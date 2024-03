Volkovo užpuolimo vietoje – gausios policijos pajėgos: aiškėja sukrečiančio įvykio detalės

Pirminiais duomenimis, apie 22 val. Vilniuje, Žuvėdrų gatvėje, užpuolikas išdaužė L. Volkovo automobilio langą ir pradėjo Rusijos opozicionierių daužyti plaktuku. Prieš vyrą panaudotos ir ašarinės dujos.

Laimei, jis sugebėjo pasprukti ir išsikviesti pagalbą.

L. Volkovo bendražygių pasidalintose nuotraukose matyti išdaužtas jo automobilio langas, krauju paplūdusi jo koja. Tačiau sužalojimų rimtumą dar įvertins medikai.

TV3 žiniomis, įvykio vietoje dirba gausios policijos pajėgos, kinologai. Teritorija užtverta STOP juosta.

Pirminiais duomenimis, įtariamasis ar įtariamieji dar nenustatyti.

Po žiauraus L. Volkovo užpuolimo – užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio reakcija.

„Žinia apie Leonido užpuolimą šokiruoja. Dirba atitinkamos institucijos. Nusikaltėliai turės atsakyti už savo nusikaltimą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė jis.

