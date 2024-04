VRK paskelbė informaciją apie prezidento posto siekiančius kandidatus: turtingiausias – Vėgėlė

Be to, I. Vėgėlė yra suteikęs paskolų už daugiau nei 1,3 mln. eurų, turi per 250 tūkst. piniginių lėšų, taip pat yra įgijęs daugiau kaip 22 tūkst. eurų vertės vertybinių popierių, meno kūrinių ar juvelyrinių dirbinių.

Antras tarp kandidatų pagal sukauptą turtą – antisemitiniais pasisakymais kaltinamas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Jis nurodo turįs per 379 tūkst. privalomo registruoti turto. Taip pat nurodė piniginėmis lėšomis turintis 257 tūkst. eurų. R. Žemaitaitis taip pat turi vertybinių popierių, meno kūrinių ar juvelyrinių dirbinių už daugiau kaip 206 tūkst. eurų, yra gavęs daugiau kaip 166 tūkst. eurų paskolų.

Trečiasis pagal turto deklaracijas – antros kadencijos šalies vadovo poste siekiantis Gitanas Nausėda. Jo deklaruotas turtas siekia 359 tūkst. eurų. Taip pat prezidentas nurodo gavęs per 27 tūkst. eurų paskolų, o jo turimos piniginės lėšos šiuo metu siekia 20 tūkst. eurų.

Kukliausiai turto turi Dainius Žalimas

Tuo metu kandidatas Eduardas Vaitkus nurodė valdantis per 330 tūkst. eurų vertės turto, yra įgijęs vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių už 53 tūkst. eurų, turi 48 tūkst. eurų piniginių lėšų.

Penktoji pagal privalomai deklaruoto turto vertę – premjerė Ingrida Šimonytė, deklaravusi turto už 316 tūkst. eurų, gavusi paskolų už daugiau kaip 46 tūkst. eurų bei turinti 13 tūkst. eurų.

Kiek kuklesniu registruotu turtu pasižymi „Darbo partijos“ pirmininkas Andrius Mazuronis – jis deklaravo turto už 230 tūkst. eurų. Taip pat jis yra gavęs daugiau kaip 30 tūkst. eurų paskolų ir šiuo metu turi 19 tūkst. eurų piniginių lėšų.

Toliau rikiuojasi demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ keliamas kandidatas Giedrimas Jeglinskas, privalomai registravęs turto už 125 tūkst. eurų, turintis piniginių lėšų už daugiau kaip 205 tūkst. eurų bei turintis apie 65 tūkst. eurų paskolų.

Paskutinis pagal privalomai deklaruoto turto dydį – „laisviečių“ kandidatas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas Dainius Žalimas. Jo privalomai registruoto turto vertė siekia 31 tūkst. eurų, taip pat D. Žalimas yra gavęs paskolų už 103 tūkst. eurų bei turi 9993 eurų piniginių lėšų.

Kartu su kandidatų duomenimis VRK skelbia ir visų kandidatų rinkimų programas. Vadovaujantis Rinkimų kodeksu, VRK interneto svetainėje kandidatų programos kartu su kita informacija apie kandidatus bus publikuojamos neribotą laiką.

Pateikė duomenis apie narystes partijose: Gitanas Nausėda nurodė priklausęs komunistams

Atnaujintose VRK anketose kandidatai į prezidentus taip pat pateikė duomenis apie esamas ir buvusias narystes politinėse organizacijose.

Antrosios kadencijos šalies vadovo poste siekiantis prezidentas Gitanas Nausėda šį kartą nurodė anksčiau nutylėtą narystę Komunistų partijoje.

Tai, kad prezidentas G. Nausėda kadaise priklausė Komunistų partijai, paaiškėjo praėjusių metų pavasarį. Kad nutylėjo šį biografijos faktą pripažino ir pats šalies vadovas. Jis teigė, kad stojimas į Komunistų partiją buvo jo jaunystės klaida.

Penktadienį paskelbtos anketos duomenimis, save rinkimuose išsikėlę advokatas Ignas Vėgėlė anksčiau priklausė Krikščionių demokratų sąjungai ir Lietuvos krikščionims demokratams, o Eduardas Vaitkus – Darbo partijai ir Nacionaliniam susivienijimui.

Nors buvęs Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Dainius Žalimas prezidento rinkimuose yra keliamas Laisvės partijos, anksčiau jis buvo konservatorių partijos narys.

Partijos „Nemuno aušra“ įkūrėjas Remigijus Žemaitaitis prieš tai priklausė partijoms Tvarka ir teisingumas bei „Laisvė ir teisingumas“.

Iš kandidatų į šalies vadovo postą jokių politinių organizacijų nariu nebuvo tik Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ keliamas Giedrimas Jeglinskas.

