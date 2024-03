Volkovo kaimynai papasakojo, ką pamatė kelios dienos prieš jo užpuolimą

Kelerius metus Vilniuje gyvenančiam rusų opozicionieriui buvo sulaužyta ranka, sumušta koja. Dėl šio įvykio sujudo ir tarnybos, ir politikai – užpuoliko ieško elitiniai kriminalistai, o politikai neabejoja, kad užsakovų gijos veda Kremliaus link.

Gausios policijos pareigūnų pajėgos antradienį šukavo Valakampių apylinkes. Būtent ten apie 22-ą valandą užpultas Rusijos opozicijos veikėjas Leonidas Volkovas. Jis – Aleksejaus Navalno bendražygis. Volkovas pats viešai papasakojo, kad įvažiavus į namo kiemą pribėgo užpuolikas, išdaužė mašinos stiklą, į veidą papurškė dujų ir su mėsai skirtu plaktuku puolė jį daužyti.

„Iš manęs norėjo padaryti kotletą, natūraliai. Plaktuku mėsai, čia pat prie namų, kieme. Užpuolė mane, apie 15 kartų smogė man į koją, bet koja kažkodėl liko sveika. Vaikščioti skausminga, bet pasakė, kad lūžių nėra. Bet sulaužė ranką. Bet viskas išgyvenama. Svarbiausia, dirbsime ir nepasiduosime“, – sako L. Volkovas.

Pats Volkovas jau keletą metų gyvena Vilniuje. Ir neturi abejonių, kas atsakingas už šį užpuolimą.

„Tai buvo akivaizdus, tipinis, charakteringas banditiškas linkėjimas nuo Putino. Iš banditiško Peterburgo“, – teigia rusų opozicionierius.

Lietuvos tarnybos iš karto reagavo rimtai – iš karto po užpuolimo prie Volkovo namų atvyko „Aro“ kovotojai, policininkai šukavo apylinkes, ieškodami bet kokių įkalčių. O trečiadienį ryte į Vidaus reikalų ministeriją iškviestas ir policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

„Šiuo metu dar yra ankstyva komentuoti apie versijas, apie kitas įvykio aplinkybes, detales, niuansus“, – komentuoja R. Požėla.

Gyventoja pastebėjo droną

O kad pareigūnų pajėgos šiam įvykiui mestos įspūdingos, matyti ir dabar. Teritorija aplink Volkovo namus vis dar aptverta, apylinkes šukuoja itin daug pareigūnų. Į pagalbą pasitelkta ir Šaulių sąjunga.

Maždaug už 100 metrų nuo Volkovo namo išpaišytas ir šaligatvis. Nupiešta Z raidė, parašyta: Putinas numeris 1. Kaimynystėje gyvenanti moteris paties įvykio negirdėjo ir nematė, bet prisiminė prieš keletą dienų pamatytą droną.

„Bet ką pastebėjau, tai prieš 2 dienas virš to miškelio kabėjo dronas. Bet aš jo nenufilmavau, ir dar pagalvojau „pas mus čia neskraido, gal iš to namo vaikai žaidžia“, nes aplink nebuvo jokių žmonių“, – pasakoja vietos gyventoja Dovilė.

Nors Volkovas ir yra Rusijos opozicionierius, kovojantis prieš Putino režimą, bet jis vertinamas nevienareikšmiškai. Lietuvoje jis ir kiti rusų opozicionieriai kritikuojami, kad yra vadinamieji rusų imperialistai – pavyzdžiui, Volkovas 2014-aisiais, kai Putinas užgrobė Krymą, taip pat ne kartą viešai rašė, kad Krymas yra jų. Be to, dėl to, kaip naudojamos Navalno fondo lėšos, kadaise buvo ir nesutarimų tarp pačių opozicionierių.

