė dėmesį, kad tokių susitikimų būta per 100, tačiau komisija neturi duomenų, kas jose kalbėta. Tuo metu iš susitikimų Kuršėnuose ir Akmenėje gauta garso įrašų, todėl ir pažeidimas fiksuotas tik dviejuose vietose.

REKLAMA

REKLAMA

Pažeidė sąžiningų rinkimų principą

VRK vienbalsiai konstatavo, kad R. Žemaitaitis pažeidė Rinkimų kodekse nustatytą sąžiningų ir garbingų rinkimų principą.

REKLAMA

„Turinio prasme susitikimai nekelia abejonių, kad tai politinės kampanijos turinys“, – sakė VRK narė Inga Milašiūtė ir kėlė klausimą, ar galima apskaičiuoti šių salių nuomos kainą ir priskirti ją rinkimų kampanijos išlaidoms.

Pasak R. Stabingio, tai padaryti vargiai įmanoma, nes savivaldybės nėra nustačiusios salių nuomos kainų.

VRK narys Andrius Vaišnys teigė, kad galima prašyti savivaldybių paskaičiuoti, kiek kainuoja tų patalpų išlaikymas.

„Išlaikymas bet kurios patalpos turi kainą, manau, kad jie galėtų pateikti“, – svarstė jis.

REKLAMA

REKLAMA

VRK pirmininkė Lina Petronienė teigė, kad patalpų nuomos kaina šiuo atveju nėra esminė aplinkybė, ypač jei ir kitiems kandidatams suteiktos patalpos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Seimo nariui.

Tačiau jos siūlymu VRK nutarė informuoti Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad parlamentaras prašo patalpų kaip Seimo narys, tačiau ten vykdo rinkimų agitaciją.

„Etikos komisija gal galėtų pateikti savo nuomonę ir savo vertinimą“, – sakė L. Petronienė.

R. Žemaitaitis BNS sakė, kad susitikimams su rinkėjais visada stengiasi nuomoti sales, tačiau Kuršėnuose ir Akmenėje tokių gauti nepavyko.

„Iš viso apsilankiau 40 vietų, 35 vietos buvo apmokėtos, tai yra bibliotekos, muziejai, kultūros centrai. (...) Mes parašėme bibliotekoms ir muziejams, ar yra vietų, tuo metu vietos buvo užimtos“, – teigė jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Pasinaudojau Ingridos Šimonytės, pasinaudojau Aurelijaus Verygos ir pasinaudojau Gitano Nausėdos praktika (...)“, – pridūrė politikas.

Pagal Seimo statutą, savivaldybės ir jų vykdomosios institucijos, valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo sudaryti sąlygas Seimo nariui susitikti su rinkėjais, pranešti apie tokių susitikimų laiką ir vietą, teikti kitokią būtiną pagalbą bei informaciją.

Anksčiau VRK pripažino, kad R. Žemaitaičio šių metų vasario 25–balandžio 15 dienomis socialinio tinklo paskyrose paskelbti įrašai buvo paslėpta politinė reklama.

Prezidento rinkimai vyks gegužės 12 dieną.