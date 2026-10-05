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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vokietijos ambasadorius prabilo lietuviškai – įvertino naujas kareivines: „Moderniausios, kokias turi mūsų Bundesveras“

Papildyta 14.07 val.
2026-10-05 12:24 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
2026-10-05 12:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmadienį, spalio 5 d., pristatyti Rūdninkuose pastatyti būstai Vokietijos brigados kariams. Vokietijos ambasadorius sako, kad tai moderniausias projektas, kokį turės Vokietijos kariai.

Pirmadienį, spalio 5 d., pristatyti Rūdninkuose pastatyti būstai Vokietijos brigados kariams. Vokietijos ambasadorius sako, kad tai moderniausias projektas, kokį turės Vokietijos kariai.

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Pirmadienį pristatyti Vokietijos brigados kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio I etapo statybos darbai. Kaip simbolinis ženklas pasodintas ąžuolas.

Sveikinimo ir padėkos žodį tarė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Vokietijos ambasadorius dr. Cornelius Zimmermannas, kuris prabilo lietuviškai.

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„Laba diena, ministre Kaune, viceministre Bieliauskai, pulkininke Hastenrathai. Lietuva žaibišku greičiu stato kareivines mūsų kariams. Tai bus moderniausios kareivinės, kokias turi mūsų Bundesveras. Vertiname tai kaip aiškų Lietuvos svetingumo ir mūsų partnerystės vertinimo ženklą. Ačiū. Tai mūsų karius labai motyvuoja“, – kalbėjo jis.

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Anot ambasadoriaus, šis bendras Lietuvos ir Vokietijos projektas stiprina abiejų šalių, o taip pat ir visos NATO saugumą.

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„Dislokuojame brigadą čia todėl, kad tai yra ir mūsų pačių nacionalinis interesas. Mūsų kancleris Friedrichas Merzas brigados inauguracijos metus, sakydamas, kad Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas, o Vilniaus apsauga – Berlyno apsauga, būtent tai ir turėjo galvoje. Yra visiškai aišku – iki 2027 metų galo brigada bus čia, Lietuvoje. Pilnai sukomplektuota“, – pabrėžė C. Zimmermannas.

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Rūdninkų kariniame miestelyje pastatyti būstai Vokietijos brigadai 

Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba – dalis 127 mln. eurų (su PVM) vertės pirmojo karinio miestelio etapo.

Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė Krašto apsaugos ministerija. 

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„Vokietijos brigados įsikūrimas mūsų šalyje taip pat įgavo pagreitį, toliau nuosekliai kuriame infrastruktūrą, reikalingą ne tik kariams apgyvendinti, bet ir jų tarnybai, mokymams, technikos priežiūrai bei visaverčiam Vokietijos brigados veikimui Lietuvoje užtikrinti“, – pranešime teigė ministras Robertas Kaunas.

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BNS rašė, kad nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Eika Group“ valdoma įmonė „Eika Construction“ iki šių metų pabaigos turėtų baigti šio etapo statybas.

Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai, toliau vyks IT tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams.

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Laukia II etapas

Pirmojo etapo statybų metu statoma 18 įvairios paskirties statinių – be gyvenamųjų korpusų, įrengiami administraciniai pastatai, valgykla, technikos priežiūros ir laikymo infrastruktūra, sandėliai, garažai, ginklinės ir kiti objektai.

Antrojo etapo metu 170 hektarų teritorijoje bus sukurta likusi miestelio infrastruktūra, įskaitant gyvenamuosius pastatus, štabo ir mokymo infrastruktūrą bei kitus Vokietijos brigados poreikiams reikalingus objektus.

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Kaip rašė BNS, antrojo etapo darbus viešosios ir privačios partnerystės (ang. public private partnership, PPP) būdu atlieka Lietuvos kapitalo statybos bendrovių „Fegda“ ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“, gavusi 487,6 mln. eurų (su PVM) vertės vienos dalies užsakymą, o Estijos kapitalo „Merko statyba“ – 846,75 mln. eurų vertės dviejų dalių užsakymus.

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Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė sieks 1,33 mlrd. eurų (su PVM) – ji apima ne tik 2,5 metų infrastruktūros projektavimą ir statybą, bet ir jų priežiūrą bei paslaugas 12,5 metų, taip pat finansavimo išlaidas. 

Visas karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Planuojama, kad Lietuvoje tarnaus ir dirbs apie 5 tūkst. Vokietijos karių bei civilių.

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gustas
gustas
2026-10-05 12:36
...o šventinis vakarėlis bus?...
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Švaistūnas
Švaistūnas
2026-10-05 13:42
Šitas vakarėlių liūtas sėdi toliau ministro kėdėje tai ar čia valstybė ar šūdo krūva
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