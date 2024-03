Pirminiais duomenimis, apie 22 val. Vilniuje, Žuvėdrų gatvėje, užpuolikas išdaužė L. Volkovo automobilio langą ir pradėjo Rusijos opozicionierių daužyti plaktuku. Prieš vyrą panaudotos ir ašarinės dujos, nurodė buvusi A. Navalno atstovė spaudai Kira Jarmyš.

„Leonidas dabar yra namuose, policija ir greitosios pagalbos automobilis jau pakeliui pas jį“, – pridūrė ji.

Leonid Volkov @leonidvolkov has just been attacked outside his house. Someone broke a car window and sprayed tear gas in his eyes, after which the attacker started hitting Leonid with a hammer. Leonid is now at home, police and ambulance are on their way to him